Финалы стыков Евро – красота! Венгры победили Исландию, несмотря на нелепую ошибку вратаря

Три команды ушли от поражения в основное время, забив в концовках вторых таймов, но Северной Ирландии и Сербии это не помогло.

Наконец-то определились все участники финальной стадии Евро-2020, которая должна была пройти ещё июне-июле этого года, но была перенесена на будущее лето из-за пандемии коронавируса. По результатам плей-офф Лиги наций последние четыре путёвки на чемпионат Европы получили сборные Венгрии, Словакии, Шотландии и Северной Македонии. Рассказываем о финалах и составах групп Евро-2020.

Сборная Венгрии – главный конкурент сборной России в нынешней Лиге наций – победила Исландию в сумасшедшей концовке. Команда Марко Росси проигрывала до 88-й минуты. Нервное напряжение в решающих матчах слишком высоко – ответственность может придавить даже опытных футболистов. Исход матча едва не решила нелепая ошибка вратаря «РБ Лейпциг» Петера Гулачи. Исландцы заработали штрафной, Гилфи Сигурдссон, оформивший дубль в полуфинале с Румынией, пробил по центру под перекладину, а Гулачи попытался поймать мяч вместо того, чтобы отбить его. В результате мяч выскользнул из рук голкипера и влетел в ворота.

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Исландцам оставалось продержаться совсем чуть-чуть, но они, по сути, сами себе привезли гол. Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон, выбивая мяч из штрафной, попал в партнёра по команде, и Лоик Него воспользовался удачным отскоком. Ещё через четыре минуты венгры забили победный гол благодаря индивидуальному мастерству своей молодой звезды Доминика Собослаи. Полузащитник «Ред Булл Зальцбург» протащил мяч с собственной половины поля, ушёл от двоих соперников, и точно пробил из-за штрафной. Волшебная развязка! Жаль, что теперь мы не удивим на Евро симпатичную сборную Исландии.

Сборная Северной Ирландии тоже проигрывала дома почти до самого конца основного времени матча со Словакией. Хозяева пропустили в дебюте игры из-за того, что Джордж Сэвилл неудачно сбросил мяч головой в центре поля. Полузащитник «Пармы» Юрай Куцка убежал от защитника Джонни Эванса к воротам соперника и реализовал выход один на один.

Но на 87-й минуте североирланцы отыгрались, проведя атаку по правому флангу, Патрик Макнейр ушёл от экс-игрока «Зенита» и «Динамо» Томаша Губочана и прострелил – защитник «Интера» Милан Шкриньяр срезал мяч в собственные ворота. Повезло.



Тем не менее повторить подвиг венгров Северной Ирландии не удалось. На 110-й минуте они пропустили решающий гол. В этом эпизоде хозяева увлеклись атакой, а сборная Словакии организовала быстрый контрвыпад. После неточной передачи вперёд мяч попал Эвансу в пятую точку и отлетел к Михалу Дюришу. Бывший форвард «Оренбурга», выступающий сейчас за кипрскую «Омонию», подобрал мяч, вошёл в штрафную и здорово пробил в ближний угол.

Похожий сценарий был у матча Сербия – Шотландия. Команда Стива Кларка, с которой сборная России соперничала в отборочном цикле Евро-2020, повела в начале второго тайма. Неудачный вынос мяча в исполнении игрока сборной Сербии привёл к тому, что шотландцы смогли организовать атаку по центру. Атакующий полузащитник «Селтика» Райан Кристи улучшил позицию, сделав пару шагов назад с мячом, после чего пробил из-за штрафной – мяч влетел в сетку рикошетом от штанги.



До 90-й минуты сербы страдали, а потом заработали счастливый угловой. Филип Младенович подал с левого фланга, и потерянный защитниками нападающий «Реала» Лука Йович свободно нанёс удар головой. Мяч влетел в ворота рикошетом от земли.



В Белграде никто не смог склонить чашу весов в свою пользу в основное и дополнительное время. Пришлось выявлять победителя при помощи серии пенальти. С нервами не справился только форвард «Фулхэма» Александр Митрович, смазавший последний удар.

Сборная Грузии была в шаге от того, чтобы впервые в своей истории сыграть на крупном международном турнире, однако уступила в Тбилиси Северной Македонии во главе с «вечным» Гораном Пандевым. Именно 37-летний нападающий «Дженоа» и забил единственный гол на исходе часа матча. Гостям удалась хорошая комбинация с участием трёх игроков атаки в штрафной хозяев, а Пандев, избежав офсайда, вторым касанием протолкнул мяч в сетку. В результате впервые в истории на чемпионате Европы сыграют македонцы, чей главный тренер Игор Ангелоски праздновал успех со слезами на глазах. Кстати, в отборочном цикле Евро-2020 Северная Македония выступила неплохо – финишировала третьей в группе после Польши и Австрии.



Сборной Грузии не хватило выбывшего из-за коронавируса вингера «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Другой мастер дриблинга из РПЛ Зурико Давиташвили появился на поле слишком поздно – в компенсированное время. Хозяева перебили гостей (11:7), вот только в створ обе команды попали всего по два раза. Главный тренер грузинской команды Владимир Вайсс, которого мы помним по работе с «Сатурном», объявил на пресс-конференции, что покинет свой пост после ноябрьских матчей.

Окончательный состав участников группового этапа Евро-2020

группа «А»: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.



группа «B»: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.

группа «С»: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.

группа «D»: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.

группа «E»: Испания, Швеция, Польша, Словакия.



группа «F»: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.



Напомним, до сих пор нет уверенности в том, что финальная стадия Евро-2020, как и планировалось, пройдёт в 11 разных государствах, представляющих 12 национальных ассоциаций УЕФА (от Великобритании две хозяйки – Англия и Шотландия). Недавно стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций рассматривает возможность проведения всех матчей турнира в одной стране, причём, по слухам, называлась кандидатура России.

УЕФА рассматривает возможность проведения всех матчей Евро-2020 в России

«Мы постоянно следим за ситуацией. Нет никаких сомнений, что чемпионат Европы состоится. По плану хотим оставить всё как есть, но должен признать, что вместо 12 стран турнир может пройти в 11, восьми, пяти или одной», – сказал в октябре президент УЕФА Александр Чеферин в интервью для Movistar+.