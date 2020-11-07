Скандальный трансфер Цорна в действии. Дебют вратаря за «Спартак» вышел провальным

Летом 2019-го «Спартак» при Томасе Цорне пополнила группа новичков, самым загадочным из которых казался итальянский вратарь Андреа Романьоли. Наши клубы при лимите на легионеров фактически полностью отказались от зарубежных голкиперов, тем удивительнее был переход 20-летнего воспитанника «Ромы». Ещё более странным выглядело то, что «Спартак» заплатил 3 млн евро (по данным, Transfermarkt) за иностранца для фарм-клуба.



«Романьоли прилетает в расположение «Спартака-2», будет с ними работать, а дальше посмотрим на его состояние и на то, как он будет проявлять себя на своей позиции. Позиция востребованная», – так прокомментировал трансфер тогдашний главный тренер красно-белых Олег Кононов.

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Зачем «Спартаку» потребовался Романьоли, стало понятно, когда возник конфликт между «Ромой» и «Ньюэллс Олд Бойз». Аргентинский клуб в своё время продал итальянскому Эсекьеля Понсе, получив право на 40% от перепродажи нападающего. «Рома» отпустила Понсе в «Спартак» всего за 3 млн евро, а, значит, «Ньюэллс Олд Бойз» мог рассчитывать 1,2 млн (без учёта бонусов). Аргентинцы сопоставили факты и пришли к выводу, что итальянцы провели их вокруг пальца, включив в сделку по Эсекьелю своего пятого голкипера, чтобы поменьше платить за нападающего. Впрочем, Цорн это отрицал, по его словам, трансферы Романьоли и Понсе никак не связаны. Между тем, Transfermarkt оценивал Андреа на момент его трансфера в «Спартак» лишь в 25 тыс евро.



«Ньюэллс Олд Бойз» обратился с жалобой в ФИФА, однако ничего не добился. В октябре этого года международная федерация футбола отклонила иск аргентинцев. Последняя надежда для клуба из Росарио – Спортивный арбитражный суд в Лозанне.



«Комиссия по статусу игроков ФИФА отклонила иск, – сказал адвокат «Ньюэллс Олд Бойз» Мартин Монтойя. – Они хотят получить доказательства. Но как мы можем получить документ, в котором «Рома» и «Спартак» договорились продать игрока за указанную нами сумму?».

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Возможно, Романьоли действительно перспективный вратарь, поскольку выступал за молодёжные команды «Ромы», тем не менее до сегодняшнего дня он не сыграл ни разу даже за фарм-клуб «Спартака». В прошлом и нынешнем сезонах Андреа либо попадал в запас на матчи ФНЛ, либо вообще оставался вне заявки. СМИ вспомнили о нём только однажды: когда Романьоли, Малкольм Баду и Николоз Кутателадзе вернулись в Россию через Финляндию на велосипедах. Во время пандемии это была единственная возможность пересечь границу.



И вот наконец-то Романьоли дебютировал за фарм-клуб «Спартака», причём сразу в матче с лидером ФНЛ «Нижним Новгородом».

Премьера, прямо скажем, получилась невыдающейся – в воротах итальянца побывало четыре мяча. До этого «Спартак-2», занимавший 10-е место, столько не пропускал. Первый гол «Нижний Новгород» забил на 14-й минуте: Николай Калинский попал в дальний угол ударом примерно с 20 метров. Во втором тайме нижегородцы забили ещё дважды в течение трёх минут. В эпизоде с голом Тимура Сулейманова итальянец сыграл на самом деле хорошо: лицом отразил удар в упор! Вратарь оказался в лёгком нокдауне, а защитники прозевали добивание. Игорь Горбунов довёл счёт до крупного тоже при полном попустительстве защитников «Спартака» – вряд ли Романьоли мог выручить команду.

А вот четвёртый гол Кирилла Гоцука отчасти на совести итальянца. Андреа неудачно вышел из ворот, сделал какое-то странное движение руками. Очевидно, после такого поражения Романьоли в отличие от Понсе на пушечный выстрел не подпустят к основе, несмотря на одинаковую трансферную стоимость двух экс-игроков «Ромы».