Возвращение Еремёнко на стадион ЦСКА – печаль. Не забил пенальти, а команда проиграла

В прошлом туре «Ростов» лишил лидерства «Спартак», а в этом мог сбросить с первого места ЦСКА. Но «армейцы», имевшие всего три дня на восстановление после неудачного матча Лиги Европы, лучше подготовились к команде Валерия Карпина, чем спартаковцы неделю назад. Эмоционально поражение в Нидерландах красно-синих не подкосило, а по игре ростовчане не смогли удивить лидера РПЛ так, как удивил «Фейеноорд».

Главные события матча ЦСКА – «Ростов»:

— Виктор Гончаренко сделал два изменения в составе по сравнению с матчем с «Фейеноордом». Марио Фернандес отсутствовал из-за травмы, полученной в Нидерландах: у правого защитника сборной России повреждение задней поверхности бедра. Сюрпризом стало появление в основе Адольфо Гайча, а не Фёдора Чалова, вместо Чидеры Эджуке.



— В заявке «Ростова» отсутствовал Павел Мамаев. По словам Валерия Карпина, у полузащитника (как и у Алексея Козлова, Матиаса Норманна и Хорена Байрамяна) травма. Для другого экс-игрока ЦСКА Романа Ерёменко этот матч стал первым против своей бывшей команды в Москве.

«Зенит» и «Краснодар» постараются смягчить гнев болельщиков. Прогнозы на 14-й тур РПЛ ЦСКА неделю полидировал – и хватит?

— Уже через пять минут после начала игры Гончаренко пришлось произвести вынужденную замену. Денис Терентьев случайно попал коленом в голову Бактиёра Зайнутдинова, когда тот выполнял подкат. Тренер ЦСКА под свист болельщиков поднял со скамейки Виктора Васин, а место Зайнутдинова, которого унесли на носилках, занял на левом фланге Хёрдур Магнуссон.

— «Ростов» как обычно довольно агрессивно прессинговал, а «армейцы» сделали ставку на скоростные контрвыпады и забросы в сторону Гайча. Очевидно, из-за стиля игры соперника Гончаренко и выбрал аргентинца. План ЦСКА работал лучше, так что гол Константина Кучаева на 20-й минуте выглядел закономерным. Ростовчане прозевали открывание Кучаева между линиями в полуфланге, а после стенки с Гайчем пробившему из-за штрафной хавбеку помог рикошет от новичка гостей Александра Павловца.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube

— При счёте 1:0 преимущество ЦСКА по игре ещё возросло. Хозяева очень прилично играли в пас, а обновлённая, несыгранная команда Карпина допускала ошибки при переходе из атаки в оборону, поэтому «армейцы» много били по воротам Сергея Песьякова. В первом тайме счёт по ударам был 14:3 (в створ – 5:1). Любопытно, что Гайч совершил всего 15 касаний мяча за 45 минут, тем не менее нанёс четыре удара и отдал две ключевые передачи. Перед перерывом аргентинец загубил верный момент.

Что случилось с ЦСКА в Роттердаме. Главные причины странного поражения Эджуке не виноват.

— Ход игры в первые 15 минут после перерыва не предвещал того, что «Ростов» отыграется. «Армейцы» успешно решали задачу оставить соперника без мяча. Но тут подвёл Васин. В единоборстве с Хасимото защитник попал рукой в лицо японцу, и судья Алексей Матюнин назначил пенальти после просмотра повтора. Ерёменко мог ответить на все недобрые слова в свой адрес голом в ворота ЦСКА, однако пробил крайне неудачно по центру. Получился эффектный сейв Игоря Акинфеева ногами.

— Гол ЦСКА на 74-й минуте больше вытекал из логики игры. Его автором стал Чалов, поменявший на исходе часа матча Гайча. Это второй забитый форвардом мяч в чемпионате. «Армейцы» хорошо вышли из-под давления на фланге, а Алан Дзагоев быстро разглядел открывание Чалова, которому вдобавок помог отскок мяча от ноги Терентьева. Нападающий пробил точно угол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube

— При счёте 2:0 «Ростов» уже вяло сопротивлялся. ЦСКА и во втором тайме был намного опаснее: удары – 9:4 (в створ – 4:1). Кстати, Карпин убрал Ерёменко с поля ещё до гола Чалова. В активе Романа 27 касаний мяча, один удар с пенальти и две ключевые передачи. Не о таком возвращении на «армейскую» арену мечтал русский финн.