«Выбираю между Россией и Украиной». Сборная может усилиться защитником из АПЛ!

В сборной России, испытывающей хронический дефицит центральных защитников, может появиться неожиданный новичок на эту позицию. 23-летний игрок «Вулверхэмптона» Макс Килман заявил, что готов выступать за национальные команды России или Украины. Приятно, конечно, слышать такие слова от британца. Но какое отношение имеет уроженец лондонского района Челси к нашей стране? Оказывается, его отец Алекс из России, а мать Мария – украинка.

«Когда я был моложе, иногда останавливался в Москве и проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут родственники по маминой линии, – сказал Килман в интервью для ВВС. – С папиной стороны все эмигрировали в Нью-Йорк, поэтому мой русский язык недостаточно хорош. Хотя я всё ещё могу говорить на нём».

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Килман не заигран ни за одну сборную Англии, что, очевидно, должно упростить решение вопроса о смене футбольного гражданства. Впрочем, защитник «Вулверхэмптона» всё-таки поиграл за национальную команду, но… по другому виду спорта – футзалу! Этой игрой Макс увлёкся, когда от него отказались в академии «Фулхэма».



Килман совмещал футзал с футболом: три тренировки в неделю в зале, три – на траве с полупрофессиональным клубом «Мейденхем Юнайтед». По словам Макса, благодаря футзалу он смог развить некоторые свои качества.



«В Испании и Бразилии дети растут, занимаясь этим видом спорта, – говорит Килман. – Когда им исполняется 13-14 лет, они решают, что делать дальше: играть в большой футбол, либо остаться в футзале. В Англии – только футбол. Если на улице холодно или дождь, могут быть странные занятия в зале. Но ведь это нужно с раннего возраста. В футзале очень важна тактика, игра идёт на маленьком пространстве. Это улучшает ваше понимание игры и способность принимать решения. Заставляет быстрее думать под давлением. Затем, переходя в футбол, вы чувствуете себя более комфортно».



Макс выступал за сборную по футзалу с 2015 по 2018 годы. Сыграл 25 матчей. Там-то его и присмотрел главный скаут «Вулверхэмптона» Мэтт Хоббс, который приехал посмотреть на матч Англии с Уэльсом. Хоббс был впечатлён техническим уровнем игрока ростом 192 см. «Вулверхэмптон» продолжил следить за Килманом, и в августе 2018-го предложил защитнику из полулюбительской лиги профессиональный контракт. Тогда-то и закончился роман Макса с футзалом.

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Поначалу Килман работал с командой «волков» U23. Стремился прибавить в выносливости, в умении вести единоборства. Вскоре его прогресс заметил главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну, который после одной из тренировок фарм-клубе подошёл к Максу и сказал: «Думаю, у тебя здесь всё получится. Пора тебе присоединиться к первой команде».



В конце декабря 2018-го Килман был впервые включён в заявку «Вулверхэмптона» на матч чемпионата Англии – посмотрел со скамейки встречу с «Фулхэмом». Ещё через 4,5 месяца защитник дебютировал за «волков» в АПЛ, выйдя на замену с тем же «Фулхэмом» в концовке победной домашней игры (1:0). С сентября 2019-го Нуну стал доверять Максу место в стартовом составе. Для начала в матчах Кубка лиги и Лиги Европы – с «Пюником», «Слованом» из Братиславы, «Бешикташем», «Эспаньолом».

В нынешнем сезоне АПЛ Килман первые три тура был запасным, однако после двух подряд поражений со счётом 1:3 от «Манчестер Сити» и 0:4 от «Вест Хэма» Нуну стал ставить 23-летнего игрока в основу. Макс уверенно смотрится в тройке центральных защитников. «Вулверхэмптон» одержал с ним три победы – над «Фулхэмом» (1:0), «Лидсом» (1:0) и «Кристал Пэлас» (2:0), сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1) и уступил только «Лестеру» в прошедшее воскресенье (0:1).

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На данный момент Килман входит в топ-5 лучших футболистов «Вулверхэмптона» по оценке InStat – 287 баллов. В среднем за 90 минут игры Макс совершает 70 ТТД при 89% успешных. Выигрывает 63% единоборств, делает 1,69 отбора, 5,1 перехвата и 4,5 подбора мяча. Пасует с точностью 91%, причём обладает приличной длинной передачей. Кстати, во встрече с «Лидсом» Килман (лучший игрок матча!) поучаствовал в победной голевой атаке. Он сделал точный заброс на Рауля Хименеса, а аргентинец протащил мяч в центр и забил с помощью рикошета.

В конце октября клуб объявил о продлении контракта с Максом до лета 2025 года. Англичанин с российско-украинскими корнями превращается во всё более ценную фигуру для Нуну, так может действительно пригодится и Станиславу Черчесову. Представляете пару центральных защитников Килман – Джикия на Евро или на ЧМ-2022?