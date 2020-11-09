«Я виноват». Покаяние Дзюбы

У Артёма Дзюбы выдался непростой день: всё утро российский интернет обсуждал видео с его участием, потом последовало сообщение из сборной, что нападающий в этот раз мимо ближайших матчей, капитанская повязка «Зенита» в матче с «Краснодаром» ушла Деяну Ловрену, стадион встретил не очень-то и тепло (мягко говоря), пенальти не удалось реализовать впервые с лета 2019 года…Но во втором тайме Дзюба будто воспрял, а после гола на 75-й минуте показал все свои эмоции, отпраздновав так, будто он забил решающий мяч в финале Лиги чемпионов. Команда, к слову, его поддержала и очень приободрила.
По итогам матча он стал лучшим игроком, но свою награду отдал Алексею Сутормину, у которого на днях умер отец.
– Спасибо тому, кто проголосовал за меня. Но моя ситуация вообще ерунда по сравнению...[с ситуацией Сутормина], — начал он на флеше после игры. – Когда узнали про Леху сейчас… Я этот приз ему отдам. Только когда он забил гол, когда заплакал, я сразу понял, что что-то не то. Психологически случившееся на меня давило – спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня и поддержали.
Но этим коротким интервью Дзюба решил не ограничиться, и записал видеообращение в своём «инстаграме». Много благодарностей людям за поддержку и судьбе – за такие злые уроки.
«Наверное, это был самый непростой матч в моей карьере. Я как будто в аду немножко побывал, даже не сдержал эмоции в машине по дороге обратно.
Но я бы хотел сказать, что я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки. Все мы грешны, к сожалению. Я, наверное, во многом в этом виноват. Могу винить только себя.
Но в такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной, которые меня поддержали в такую трудную минуту. Вы были рядом со мной — близкие, родные, семья, друзья. Даже люди, которые мне незнакомы, меня поддерживали, и их очень много. И на стадионе были люди, которые безумно ликовали. Я благодарю вас всех. Я никогда этого не забуду. Это всегда будет со мной.
Фууух.
Это мой непростой путь. Что бы ни происходило дальше, я в любом случае вам благодарен. Я неидеален, и никогда на это не уповал. Но, надеюсь, что смогу прожить достойно свою жизнь, буду в любом случае хорошим человеком. Как бы я когда-то не оступался и не ошибался.
Спасибо вам всем огромное. Спасибо звёздам, которые меня поддержали. Спасибо всем небезразличным людям. Я вам очень-очень благодарен. Честно!
Стараюсь максимально сдерживаться, чтобы не быть тряпкой или показушником. Это не про меня. Но сегодня было очень…[непросто] Спасибо команде, ребята сплотились и поддержали. Мы показали, что мы действительно команда.
Благодарю всех, благодарю судьбу за очень болезненные и жестокие для меня уроки. Но в этом я сам виноват. В любом случае всем добра.
Я постараюсь не сломаться, но сегодня было очень тяжело.
Огромное спасибо».
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