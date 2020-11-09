Символическая сборная 14-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь

Игорь Акинфеев, ЦСКА



Акинфеев провёл отличный матч с «Ростовом», сделал ключевой сейв во время пенальти Ерёменко, который всем напомнил его спасение в игре с Испанией на мундиале. Забей тогда «Ростов», и неизвестно, как закончилась бы игра. Игорь напрямую повлиял на результат.

Возвращение Ерёменко на стадион ЦСКА – печаль. Не забил с пенальти, а команда проиграла «Армейцы» показали «Спартаку», как готовиться к прессингу «Ростова».

Защита

Константин Марадишвили, ЦСКА



Марадишвили провёл матч не на своей родной позиции, но сыграл уверенно и надёжно. Кроме того, Константин классно подключался в атаку.



Роман Евгеньев, «Динамо»



Евгеньев — один из перспективных молодых защитников, который уже сейчас становится лидером «Динамо». В матче с «Локо» вышел с капитанской повязкой, забил важный гол и надёжно отработал в защите.



Ярослав Ракиций, «Зенит»



Ракицкий — защитник с колоссальным опытом. В каждой игре «Зенита» он это подтверждает. С «Краснодаром» он здорово смотрелся, выиграв множество единоборств в воздухе.



Дмитрий Скопинцев, «Динамо»



Скопинцев всё ещё молодой защитник с хорошим потенциалом, который при грамотной работе способен на многое. В матче с «Локомотивом» он надёжно закрыл свой фланг обороны, при этом постоянно подключался в атаку и держал в напряжении оборону соперника.

Полузащита

Магомед Оздоев, «Зенит»



По лидерским качествам Магомед — один из главных игроков «Зенита», он полностью отдаётся игре и заводит партнёров. С «Краснодаром» Оздоев здорово действовал в центре поля, прервал немало атак соперника и хорошо начинал атаки своей команды.



Даниил Фомин, «Динамо»



Фомин забил гол, сделал голевую передачу – словом, провёл классный матч с «Локомотивом» и внёс очень весомый вклад в итоговую победу «Динамо».

Денис Глушаков, «Химки»



Глушаков с «Рубином» провёл неплохой матч, хорошо действовал в центре поля и забил важный гол, который успокоил игру и помог «Химкам» довести матч до победы.

Нападение

Константин Кучаев, ЦСКА



Почти во всех играх этого чемпионата Кучаев приятно выделяется в составе ЦСКА. Он стал одним из лидеров команды и постоянно приносит пользу. В матче с «Ростовом» Константин забил хороший гол, здорово находил свободные зоны и действовал в подыгрыше.



Александр Соболев, «Спартак»



Соболев забил два гола «Уралу», мог даже оформить хет-трик. Как форвард, провёл качественный матч. Помимо голов выиграл много единоборств, умело скидывал мяч партнёрам.

Судьи украли победу у «Спартака»? Разбор работы арбитров в Екатеринбурге «Урал», как и «Спартак», вправе возмущаться решениями Кукуяна. Экспертиза от Игоря Федотова.

Даниил Лесовой, «Динамо»



Перспективный молодой игрок постепенно становится лидером «Динамо», хотя в команде он совсем недавно. С «Локо» Лесовой сыграл классно, а к хорошей игре добавил качественный гол.

Как похорошело «Динамо» при Шварце! Третья победа подряд, теперь – над «Локо» Динамовцы опять доигрывали в большинстве.

Лучший тренер

Виктор Гончаренко, ЦСКА



Обыграв претендента на еврокубки, ЦСКА закрепился на первом месте. В этом туре Гончаренко – лучший.