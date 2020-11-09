Символическая сборная 14-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Игорь Акинфеев, ЦСКА
Акинфеев провёл отличный матч с «Ростовом», сделал ключевой сейв во время пенальти Ерёменко, который всем напомнил его спасение в игре с Испанией на мундиале. Забей тогда «Ростов», и неизвестно, как закончилась бы игра. Игорь напрямую повлиял на результат.
Защита
Константин Марадишвили, ЦСКА
Марадишвили провёл матч не на своей родной позиции, но сыграл уверенно и надёжно. Кроме того, Константин классно подключался в атаку.
Роман Евгеньев, «Динамо»
Евгеньев — один из перспективных молодых защитников, который уже сейчас становится лидером «Динамо». В матче с «Локо» вышел с капитанской повязкой, забил важный гол и надёжно отработал в защите.
Ярослав Ракиций, «Зенит»
Ракицкий — защитник с колоссальным опытом. В каждой игре «Зенита» он это подтверждает. С «Краснодаром» он здорово смотрелся, выиграв множество единоборств в воздухе.
Дмитрий Скопинцев, «Динамо»
Скопинцев всё ещё молодой защитник с хорошим потенциалом, который при грамотной работе способен на многое. В матче с «Локомотивом» он надёжно закрыл свой фланг обороны, при этом постоянно подключался в атаку и держал в напряжении оборону соперника.
Полузащита
Магомед Оздоев, «Зенит»
По лидерским качествам Магомед — один из главных игроков «Зенита», он полностью отдаётся игре и заводит партнёров. С «Краснодаром» Оздоев здорово действовал в центре поля, прервал немало атак соперника и хорошо начинал атаки своей команды.
Даниил Фомин, «Динамо»
Фомин забил гол, сделал голевую передачу – словом, провёл классный матч с «Локомотивом» и внёс очень весомый вклад в итоговую победу «Динамо».
Денис Глушаков, «Химки»
Глушаков с «Рубином» провёл неплохой матч, хорошо действовал в центре поля и забил важный гол, который успокоил игру и помог «Химкам» довести матч до победы.
Нападение
Константин Кучаев, ЦСКА
Почти во всех играх этого чемпионата Кучаев приятно выделяется в составе ЦСКА. Он стал одним из лидеров команды и постоянно приносит пользу. В матче с «Ростовом» Константин забил хороший гол, здорово находил свободные зоны и действовал в подыгрыше.
Александр Соболев, «Спартак»
Соболев забил два гола «Уралу», мог даже оформить хет-трик. Как форвард, провёл качественный матч. Помимо голов выиграл много единоборств, умело скидывал мяч партнёрам.
Даниил Лесовой, «Динамо»
Перспективный молодой игрок постепенно становится лидером «Динамо», хотя в команде он совсем недавно. С «Локо» Лесовой сыграл классно, а к хорошей игре добавил качественный гол.
Лучший тренер
Виктор Гончаренко, ЦСКА
Обыграв претендента на еврокубки, ЦСКА закрепился на первом месте. В этом туре Гончаренко – лучший.
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