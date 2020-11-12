Кто, если не Дзюба? У Черчесова осталось 2,5 варианта в атаке

В сборной России заканчиваются ядра – нечем стрелять. Нападающие выбывают из строя один за другим. Лучший бомбардир РПЛ Артём Дзюба потерял место в составе национальной команды из-за кино для взрослых, у Антона Заболотного сомнительный тест на коронавирус, Николай Комличенко пропустил последний тур РПЛ по причине повреждения, а Фёдор Смолов получил травму в ходе дерби с «Динамо». Более того, раззабивавшийся атакующий полузащитник Александр Ерохин, которого можно было бы использовать впереди, учитывая его высокий рост, тоже сдал сомнительный тест. Что же делать в сложившихся кадровых обстоятельствах главному тренеру сборной Станиславу Черчесову?

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Как сборная России играла без Дзюбы

Наша национальная команда привыкла играть с Дзюбой впереди. С тех пор как нападающий «Зенита» окончательно утвердился в качестве центральной фигуры в тактической системе Черчесова и стал капитаном (то есть после ЧМ-2018), он почти не пропускал матчей. Тренера сборной России критиковали за упрощение игры с Артёмом, но опыт выступлений на Кубке конфедераций доказал, что без «столба» получается хуже.

В отсутствие Дзюбы сыграли в сентябре 2018-го с Чехией и в ноябре того же года с Германией. Результаты получились совсем разными. Чехов разгромили дома – 5:1. В том матче на острие атаки располагался Заболотный, забивший и заработавший пенальти, а на последние 20 минут вышел Дмитрий Полоз. Он, кстати, тоже отличился. А вот немцам в гостях мы крупно уступили – 0:3. Ту встречу начинал в атаке Ари, а на 55-й минуте натурализованного бразильца заменил Заболотный. На фоне защитников сборной Германии наши снайперы, прямо скажем, не сверкнули.



Ещё в этот список можно добавить второй тайм недавнего спарринга со Швецией. Дзюбу поменял в перерыве Александр Соболев. Не сказать чтобы появление спартаковца усилило игру сборной России, но в компенсированное время Соболев забил. Благодаря его голу хозяева избежали сухого поражения.



На Кубке конфедераций, напомним, в атаке у сборной России действовали Смолов и Полоз. В последнем туре в основу попал Александр Бухаров. Уже тогда Черчесов понадеялся на крупного центрфорварда, однако команда оказалась не готова к игре с ним, а сам Бухаров не смог стать для сборной Дзюбой.

Чалов – наш Фирмино. Его вызов в сборную логичен, несмотря на всего два гола в сезоне Объясняем, чем ценен нападающий ЦСКА.

Кто может заменить Дзюбу на острие атаки

На игры с Молдавией (12 ноября), Турцией (15-го) и Сербией (18-го) выбор у Черчесова небольшой. Из изначальной заявки остался только Соболев. Поэтому тренеру пришлось вызывать из молодёжки Чалова, который, впрочем, как и спартаковец, сыграл два матча за первую сборную России.



Очевидно, что у Соболева больше шансов попасть в основу, поскольку «армейца» не было в изначальной заявке. Да и статистика в РПЛ – за Александра. Он забил уже пять голов в чемпионате, тогда как Фёдор всего два. Нападающих, какими бы тактически сложными ни были их роли, в первую очередь красят голы. Правда, бывают и исключения: например, Оливье Жиру на ЧМ-2018.



Соболев и Чалов – разноплановые форварды. Каждый из них способен дать команде то, что не может другой. Разумеется, спартаковец сильнее «армейца» в борьбе за мяч. По данным InStat, в среднем за 90 минут игры в нынешнем сезоне РПЛ Александр вступает в 24 единоборства в атаке и выигрывает 50% из них. На счету Фёдора 16 таких единоборств с 27% успеха. Эта статистика оказала своё влияние на то, что в целом показатель технико-тактических действий у Соболева выше. Спартаковец совершает 60 ТТД при 59% успешных, а «армеец» – 59 ТТД при 57% успеха.



Но кое в чём Чалов лучше Соболева. ЦСКА при участии Фёдора создаёт 3,66 момента, а «Спартак» при участии Александра – 2,46 момента. «Армеец» меньше мажет, когда бьёт по воротам. У Чалова 1,46 удара в створ (всего – 3,1 удара за 90 минут), а у Соболева – 0,94 (всего – 3,4). Фёдор делает 28 пасов с точностью 72%, Александр – 23 паса с точностью 71%. Форвард красно-белых острее в подыгрыше: в его активе 1,89 ключевой передачи, а в активе спартаковца – 0,82. Наконец, по сумме оборонительных действий (отборы, перехваты, подборы мяча) Чалов тоже имеет более солидные цифры, нежели Соболев: 6,41 против 4,71.

Черчесов оставляет Дзюбу капитаном. Зачем тогда был нужен этот невызов? Одновременно наказывать и поддерживать – это по-нашему. Как в анекдоте про крестик и трусы.

Какие ещё варианты есть у Черчесова

Черчесов может удивить коллег-соперников, применяя в разных матчах разные ходы. Допустим, поставить Чалова против Молдавии, а Соболева – в Турции или Сербии. В другой игре Лиги наций сыграть вообще без чистых нападающих, а с ложной девяткой или блуждающим форвардом, как сказал бы тренер. Называть игрока такого плана можно как угодно, главное, чтобы блуждающий не означало «появляющийся и исчезающий на футбольном поле». Нужен человек, понимающий, как действовать в роли ложной девятки, стабильно исполняющий определенные элементы.

Если в линии нападения у Черчесова недобор игроков, то среди атакующих хавбеков очень высокая конкуренция. На выход в основе претендуют как минимум пятеро – братья Миранчуки, Денис Черышев, Далер Кузяев и Алексей Ионов. Для них есть три места, так как опорниками, скорее всего, будут Роман Зобнин и Магомед Оздоев.



В качестве центрфорварда, смещающегося в глубину или на фланги, уводящего за собой защитников и действующего в подыгрыше, хорошо бы попробовать Алексея Миранчука. С точки зрения навыков и игрового интеллекта новичок «Аталанты», пожалуй, лучше остальных подходит для ложной девятки. Если же потребуется просто грузить мяч вперёд, чтобы уйти от поражения в концовке, то тут можно хоть Соболева выпускать, хоть защитника Романа Евгеньева на последние 15-20 минут в атаку.



По мнению экс-нападающего сборной России Дмитрия Радченко, сейчас место в основе национальной команды заслуживает всё-таки Соболев.



«Дзюбу в составе сборной должен заменить Соболев, – сказал Радченко, комментируя эту тему для «Чемпионата». – Саша сейчас неплохо выглядит и может выйти с первых минут. И здесь вопрос больше не про схему, а про то, что Соболев уже не новичок в сборной и в сложившейся ситуации он может выручить команду.



Что касается Чалова, он всегда был под присмотром Черчесова и всего штаба главной сборной. Мы все надеемся на его прогресс и на то, что он сможет заменить наших ветеранов, которые когда-то всё равно покинут сборную. Для Фёдора выделят минуты, чтобы он мог себя проявить».

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