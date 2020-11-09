Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

День Дзюбы: победный гол «Краснодару», важные слова Сутормину, лучший бомбардир

День Дзюбы: победный гол «Краснодару»
Евгений Марков
Насыщенный день Дзюбы, после которого можно сказать: «Красавчик»
8 ноября – непростой день для Артёма Дзюбы. Новости прилетали каждый час.
Футбол / РПЛ 0
  • Станислав Черчесов отлучил Дзюбу от матчей сборной против Молдавии, Турции и Сербии. Причины: а) сборную ничто не должно отвлекать; б) и сборную, и Дзюбу лучше уберечь от излишнего негатива; в) дать Артёму время, чтобы нормализовать ситуацию.
Дзюбу не вызвали в сборную России из-за скандального видео. Прав ли Черчесов?
Ветераны и болельщики «Зенита» раскритиковали решение главного тренера сборной России. А Мостовой – поддержал!
  • На матч «Зенит» – «Краснодар» Дзюба вышел в старте, но без капитанской повязки, которую отдали Деяну Ловрену. «Дзюба – человек эмоционального склада, и капитанская повязка добавляет ему ответственности, заставляет больше работать, – объяснил выбор Сергей Семак. – На сегодня мотивация и так была запредельной, так что нужно было его успокоить».
  • Фанаты «Зенита» освистали Дзюбу, вывесили фразу Жванецкого «В историю трудно войти, но легко вляпаться», а также кричали «Игра рукой» и «Оле-ола, история проста // Пусть он [делает], как он хочет // Только в форме «Спартака».
  • Дзюба не забил с пенальти: слабо ковырнул мяч в руки Матвею Сафонову.
  • Разворот случился на 79-й минуте – тогда Артём превратился в льва (прыгал по полю и ревел), на него запрыгнули игроки и тренеры «Зенита»: Дзюба забил победный гол, который стал для него седьмым в сезоне (столько же у лидера гонки бомбардиров Кристиана Нобоа). По «гол+пас» Дзюба тоже впереди: его 7+3 = 6+4 у Джордана Ларссона и Николы Влашича.
  • «Зенит» победил 3:1, обогнал «Спартак» и приблизился к ЦСКА (теперь между ними одно очко). Дзюба назвал матч самым сложным в карьере.
  • Третий гол забил Алексей Сутормин и расплакался: за день до матча не стало его отца. Дзюба отдал приз лучшего игрока матча как раз Сутормину: «Он заслужил, настоящий мужик». И добавил, что его ситуация в сравнении с этой «вообще ерунда».
Видео с Дзюбой, которое точно нужно увидеть! Победный гол и дикие эмоции Артёма
Нужен ли сборной России такой Дзюба?

***

Достойное завершения дня, когда фанаты свистели, а сборная и клуб поддержали захватом места в составе и капитанской повязки. Гол + победа + эмоции + красивый жест в сторону партнёра. Дзюба ответил футболом!

«Я не идеален, все мы грешные, – записал Артём уже дома. – Надеюсь, смогу достойно прожить жизнь и буду достойным человеком».

«Я виноват». Покаяние Дзюбы
Нападающий записал двухминутное видеообращение после матча с «Краснодаром».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020