Черчесов оставляет Дзюбу капитаном. Зачем тогда был нужен этот невызов?

Капитан Дзюба или не капитан, заслуживает повязки или не заслуживает, как в сборной и в «Зените» будут решать этот вопрос – по большому счёту, буря в стакане. Но разобраться следует. И в целом с институтом капитанства (что это за люди такие особенные), и с Дзюбой как не последним его представителем.

Начать следует с того, что капитаны, как те девушки в известной песне, бывают разными. Кого-то выбирают игроки, кого-то назначают тренеры. Кто-то буянит, кто-то тихушничает. Кто-то личным примером ведёт за собой, кто-то словами.

Лично для меня образец капитана — Рой Кин времён рекордного требла «МЮ». Берсерк без страха и упрёка, красный дьявол как он есть с языком без костей (это Фергюсон про него сказал: «У Роя самая натренированная часть — язык. С его помощью он может за считаные секунды обезоружить самого уверенного в себе человека»). Но помните, чем для ирландца всё в «Юнайтед» закончилось? Он поставил себя выше клуба, и Ферги ему этого не простил (как потом и Бекхэму).

В нашей недавней истории были крутые капитаны-молчуны – Онопко, Анюков, Игнашевич. Капитаны-вратари – Овчинников, Акинфеев. Хотя считается, что вратарь не самая подходящая кандидатура для исполнения капитанских функций — например, он с судьёй в чужой штрафной или в центре поля поговорить не может (поэтому Семак на матч с «Краснодаром» и не стал назначать капитаном Кержакова: «Он достоин этого, но хотелось отдать повязку игроку, который был на поле, в гуще событий, это удобнее для подсказа»).

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Был Аршавин. Ярчайшая звезда на поле и непререкаемый лидер в раздевалке, но со своим понятием прекрасного и отношением к жизни. Это при нём игроки могли кричать руководству РФС – «тройные премиальные!», а экспертам-журналистам – ругательства. Завершил он своё капитанствование в сборной сакральной фразой про ожидания и проблемы.

«Зачем сборной нужен этот старый чёрт?» Как Виктор Онопко стал героем фольклора В начале 90-х он играл как Зидан, а потом стал объектом кавээновских шуток.

Я согласен с Мостовым — сейчас уже не так важно, что капитан представляет собой как игрок и человек (Царь высказался жёстче: «Вывести команду на игру может кто угодно. Поверьте, кто только капитанскую повязку не носил»). Не настолько это принципиально, как раньше, когда нужно было обладать кристально чистой анкетой и повязка передавалась только избранным как святыня. Вспомнить хотя бы линейку великих капитанов «Спартака» советских времён. Как на подбор — Симонян, Нетто, Хусаинов, Ловчев, Дасаев, Романцев, Черенков (все, кстати, абсолютно разные по характеру люди).

Сейчас другие времена, и это зачастую представительская должность. Если капитан ещё и лидер на поле — хорошо. Нет — не страшно. Главное, чтобы премиальные в нужном размере и вовремя выбивал.

И как к повязке относиться — гордиться, принимать как данность, тяготиться — по сути каждый решает сам. Кого-то факт капитанства может воодушевить на подвиги, а кого-то наоборот – раздавить ответственностью или придать таких эмоций, с которыми человек не в состоянии справиться. Тот же Семак привёл пример Оздоева: «В тех матчах, где он был капитаном, его немного перехлёстывало».

И на результат матча «фактор повязки» (то есть у кого она находится в данный момент) если и влияет, то далеко не в первую очередь. Свежий пример — Евгеньев. Впервые вышел капитаном против «Локомотива», и «Динамо» выдало лучший матч в сезоне. Но разве это говорит о том, что Шунин плохой капитан? Нет, конечно. Это вообще ни о чём не говорит, кроме того, что сам Евгеньев – большой молодец. В 21 год уже один из лидеров «Динамо» и защитник первой сборной.

Как похорошело «Динамо» при Шварце! Третья победа подряд, теперь – над «Локо» Динамовцы опять доигрывали в большинстве.

Той самой сборной, куда Дзюбу сейчас не вызвали. Но при этом он остаётся её капитаном, о чём вчера прямо заявил Черчесов: «Он капитан команды. И прекрасно понимает, что мы легкомысленных решений не принимаем. Он будет сейчас спокойно готовиться. Ситуация подскажет наши дальнейшие действия».

Стоп-стоп-стоп. Он всё-таки не вызван, потому что так себя вести нельзя или потому что ему нужно спокойно готовиться? И насчёт капитанства не совсем понятно. Ведь когда говорят про капитана сборной, обычно добавляют: «Это лицо страны». Дзюба сейчас точно никакое не лицо. Значит и не капитан. По-моему, всё логично. Но логика и наш футбол – вы же понимаете…

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В «Зените» ему тоже общую поддержку выразили (сам Дзюба рассказал об этом со слезами на глазах), и клуб с официальным заявлением выступил (гендиректор Медведев: «Частная жизнь не должна становиться достоянием общественности»), но повязки лишили. Показалось – страховочное решение с целью взять паузу и оценить политическую обстановку по данному вопросу (а вдруг на самом верху, там, где решалась судьба Кокорина, рассердились бы, останься капитаном «Зенита» настолько самовлюблённый игрок). И уже слова Семака, сказанные после матча с «Краснодаром» («Нужно понимать и тонко чувствовать команду. У Дзюбы мотивация была запредельная, нужно было его немного успокоить»), прозвучали как сигнал того, что это была единичная акция и в следующей игре повязка может вернуться от Ловрена к её прежнему владельцу.

В сборную не вызвали, но поддержали и оставили капитаном. В «Зените» поддержали, но из капитанов разжаловали. И там, и там получилось, как в известном анекдоте про крестик и трусы — вы или поддерживайте, или…

А теперь, собственно, то, с чего я начал. Почему «буря в стакане». Потому что капитанские перспективы Дзюбы должны сейчас волновать (и то не факт, что волнуют) исключительно одного человека — самого Дзюбу (ну ещё немножко Черчесова с Семаком). Не хватает, что ли, настоящих проблем в российском футболе? 0 побед в 12 еврокубковых матчах – разобраться бы с этим позорищем. А сборной хорошо бы для разнообразия Лигу наций выиграть.

Даже если не будет больше Дзюба капитаном, нигде и никогда, — эту потерю мы как-нибудь переживём. Важнее сейчас, чтобы забивал, особенно в Лиге чемпионов. И на его лидерских качествах, уверен, некапитанство никак не скажется — даже наоборот. Свою знаменитую речь перед пенальти с хорватами он ведь без повязки толкал.