«Разрыв связки у Киммиха был бы круче поражения Трампа». «Бавария» теряет ведущего игрока

Матчи «Баварии» с дортмундской «Боруссией» это всегда футбольный блокбастер. Как сказал Ханс-Дитер Флик, «смотреть будет весь мир». Для нас Дер-Класикер интересен ещё и тем, что встречались соперники российских клубов в Лиге чемпионов: «Локомотив» в одной группе с «Баварией», а «Зенит» – с «Боруссией». Перед матчем фавориты Бундеслиги делили первое место, набрав по 15 очков за шесть туров. Дортмунд после поражения от мюнхенцев в конце сентября в Суперкубке Германии (2:3) не пропускал в шести из семи матчей чемпионата и Лиги чемпионов.

Выиграла «Бавария» – наверное, прогнозируемо и заслуженно. Но что это была за игра! Дортмунд тоже создал много моментов, не уступил по ударам – 14:14 (правда, в створ попал чуть меньше – 5:7). Причём главное событие матча связано не с голами или выдающейся игрой какого-то футболиста, а с травмой. Лидер мюнхенцев Йозуа Киммих, похоже, серьёзно травмировал колено. Флик вынужден был заменить полузащитника уже на 36-й минуте, а виноват в случившемся сам Киммих. Йозуа хотел остановить быструю контратаку «Боруссии» достаточно грубым фолом на Эрлинге Холанде, однако норвежец оказался до того крепким, что устоял на ногах и продолжил движение к воротам гостей, тогда как Киммих покинул газон только с посторонней помощью.



Первая реакция на травму Киммиха – в соцсетях:

«Самый продолжительный перерыв в карьере Йозуа из-за травмы – 17 дней. В ноябре 2014-го он пропустил два матча в составе «РБ Лейпциг». Теперь под большим вопросом его участие в чемпионате Европы летом 2021 года. Скорейшего выздоровления!»

«Было бы очень стильно, если бы Джо Байден нашёл несколько слов поддержки для Йозуа Киммиха во время своего выступления».

«Разрыв крестообразной связки у Киммиха был бы даже круче поражения Трампа».

«Этот отбор в исполнении Киммиха был кармой сам по себе. Он хотел намеренно травмировать и вывести Холанда из игры, но сам получил травму. Я не испытываю к нему никакой симпатии».

Киммих ушёл при счёте 0:0. Вскоре после этого Марко Ройс вывел Дортмунд вперёд. Рафаэл Геррейру хорошо подключился по левому флангу, а защитники «Баварии» упустили капитана «Боруссии», позволив Ройсу нанести удар в касание. Тем не менее хозяева не сумели удержать преимущество до перерыва. В компенсированное время гости заработали и хитро разыграли штрафной с участием четырёх игроков. Серж Гнабри сделал короткую передачу Томасу Мюллеру, тот откатил мяч под удар Давиду Алабе. В пользу мюнхенцев сыграл и рикошет от Тома Мёнье.



Противостояние центрфорвардов Холанда и Роберта Левандовски вновь осталось за поляком, хотя оба забили по голу. Вообще-то Левандовски послал мяч в сетку ворот Романа Бюрки ещё в первом тайме, но его гол на 24-й минуте отменили из-за офсайда. Зато в начале второго тайма лучший снайпер Бундеслиги забил чисто. Матс Хуммельс упустил бывшего одноклубника после кросса с левого фланга.

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На 80-й минуте Лерой Зане завершил стремительный контрвыпад «Баварии», начавшийся с того, что Лукас Эрнандес отобрал мяч у Холанда. Вингер очень технично исполнил удар из-под Мануэля Аканджи в дальний угол. Пас на Зане отдал Левандовски.



И только после этого Холанд, упустивший несколько шансов, забил второй гол «Боруссии». Опять здорово сыграл Геррейру, забросивший мяч за спины защитникам, а норвежец выскочил один на один с Мануэлем Нойером, обыграл вратаря и точно пробил. Эрлинг вернул Дортмунд в игру, но хозяевам не хватило времени, чтобы спастись.



Для Левандовски сегодняшний матч стал трёхсотым в составе «Баварии». У поляка 259 голов. Просто машина!