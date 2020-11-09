Видео Дзюбы обсуждают на федеральных каналах. Других проблем в стране нет

Артём Дзюба и его видео вышли на федеральный уровень – прецедент, который ещё вчера обсуждали только в интернете, теперь на одном из главных каналов страны.

Со скриншотами из видео на большом экране. С обсуждениями и экспертами.

Спасибо, что хоть без самой видеозаписи.

«Я виноват». Покаяние Дзюбы Нападающий записал двухминутное видеообращение после матча с «Краснодаром».

Мы посмотрели за вас программу «60 минут», в которой четверть часа обсуждали, имели ли право лишать нападающего сборной и прав ли «хор моралистов», который призывает его вообще закончить карьеру.

«Всё дело в том, что в Сеть утекли фото и видео, где он, футболист Артём Дзюба, занимается мастурбацией, — объяснила отстранение нападающего от сборной ведущая Ольга Скабеева. – Мы никого к этому не призываем, но дело, как известно, сугубо личное, и странно за это предавать его остракизму. Дзюба, как известно, сам себя снял и хранил содержимое в телефоне. Телефон в итоге взломали, и его содержимое хлынуло в интернет. На Дзюбу обрушилось цунами проблем».

Её соведущий Евгений Попов продолжил: «Хор моралистов призывает навечно лишить одного из лучших футболистов России права защищать цвета нашего флага и любого профессионального клуба. Артём — второй по результативности игрок сборной, на его счету 26 голов. Над Дзюбой издеваются в социальных сетях, оскорбляют его в блогах. Ну а что же на самом деле произошло? Лично видео украдено из личного же телефона. Можно ли наказывать футболиста на основании этих кадров?»

*фрагмент с видеообращением Дзюбы, где он говорит, что во многом виноват сам и благодарит всех, кто был рядом с ним в эту трудную минуту*

Дальше вступил Олег Николов, заместитель председателя франкции «Справедливая России», начав с громких (и правильных в общем-то) слов: «Эта похабень происходит очень часто! На любых федеральных каналах вместо того, чтобы говорить о главном, даём эфир обсуждать эту грязь. Не хочу обсуждать его личную жизнь. С женой пусть разбирается и в футбол играет. Но без капитанской повязки». Ведущий, правда, был не совсем согласен, указав гостю, что речь тут идёт об отстранении Дзюбы от сборной, а Скабеева добавила, что в футбол он как раз играет неплохо.

«Я бы хотел обсудить знаете что, — продолжил гость. – Вот этих преступников, уголовников, которые это забирают из личных телефонов и делают на этом вот эту похабень. Их надо найти и обязательно посадить. Второй тезис!», — продолжил зампред.

«В чём виноват Дзюба? Это его интимная жизнь, он её интимно ведет, не планировал о ней рассказывать. В чем он виноват?», — перебила его ведущая.

«Я не лезу в его интимную жизнь!», — отбивался Николов.

Парадокс Дзюбы — секс-скандал может пойти только на пользу. Ему ведь чем хуже, тем лучше Почему всегда он? #ДзюбаТакойДзюба

«Нет, лезете. Забирая его капитанскую повязку. Зачем вы у него её забрали?», — настаивала Скабеева.

А дальше началось великолепное.

«Для того, чтобы понимал, что телефон нас снимает даже без вашей воли! Вы должны это знать! Вот вам пример! Всем депутатам, чиновникам, прокурорам, силовикам, капитанам сборных чуть ли не в обязательном порядке дать подписку, что они будут под колпаком у Мюллера или Нарышкина, и дают согласие, что всегда будут на виду и на прослушке. Вот я за что! Мы все под колпаком!».

После недолгих прений слово дали другому гостю, журналисту Сергею Строканю. Единственный реально футбольный человек в студии, Евгений Ловчев, всё это время молчал.

«Очень многое зависит от того, какие выводы будут сделаны из этой истории, — сказал журналист. – Уже завтра нас может захлестнуть вал подобных видео с участием политиков, деятелей науки и культуры. Возможности вторгнуться в личное пространство человека просто безграничны. Придавая внимание таким вещам, мы плодим армию сексуальных шантажистов! Сейчас будут охотиться за популярными людьми, чтобы лишить их карьеры».

*слова Станислава Черчесова*

А потом в эфир вышла Тина Канделаки:

«Давайте начнём по порядку. С самого главного: что сделал Артём Дзюба? То, что все сегодня обсуждают, меня крайне расстраивает. Какое-то соревнование в ханжестве. Мужчины зачем-то обсуждают эту тему, всерьез рассуждают, что нужно, а что не нужно делать с Дзюбой. Мужчины, остановитесь! Стыдно. В этой ситуации может оказаться каждый из вас. Я абсолютна согласна, что это – вид цифрового терроризма. У нас абсолютно не стало частного пространства, потому что всё частное стало общим. Почему вам Цукерберг говорит, что надо камеру на ноутбуке заклеивать? Даже находясь дома, вы можете стать героем подобного видео. Всерьёз брать и предъявлять человеку, что видео, которое предназначалось для личного просмотра, вдруг зачем-то посмотрело огромное количество людей… А потом послужило поводом для обсуждений. Мне это напоминает классику Советского Союза. Давайте еще голосование объявим, кто как к этому относится».

«При этом хор моралистов нам говорит, что, если ты авторитет, к которому стремятся, ты не можешь записывать или вести такую жизнь, — вступила Скабеева. ­– Но ведь и я могу оказаться в такой ситуации, и всячески выступаю в поддержку Дзюбы. Он не хотел этого показывать, а это распространили».

«То есть мы должны составить регламент для спортсменов и известных людей, как им вести сексуальную жизнь? – возмутилась Канделаки. – Надо понять, что жизнь людей, которым исполнилось 18 лет, является частной. Если бы на этом видео видели измену, что-то, что нарушало бы общепринятые нормы отношения к браку, его жену, которая возмущено бы выступала – я бы еще как-то поняла, почему все в это лезут. А тут – за что он должен отвечать?».

Насыщенный день Дзюбы, после которого можно сказать: «Красавчик» 8 ноября – непростой день для Артёма Дзюбы. Новости прилетали каждый час.

Наконец слово взял Ловчев: «Когда-то я слышал такую фразу: в человеке должно быть всё прекрасно: и душа, и тело, и помыслы, и поступки. Вот простая вещь: когда-то я ещё мальчишкой хотел стать футболистом. Я знал, что спортсмены не пьют. Однажды я после какой-то игры услышал предложение от Володьки Федотова: «Приезжай ко мне на дачу, возьми четыре бутылки водки. У меня там ремонт идет, строителям». Я забираю эти бутылки, мне мальчик стучит и говорит: «Дядя Луфчев! Дайте автограф!». Большего стыда я не испытывал. Понимаете? Эта история не о том, кто что взломал. Но это же снято! Он мой друг. Мне звонил мой друг уролог и говорит, что это нужно делать, и в церкви даже этим занимаются. А дальше: «Мне это внук четырнадцатилетний прислал». Вот в чем дело! Я пару дней назад с Градским разговаривал, он мне сказал, что иногда не ходит на улицу, потому что публичный человек, и не имеет права на что-то».

Эфирное время уже подходило к концу, поэтому ведущие прервали Ловчева, чтобы завершить программу: «Формально тут придраться не к чему. Он может делать это сколько угодно долго».