Юран по-царски вернулся в Хабаровске! Он наезжал на «Спартак», но не вылетел из профессии

В прошлом сезоне Сергей Юран наделал шуму в Кубке России. По дороге к финалу его «Химки», будучи ещё клубом ФНЛ, выбили трёх соперников из РПЛ – «Рубин», «Оренбург» и «Урал». Причём перед игрой в Екатеринбурге подмосковная команда несколько месяцев не имела практики. Да и в июльском финале «Химки» почти на равных сражались с «Зенитом». Кто знает, чем бы закончился спор за кубковый трофей, если бы не пенальти на Малкоме в концовке второго тайма?

В «Химках» снова скандал! Юрана уволили, а он во всём винит «Спартак» Считает, что указание пришло от Газизова. Гендиректор «Спартака» всё отрицает.

В первый день августа Юран со скандалом ушёл из «Химок». Его не спасло даже коллективное письмо игроков на имя губернатора Московской области. Руководители «Химок» объяснили своё решение тем, что не договорились с тренером по деньгам, а сам 51-летний специалист утверждал, что его увольнение – дело рук генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова. Бывший нападающий Юран пошёл в атаку на клуб, в котором 25 лет назад переживал ярчайшие моменты своей карьеры: шесть побед в шести матчах на групповом этапе Лиги чемпионов.



«В футбольных кругах мне так рассказывали, что Газизов пришёл, и ему надо Федуну доказать, что это действительно правильное решение. Разговор какой: шесть очков будут из «Уфы», то есть они будут подкладываться под «Спартак». И «Химки». Это 12 очков. Но я сказал, что это даже не обсуждается. Если хоть намёк будет, чтобы сдать игру и помогать «Спартаку»… Футболистами – да, чтобы прогрессировали, вопросов нет. А эти моменты – вы извините», – рассуждал тренер.



Такого рода заявления со стороны Юрана продолжались ещё несколько дней. Тренер грозился подать иск на «Химки» в ФИФА и в европейский арбитражный суд. Но после 4 августа, когда на сайте «Химок» появилась информация о расторжении трудового договора по соглашению сторон, резко поменял тональность своих комментариев. По неофициальной информации, подмосковный клуб выплатил Юрану около 14,5 млн рублей. Тренер уже искренне удивлялся приглашению в РФС для объяснения слов о «Спартаке». Он даже не исключил возвращения в «Химки». Кстати, РФС оштрафовал Сергея Николаевича на 100 тыс рублей.

Иному тренеру после таких выпадов в адрес топовой команды закрыли бы дорогу в профессию на высоком уровне. Как минимум, руководители клубов побоялись бы связываться с человеком, размазывающим репутацию бывших работодателей. Однако финалист Кубка России просидел без дела всего 2,5 месяца. За это время Юран, по его словам, изучал два возможных предложения из РПЛ, рассказывал об интересе к нему в Португалии, Австрии, Турции и Германии. Тем временем «Химки» без своего успешного наставника летели в пропасть, потеряв ту игру, благодаря которой преуспели в кубковом турнире.

«Он должен был умереть, чтобы соперник заслужил удаление». Скандал в матче Кубка Слуцкий не выбирал слов на пресс-конференции – для Йевтича всё могло закончиться инсультом! Страшный эпизод разобрал арбитр Федотов.

В хабаровском СКА место главного тренера освободилось 19 октября. На момент отставки Алексея Поддубского «армейцы» находились на 15-м месте в ФНЛ, набрав 18 очков за 16 туров. Команда из Дальнего Востока, которая, казалось бы, ещё недавно выступала в РПЛ, рисковала упасть в зону вылета.

Юран начал работу в Хабаровске с победы над «Чертаново» (2:0), после чего его команда выиграла ещё трижды в четырёх турах: у «Томи» (2:1), брянского «Динамо» (5:2) и «Нефтехимика» (3:2). Причём в Брянске «армейцы» дважды уступали в счёте, однако проявили характер. Единственная потеря очков – ничья с «Иртышом» (1:1). Но, главное, хабаровчане повторяют кубковый путь «Химок»! Команда Юрана вышла в 1/8 финала благодаря домашней победе над «Рубином» (1:0).



«Всё идёт от головы, потихоньку вытаскиваем те возможности, которые есть у парней. Я им и сейчас сказал, что это не всё. Это только начало того, что я из вас выжимаю, вытаскиваю, и вы сами убеждаетесь на протяжении всего этого отрезка (а у нас вместе с Кубком это пятая игра), что можете и можете больше. Поэтому ребята молодцы, их нужно благодарить за то, что после тяжелейшей поездки переключаются и выходят на максимуме… Максимализм в каждой игре. Да, это футбол, тяжёлый вид спорта. Я часто привожу примеры из прошлого моего и как игрока, и как тренера. Если ты в голове тумблер переключаешь на победу, то и ноги вперёд бежать будут», – признался Юран после сегодняшнего матча с «Нефтехимиком», говоря о преображении команды.

В феврале 2021-го в 1/8 финала Кубка России СКА сыграет с ЦСКА. Чтобы переиграть такого соперника, да ещё в Москве, игрокам команды Юрана придётся прыгнуть выше головы. Но что-то подсказывает, что при любом исходе «армейская» пара, возможно, окажется самой интересной на этой стадии турнира.