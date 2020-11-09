На селекцию «Спартака» вылилось ведро критики. Разбираемся, насколько она справедлива

У «Спартака» неудачный отрезок – пока короткий, но уже достаточный для того, чтобы стартовал традиционный поиск виноватых. Это любимое занятие в красно-белом клубе, которым, к сожалению, часто занимаются не только болельщики (им позволительно, хотя всему нужно знать меру), но и люди внутри клуба.

Сейчас мишенью для жёсткого прессинга стал генеральный директор клуба Шамиль Газизов. После поражения от «Ростова» и ничьей с «Уралом» от многих людей был отправлен посыл: Газизов вместе с новыми селекционерами завалили летнее трансферное окно, хотя имелись финансовые возможности и уйма времени. И якобы именно из-за некачественной селекции «Спартак» сейчас недобирает очки.

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Попытаемся разобраться во всех обвинениях и насколько они справедливы.

Обвинение №1. Кокорин – пустой немотивированный игрок с зарплатой более 3 млн евро в год. Он не провёл ни одного сильного матча, его нельзя было брать

Нападающий сыграл за «Спартак» всего 378 минут во всех турнирах, пропустил много важных игр из-за травм или плохой формы, забил всего один гол и отдал одну результативную передачу. Его статистические показатели критично низки. На данном отрезке сезона Кокорин так и не стал реальным помощником – и это факт, с которым я даже не собираюсь спорить.

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А теперь вернёмся в конец июля, когда «Спартак» принял решение, а Газизов согласовал трансфер нападающего. Кокорин был мотивированным форвардом, отыгравшим очень сильный отрезок за «Сочи» весной (пусть и короткий) и менее ярко, но так же достойно выглядевшим летом. За ним гонялись почти все клубы РПЛ (почитайте слова Николича или Семака), но везде возникали различные нюансы, из-за которых гонку в итоге выиграл «Спартак».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Трансфер нёс в себе две задачи: 1) спортивное усиление команды; 2) обозначение своих намерений и статуса в российском футболе. На бумаге «Спартак» решал обе. Что случилось потом, уже не имеет отношения к Газизову и селекции и было сложно для прогнозирования. Кокорин вряд ли лишился мотивации, зато травмы стал получать одну за другой. Из-за повреждения Александр пропустил стартовый отрезок сезона, далее постепенно стал набирать, против «Тамбова», в третьей для себя игре, выглядел уже очень прилично – но вновь выбыл с травмой.

Предположение, что «Спартак» должен был лучше проводить медосмотр, ничем не подкреплено – на последнем этапе у Кокорина травм не было, он наоборот показывал роскошное движение в феврале на сборах «Зенита» и марте в РПЛ. Но очевидно, что на эффективности нападающего сильно сказались проблемы со здоровьем, между которыми он просто не успевает набрать тонус.

Все рассуждают о «неработающем трансфере» задним умом, но ещё раз: когда трансфер планировался, это был сильный вариант, который должен был усилить «Спартак» прямо сейчас. Кто-то скажет, что в команде и так было много нападающих, но Тедеско играет по системе 3-5-2, которая может переходить и в 3-4-3 – и в таких реалиях четыре форварда на две с половиной позиции вполне себе видятся разумным количеством для зоны, которая во всём мире ротируется особенно часто.

Итого: обвинение очень спорное.

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Обвинение №2. Урунов – вообще провал. Зачем его приглашали?

Урунов вряд ли планировался сразу в основной состав, его трансфер не нёс в себе цель прямого усиления, речь скорее шла об укреплении и расширении обоймы. Насколько можно судить по информации многочисленных инсайдеров, к футболисту сборной Узбекистана примеривались и другие топ-клубы РПЛ (в частности ЦСКА), однако Газизов ожидаемо устроил его переход в «Спартак».

И вновь нужно вернуться в конец лета: Урунов провёл очень сильную заключительную часть сезона, был игровым лидером «Уфы», показал бурный прогресс (а это важно – значит, были предпосылки для дальнейшего роста, его покупали не на спаде и не на стагнации). Все понимали, что пока Остон – футболист не для стартового состава «Спартака», зато спортивный потенциал у него огромный – и его надо развивать.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что случилось в дальнейшем? Коронавирус, травмы (Тедеско на пресс-конференции рассказал аж про три) – и рост футболиста остановился. Урунов получил сильно меньше игрового времени, чем мог бы, не укрепил и не расширил обойму. Виноват ли в этом Газизов? Можно ли было все эти сложности прогнозировать?

Обвинение №3. «Спартаку» была нужна «десятка»! В центре поля никто не может отдать острую передачу

Эта претензия особенно громко затрезвонила после предыдущего матча: якобы у команды есть топ-форварды, но нет игрока с острой передачей.

Прокрутим расклады летнего межсезонья. В клубе есть «доморощенная звезда» Бакаев, который выдал очень сильный прошлый сезон, летом зачах после перенесённого вируса, но вряд ли кто-то мог ожидать, что спад футболиста затянется на столь длительное время. В «Спартаке» должны верить хотя бы в одного воспитанника, поэтому чехлить при первых же неудачах Зелимхана не имели права. Его и не чехлили – и не убивали конкуренцией.

Также у «Спартака» был Глушенков – его тоже можно было рассматривать на позицию «под нападающим», тем более он сильно прогрессировал в «Крыльях» и превратился в одного из ярчайших футболистов РПЛ. А ещё «десяткой» иногда выходил Ларссон. Каждый из трёх игроков (в большей степени Бакаев и Глушенков, в меньшей – Ларссон) номинально умеют принимать мячи между линиями и разгонять атаки, но реально красно-белые остались без тяжело травмированного Глушенкова и с непонятным Бакаевым, который вдруг стал играть ещё хуже, чем ранним летом.

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Да и в целом я не помню, чтобы летом возникал вопрос о «десятке». Сейчас его ещё можно поднять, когда мы видим, что кризис Бакаева затянулся. Так что и здесь претензии к Газизову слегка притянуты за уши.

Обвинение №4. «Спартак» нуждался в опорнике, а туда не приобрели никого

В этом вопросе спорить с обвинением не буду: я искренне считаю, что «Спартак» прошлым летом мог найти более сильного опорника, чем Крал. И команда до сих пор нуждается в более качественном игроке в эту зону. Крал даёт сумасшедший объём движения, но вопросы по качеству игры с мячом при давлении соперника, по поддержке атаки за счёт передач и по качеством отбора никуда не делись. Здорово, что Тедеско смог замаскировать всё это при помощи перехода с 4-2-3-1 на 3-5-2.

Но Крал всё равно должен играть – он куплен за большие деньги, вписывается в систему, приносит какую-то пользу, тогда как его потенциальное нахождение в запасе могло бы привести к проблемам. «Спартаку» хватило истории Тиля – наблюдать за ней было реально грустно. Второе место в центральном треугольнике занято Зобниным, перебравшимся с правого фланга в середину. Ещё есть Умяров, играющий с перепадами (жаль, выбили травмы), но в лучшей своей форме обладающего роскошным умением двигать мяч за счёт передач. Урунова пока не рассматриваем, его время не пришло.

Профильного опорника-разрушителя в «Спартаке» нет – это факт. Но если он появится, то клубу придётся что-то делать с Зобниным или Кралом. Наверх никого из них не подвинешь. С ротацией оба могут не согласиться. А график не такой уж тяжёлый, каким был бы при условии участия в еврокубках. Хотелось бы узнать, почему игрока в центр так и не взяли – и очень ли желал новичка в эту зону Тедеско, но не исключаю, что все вместе в клубе пришли к компромиссу: пока пара Зобнин-Крал останется основной, за ними будут молодые резервисты, готовые ко вторым ролям, а приоритетной зоной для усиления будет правый фланг.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Поэтому с обвинением соглашусь не полностью, а частично. Во многих матчах Крала хвалили, а Зобнин и вовсе считается лучшим игроком команды. Но да: опорную зону можно сделать ещё сильнее как с точки разрушения, так и созидания. Если кем-то пожертвовать.

Обвинение №5. «Спартак» слишком долго покупал правого защитника. Это привело к проблемам

Здорово, что «Спартак» в итоге взял классного футболиста на проблемную позицию. Мозес постепенно адаптируется, уже приносит пользу в атаке – и, будем верить, у него не возникнет проблем с мотивацией и травмами. В данной истории риски как раз присутствовали, как минимум учитывая фактор аренды.

Выход Мозеса чуть не закончился плачевно для «Спартака». Поучительная история для Тедеско Рассказова бы за такую игру уничтожили.

Плохо, что «Спартак» покупал правого вингера так долго и привёз только после трети чемпионата. Только важно подчеркнуть, что к моменту перехода Мозеса команда шла в таблице на первом месте, то есть фактически затянувшаяся работа Газизова и селекционеров не повлияла на результат (и в этом им повезло). Ещё нюанс в наборе формы: если бы Мозес был лучше готов, то всему «Спартаку» стало бы сейчас проще.

Претензия принимается, но она не настолько критическая. Итого проблемная позиция усилена, правильность выбора покажет время, но новичок уже успел сделать два важных результативных действия – гол с «Краснодаром» и пенальти в матче с «Уралом».

Обвинение №6. Зачем отпустили Мирзова? Он тащит «Химки» на себе!

Шутка. Таких обвинений я пока не встречал (хотя не удивлюсь, если встречу). Резиуан – красавчик. У него отличные шансы заиграть в «Химках» — пусть этим и занимается. Как он выступал в «Спартаке», мы увидели. Причём при двух разных тренерах.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Обвинение №7. Правильные клубы помогают своим тренерам, а в «Спартаке» всё в очередной раз через одно место

Противопоставления клубов также встречаются часто. И давайте взглянем на главных конкурентов «Спартака» повнимательнее.

ЦСКА занимает первое место, но реально из когорты новичков заиграл пока только адаптированный к РПЛ Зайнутдинов. Защитник Бруно Фукс получил две травмы подряд (интересно, фанаты ЦСКА уже прокляли за это Бабаева?), Гайч до сих пор не понял, куда попал, Эджуке выступает противоречиво. Команда добывает очки за счёт старого костяка: сверкают Кучаев, Влашич, Дзагоев и другие.

У «Зенита» заиграл статусный Ловрен (с ошибками, но заиграл), который брался сразу под основной состав на место выбывшего Ивановича. Мостовой вернулся из аренды, его нельзя считать полноценным трансфером, Чистяков пока больше сидит на скамейке. Звёздный Вендел за 20 млн евро приехал поздно и практической пользы принести не сумел.

«Краснодар» играет не пойми кем и непонятно во что. Взлёт «Динамо» едва ли связан с летними покупками – скорее с новым главным тренером. Обновившийся «Локомотив» штормит.

Тедеско не одинок в своих проблемах. Да и проблемы на самом деле не такие уж критичные, какими их рисуют болельщики. В Екатеринбурге «Спартак» сыграл сносно, особенно на контрасте матча с «Ростовом». Прежде красно-белые такие встречи, как правило, выигрывали, а здесь они пропустили со стандарта и после несложного дальнего удара – и оступились.

Причём оступились, играя в абсолютно сильнейшем составе. В составе, в котором прежде команда показывала не раз более цельный футбол во всех фазах. Если бы поле не было трёх-четырёх футболистов-лидеров, а заменили бы их случайные персонажи, вспомнить о селекции ещё было бы можно. А так — лучше остановить губительный для клуба процесс поиска крайних и сосредоточиться на оставшихся пяти турах до зимней паузы. Ничего страшного пока не произошло. И тяжело реально всем. Не только «Спартаку».