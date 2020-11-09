«Спи, сынок, скоро вернусь». Как братья Старостины спаслись от смертного приговора

Это начало истории советских футболистов и спортивных деятелей братьев Старостиных. Для полного погружения в атмосферу, доступа к архивным фотографиям и историческим справкам можно перейти на страницу специального проекта «Чемпионата» и Музея истории ГУЛАГа.

«Спартак» на футбольной бутсе

12 июля 1937 года на Красной площади проходил парад физкультурников. На трибуне присутствовало всё Политбюро и Иосиф Сталин, а перед ними проходили сотни и сотни молодых атлетов. Среди них – футбольный «Спартак», проехавший на большой бутсе с надписью «Спартак» – Испания (Баски) – 6:2 в честь победы советской команды в недавнем международном матче.

В той бутсе было четверо братьев: Николай, Александр, Андрей и Пётр Старостины. Старший брат Николай был одним из учредителей и руководителей общества «Спартак», а младшие играли в футбольной команде и помогли ей завоевать первый титул чемпионов страны в 1936 году.

Команда созданного лишь в 1934 году спортивного общества быстро обретала популярность и одерживала одну победу за другой. В июле 1937 года «Спартак» триумфально съездил в Антверпен на III Рабочую Олимпиаду. Но дома команду с почестями уже не встречали.

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Тогда уже был выпущен секретный указ НКВД №00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», положивший начало Большому террору и навсегда изменивший жизнь четырёх братьев Старостиных.

«Соблазнённые роскошью»

Спустя некоторое время после возвращения «Спартака» из Бельгии в главных советских газетах начинают выходить разгромные статьи, уличающие общество в растрате средств и выплате денег футболистам–профессионалам, что было запрещено в Советском Союзе. В центре обвинения – бывший футболист и хоккеист, один из руководителей общества Николай Старостин.

«Комсомольская правда». 3 сентября 1937 года

«Затхлую, гнилую атмосферу рвачества, подкупа, обворовывания общества в значительной мере насаждали враги народа, пробравшиеся во Всесоюзный комитет по делам физкультуры. Им удалось порядком навредить в физкультурном движении. Для ликвидации последствий вредительства в области физкультуры надо решительно очистить спортивные общества, и в частности «Спартак», от буржуазных перерожденцев, грязных дельцов, залезающих в общественный карман, срывающих массовое развитие физкультуры и спорта».

«Красный спорт». 29 августа 1937 года

«Внешне как будто бы всё в порядке: футболисты побеждают басков, бегуны «Спартака» рвут на финише ленточки, боксёры нокаутируют соперников. Но стоит глубже заглянуть в жизнь этого общества, и картина становится иной: спартаковцы-то не спартаковцы! Большая часть из них – люди законтрактованные. Они пришли в «Спартак» соблазненные роскошью».

Примерно через месяц начались массовые аресты людей из окружения Старостиных и общества «Спартак» – их был не один десяток человек. Среди них: футбольный судья и бывший начальник «Локомотива» Виктор Рябоконь, бывший лыжник и глава кафедры лёгкой атлетики и лыж Московского института физкультуры Иван Гребенщиков, тренер легкоатлетической школы «Спартака» Василий Стеблев, лыжник Трофим Кадрилеев, бегун Елиазар Гвоздовер. Всех их обвиняли в организации заговора с целью покушения на Сталина во время парада физкультурников в 1937 году. Главой заговорщиков якобы был Старостин-старший.

Выписка из протокола допроса Кадрилеева

«Мне известно, что в спортивном обществе «Спартак» действуют две боевые террористические группы: одна, в состав которой входят мастера легкоатлеты и английский подданный Гарти Мориц – тренер легкоатлетической школы, и вторая по линии мастеров-лыжников. Всей контрреволюционной террористической деятельностью указанных боевых групп руководит заслуженный мастер спорта Старостин Николая Петрович».

Полную историю о том, как братьев Старостиных арестовали, подвергали пыткам и осудили, читайте на странице проекта «Репрессии и спорт».