Судьи украли победу у «Спартака»? Разбор работы арбитров в Екатеринбурге

В 14-м туре РПЛ «Урал» дома играл со «Спартаком». После первого тайма гости выигры-вали 2:1, но на 60-й минуте гол Августиняка принёс «Уралу» ничью. Гол поляка вызвал массу споров в соцсетях – многим болельщикам показалось, что игрок «Урала» перед тем, как забить, сфолил на Джордане. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал этот и другие спорные моменты специально для «Чемпионата».

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Слово Федотову:

Первый гол «Спартака» нужно было отменять.

– Первый гол «Спартака» нельзя было засчитывать. Джордан прыгал защитнику в ноги, а потом Соболев забил. Но до этого был фол защитника «Урала» на Айртоне – он его хватал. Так что следовало отменить гол и назначить 11-метровый в ворота «Урала» и показать жёлтую карточку защитнику «Урала». Вопрос один – почему VAR не вмешался?





«Урал» забил второй гол с нарушением.

– Второй гол «Урала» в ворота «Спартака» забит не по правилам – до этого был фол. При этом VAR имел право вмешаться – это одна фаза атаки. Игрок «Урала» хватал руками Джордана, придержал его – это точно нарушение, ведь в мяч он не играл и применял руки. Важно, что Джордан контролировал мяч, а игрок хозяев в мяч сыграть даже не пы-тался. А если здесь ставить вопрос о планке единоборств от Кукуяна, то и на Мозесе пе-нальти назначать не следовало. VAR должен был увидеть этот момент и отменить гол.

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В ворота «Спартака» стоило назначить пенальти при счёте 2:2.

– Судья должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» при счёте 2:2 на 85-й ми-нуте. Чем этот момент отличается от эпизода во вчерашнем матче между «Сочи» и «Уфой» на Кротове? Там ведь было то же самое! Маслов не успевал к мячу, и дальше наступает на ногу Бикфалви. У игрока «Урала» голеностоп даже вправо ушёл, то есть там точно был удар. То, что Бикфалви уже пробил, никого волновать не должно – это наруше-ние.

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Кукуян заигрался. Он поднял планку единоборств, которую не может выдержать. Маслов бежал в игрока, подбил ногу, что в центре поля, что в штрафной – это нарушение. Для Ку-куяна это не фол, так как он считает это допустимой планкой единоборств. Но почему то-гда был назначен 11-метровый на Мозесе, почему через несколько минут Кукуян назна-чил опасный штрафной после фола Айртона на левом фланге за абсолютно такой же эпи-зод? Там ведь такой же момент.