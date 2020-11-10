Акинфеев уходит в отрыв. У него вообще есть конкуренты?

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 14-го тура. Игорь Акинфеев упрочил своё лидерство в рейтинге.

Символическая сборная 14-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева Первая четвёрка РПЛ плюс Глушаков.

Слово Владимиру.



«14-й тур порадовал важными, ключевыми сейвами. В целом все вратари смотрелись достойно. Именно благодаря уверенной и яркой игре своих киперов некоторые команды одержали победы.



Неприятно удивляет, как сейчас выглядит «Краснодар» — во втором тайме в Санкт-Петербурге команда просто не играла. На поле нет лидеров — за исключением, может быть, Сафонова в воротах. Опытные защитники и полузащитники краснодарцев почему-то были аморфными и спящими. В первом тайме игра складывалась неплохо, а после перерыва на поле вышли мальчики для битья. Это говорит либо о том, что у команды нет тренера, либо о том, что тренер поплыл. Работа коуча — это не всегда тактика или подготовка, а чаще всего эмоциональная и психологическая мотивация. Иногда нужно завести команду, иногда — успокоить, и именно этого «Краснодару» сейчас не хватает. И в Севилье, и в Санкт-Петербурге команда отдала по сути выигранные матчи.



Отдельно скажу про игру Максименко. Всё-таки «Спартак» — претендент на чемпионство, а Максименко — один из кандидатов в национальную сборную. Вратарь «Спартака» допустил ключевую ошибку при втором голе на 60-й минуте, потеряв позицию и пропустив еле катящийся с дальней дистанции мяч. При контратаке Максименко был в высокой позиции и ждал заброса от Августиняка, но его не последовало. Игрок «Урала» продолжал двигаться к воротам, а перед ударом ещё сделал движение к центру параллельно штрафной. Максименко в это время постепенно плассировался в створ и слишком далеко сместился в сторону, потеряв центровку ворот. Вратарь не контролировал свою позицию относительно штанги и бьющего игрока, открыл дальний угол, куда мяч предательски и закатился.

Гудиев не имеет постоянной игровой практики в «Ахмате». В Грозном постоянно меняют вратарей, что не всегда хорошо. Но против «Тамбова» Виталий сыграл качественно, сохранив «сухарь» на выезде. Это один из критериев нашего рейтинга.

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На счету Лантратова сухой матч и ключевое спасение при счёте 1:0. На 59-й минуте Абильдгор бил головой в упор, с метра-двух, после подачи Кварацхелии. Вратарь быстро переместился на дальнюю штангу, успел заранее поднять руки, среагировать и отбить мяч. Кому-то покажется, что Илья мог сыграть на выходе, но траектория подачи оказалась непростой. Он бы перехватил мяч только в том случае, если бы прочитал ситуацию и заранее занял правильную позицию. Так что здесь Лантратов выжал максимум из момента и не позволил сопернику забить, а спустя несколько минут «Химки» удвоили преимущество.

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3. Сергей Песьяков, «Ростов»

Песьяков совершил неимоверное количество эффектных и эффективных сейвов, почти весь матч играя по счёту и сохраняя шансы для «Ростова». По пропущенному голу на 20-й минуте претензии вратарю предъявить невозможно — после удара Кучаева мяч залетел в ворота с рикошетом от защитника.



На 11-й минуте Обляков бил с линии штрафной в ближний угол, но Песьяков обязан был справляться с ударом — мяч летел на удобной высоте. Спустя минуту вратарь совершил суперсейв: Магнуссон принял мяч в штрафной и, развернувшись, с лёта нанёс удар под перекладину. Времени на реакцию у Песьякова было очень мало, потому что мяч он увидел уже в последний момент, когда тот вылетал из-за спин защитников. Отмечу хладнокровие Сергея и правильную позицию — он находился в высокой стойке, прыгнул, выбросил руку и достал мяч из-под перекладины.



На первой добавленной к первому тайму минуте Гайч вывалился один на один после паса Влашича, но Песьяков правильно выбрал момент для сокращения дистанции и выбросил ногу вправо, отбив удар. Отмечу, что качественно пробить нападающему ЦСКА помешали действия Сергея.



На 64-й минуте Влашич опасно подходил к воротам с краю штрафной, но Песьяков не стал валиться заранее, бросаться в ноги, а «сделал корпус большим» — и удар соперника попал ему в грудь. А на 70-й минуте Чалов бил с линии вратарской — при этом у нападающего, находившегося по центру, был открыт весь створ ворот. Песьяков снова не стал заваливаться, а хладнокровно выбросил ногу и отбил мяч.

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Лещук давно не играл и вышел подменить Шунина в дерби с «Локомотивом». Вратарь действовал уверенно и результативно, что важно для нашего рейтинга. «Динамо» качественно оборонялось, но «Локомотив» всё равно яростно атаковал и создавал моменты — Игорь спасал именно тогда, когда команде это было нужно.



На 16-й минуте при счёте 1:0 Лещук показал, что не собирается проигрывать «Локо». Зе Луиш ворвался в штрафную, выходил один на один и немного отпустил мяч, но вратарю этого хватило. Игорь молниеносно, в стиле кошки, бросился в ноги нападающему. Очень динамичный и эстетичный момент. Если бы Лещук чуть задержался на линии ворот, счёт мог стать ничейным.



В конце первого и начале второго таймов «Локомотив» остро атаковал. На 53-й минуте после подачи с углового Мурило из убойной позиции плотно пробил головой в ближнюю девятку. Такие удары всегда вызывают трудности, к тому же обычно вратари при угловых располагаются по центру ворот. У Лещука отмечу правильный выбор позиции: по траектории он увидел, откуда будет наноситься удар, переместился к ближней штанге и буквально с линии вытащил мяч из девятки.

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1. Игорь Акинфеев, ЦСКА

Лидером рейтинга в этом туре становится Акинфеев. При счёте 1:0 Игорь в непростой ситуации выручил команду, отбив пенальти уже в свойственной ему манере — ногами. Этот сейв на 60-й минуте стал ключевым — реализуй «Ростов» стопроцентный момент, игра могла бы сложиться совсем по-другому.

Во время пенальти вратарю всегда очень тяжело удержать себя на линии, самое важное — сыграть по мячу и не дёрнуться в угол. Часто удар по центру залетает в ворота, но не в этот раз: Акинфеев, казалось, уже улетел в угол, но в последний момент «оставил ноги», чтобы отбить мяч. Ерёменко пробил очень сильно и плотно, но не на той высоте, чтобы вратарь не смог спасти. Конечно, возникает аналогия с послематчевой серией против сборной Испании на ЧМ, но тогда Яго Аспас пробил гораздо выше, а Игорю пришлось немного выбрасывать ногу".

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