8 ноября – непростой день для Артёма Дзюбы. Новости прилетали каждый час.

Насыщенный день Дзюбы, после которого можно сказать: «Красавчик»

Станислав Черчесов отлучил Дзюбу от матчей сборной против Молдавии, Турции и Сербии. Причины: а) сборную ничто не должно отвлекать; б) и сборную, и Дзюбу лучше уберечь от излишнего негатива; в) дать Артёму время, чтобы нормализовать ситуацию.

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На матч «Зенит» – «Краснодар» Дзюба вышел в старте, но без капитанской повязки, которую отдали Деяну Ловрену . «Дзюба – человек эмоционального склада, и капитанская повязка добавляет ему ответственности, заставляет больше работать, – объяснил выбор Сергей Семак . – На сегодня мотивация и так была запредельной, так что нужно было его успокоить».

. «Дзюба – человек эмоционального склада, и капитанская повязка добавляет ему ответственности, заставляет больше работать, – объяснил выбор . – На сегодня мотивация и так была запредельной, так что нужно было его успокоить». Фанаты «Зенита» освистали Дзюбу, вывесили фразу Жванецкого «В историю трудно войти, но легко вляпаться», а также кричали «Игра рукой» и «Оле-ола, история проста // Пусть он [делает], как он хочет // Только в форме «Спартака».

Дзюба не забил с пенальти: слабо ковырнул мяч в руки Матвею Сафонову .

. Разворот случился на 79-й минуте – тогда Артём превратился в льва (прыгал по полю и ревел), на него запрыгнули игроки и тренеры «Зенита»: Дзюба забил победный гол, который стал для него седьмым в сезоне (столько же у лидера гонки бомбардиров Кристиана Нобоа). По «гол+пас» Дзюба тоже впереди: его 7+3 = 6+4 у Джордана Ларссона и Николы Влашича.

«Зенит» победил 3:1, обогнал «Спартак» и приблизился к ЦСКА (теперь между ними одно очко). Дзюба назвал матч самым сложным в карьере.

Третий гол забил Алексей Сутормин и расплакался: за день до матча не стало его отца. Дзюба отдал приз лучшего игрока матча как раз Сутормину: «Он заслужил, настоящий мужик». И добавил, что его ситуация в сравнении с этой «вообще ерунда».

Видео с Дзюбой, которое точно нужно увидеть! Победный гол и дикие эмоции Артёма Нужен ли сборной России такой Дзюба?

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Достойное завершения дня, когда фанаты свистели, а сборная и клуб поддержали захватом места в составе и капитанской повязки. Гол + победа + эмоции + красивый жест в сторону партнёра. Дзюба ответил футболом!



«Я не идеален, все мы грешные, – записал Артём уже дома. – Надеюсь, смогу достойно прожить жизнь и буду достойным человеком».