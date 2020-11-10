Акинфеев уходит в отрыв. У него вообще есть конкуренты?

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 14-го тура. Игорь Акинфеев упрочил своё лидерство в рейтинге.
Слово Владимиру.
«14-й тур порадовал важными, ключевыми сейвами. В целом все вратари смотрелись достойно. Именно благодаря уверенной и яркой игре своих киперов некоторые команды одержали победы.
Неприятно удивляет, как сейчас выглядит «Краснодар» — во втором тайме в Санкт-Петербурге команда просто не играла. На поле нет лидеров — за исключением, может быть, Сафонова в воротах. Опытные защитники и полузащитники краснодарцев почему-то были аморфными и спящими. В первом тайме игра складывалась неплохо, а после перерыва на поле вышли мальчики для битья. Это говорит либо о том, что у команды нет тренера, либо о том, что тренер поплыл. Работа коуча — это не всегда тактика или подготовка, а чаще всего эмоциональная и психологическая мотивация. Иногда нужно завести команду, иногда — успокоить, и именно этого «Краснодару» сейчас не хватает. И в Севилье, и в Санкт-Петербурге команда отдала по сути выигранные матчи.
Отдельно скажу про игру Максименко. Всё-таки «Спартак» — претендент на чемпионство, а Максименко — один из кандидатов в национальную сборную. Вратарь «Спартака» допустил ключевую ошибку при втором голе на 60-й минуте, потеряв позицию и пропустив еле катящийся с дальней дистанции мяч. При контратаке Максименко был в высокой позиции и ждал заброса от Августиняка, но его не последовало. Игрок «Урала» продолжал двигаться к воротам, а перед ударом ещё сделал движение к центру параллельно штрафной. Максименко в это время постепенно плассировался в створ и слишком далеко сместился в сторону, потеряв центровку ворот. Вратарь не контролировал свою позицию относительно штанги и бьющего игрока, открыл дальний угол, куда мяч предательски и закатился.
5. Виталий Гудиев, «Ахмат»
Гудиев не имеет постоянной игровой практики в «Ахмате». В Грозном постоянно меняют вратарей, что не всегда хорошо. Но против «Тамбова» Виталий сыграл качественно, сохранив «сухарь» на выезде. Это один из критериев нашего рейтинга.
4. Илья Лантратов, «Химки»
На счету Лантратова сухой матч и ключевое спасение при счёте 1:0. На 59-й минуте Абильдгор бил головой в упор, с метра-двух, после подачи Кварацхелии. Вратарь быстро переместился на дальнюю штангу, успел заранее поднять руки, среагировать и отбить мяч. Кому-то покажется, что Илья мог сыграть на выходе, но траектория подачи оказалась непростой. Он бы перехватил мяч только в том случае, если бы прочитал ситуацию и заранее занял правильную позицию. Так что здесь Лантратов выжал максимум из момента и не позволил сопернику забить, а спустя несколько минут «Химки» удвоили преимущество.
3. Сергей Песьяков, «Ростов»
Песьяков совершил неимоверное количество эффектных и эффективных сейвов, почти весь матч играя по счёту и сохраняя шансы для «Ростова». По пропущенному голу на 20-й минуте претензии вратарю предъявить невозможно — после удара Кучаева мяч залетел в ворота с рикошетом от защитника.
На 11-й минуте Обляков бил с линии штрафной в ближний угол, но Песьяков обязан был справляться с ударом — мяч летел на удобной высоте. Спустя минуту вратарь совершил суперсейв: Магнуссон принял мяч в штрафной и, развернувшись, с лёта нанёс удар под перекладину. Времени на реакцию у Песьякова было очень мало, потому что мяч он увидел уже в последний момент, когда тот вылетал из-за спин защитников. Отмечу хладнокровие Сергея и правильную позицию — он находился в высокой стойке, прыгнул, выбросил руку и достал мяч из-под перекладины.
На первой добавленной к первому тайму минуте Гайч вывалился один на один после паса Влашича, но Песьяков правильно выбрал момент для сокращения дистанции и выбросил ногу вправо, отбив удар. Отмечу, что качественно пробить нападающему ЦСКА помешали действия Сергея.
На 64-й минуте Влашич опасно подходил к воротам с краю штрафной, но Песьяков не стал валиться заранее, бросаться в ноги, а «сделал корпус большим» — и удар соперника попал ему в грудь. А на 70-й минуте Чалов бил с линии вратарской — при этом у нападающего, находившегося по центру, был открыт весь створ ворот. Песьяков снова не стал заваливаться, а хладнокровно выбросил ногу и отбил мяч.
2. Игорь Лещук, «Динамо»
Лещук давно не играл и вышел подменить Шунина в дерби с «Локомотивом». Вратарь действовал уверенно и результативно, что важно для нашего рейтинга. «Динамо» качественно оборонялось, но «Локомотив» всё равно яростно атаковал и создавал моменты — Игорь спасал именно тогда, когда команде это было нужно.
На 16-й минуте при счёте 1:0 Лещук показал, что не собирается проигрывать «Локо». Зе Луиш ворвался в штрафную, выходил один на один и немного отпустил мяч, но вратарю этого хватило. Игорь молниеносно, в стиле кошки, бросился в ноги нападающему. Очень динамичный и эстетичный момент. Если бы Лещук чуть задержался на линии ворот, счёт мог стать ничейным.
В конце первого и начале второго таймов «Локомотив» остро атаковал. На 53-й минуте после подачи с углового Мурило из убойной позиции плотно пробил головой в ближнюю девятку. Такие удары всегда вызывают трудности, к тому же обычно вратари при угловых располагаются по центру ворот. У Лещука отмечу правильный выбор позиции: по траектории он увидел, откуда будет наноситься удар, переместился к ближней штанге и буквально с линии вытащил мяч из девятки.
1. Игорь Акинфеев, ЦСКА
Лидером рейтинга в этом туре становится Акинфеев. При счёте 1:0 Игорь в непростой ситуации выручил команду, отбив пенальти уже в свойственной ему манере — ногами. Этот сейв на 60-й минуте стал ключевым — реализуй «Ростов» стопроцентный момент, игра могла бы сложиться совсем по-другому.
Во время пенальти вратарю всегда очень тяжело удержать себя на линии, самое важное — сыграть по мячу и не дёрнуться в угол. Часто удар по центру залетает в ворота, но не в этот раз: Акинфеев, казалось, уже улетел в угол, но в последний момент «оставил ноги», чтобы отбить мяч. Ерёменко пробил очень сильно и плотно, но не на той высоте, чтобы вратарь не смог спасти. Конечно, возникает аналогия с послематчевой серией против сборной Испании на ЧМ, но тогда Яго Аспас пробил гораздо выше, а Игорю пришлось немного выбрасывать ногу".
В конце сезона Владимир Габулов совместно с «Чемпионатом» вручит приз лучшему вратарю РПЛ сезона-2020/2021.
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