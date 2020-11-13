Финалы стыков Евро – красота! Венгры победили Исландию, несмотря на нелепую ошибку вратаря

Наконец-то определились все участники финальной стадии Евро-2020, которая должна была пройти ещё июне-июле этого года, но была перенесена на будущее лето из-за пандемии коронавируса. По результатам плей-офф Лиги наций последние четыре путёвки на чемпионат Европы получили сборные Венгрии, Словакии, Шотландии и Северной Македонии. Рассказываем о финалах и составах групп Евро-2020.
Сборная Венгрии – главный конкурент сборной России в нынешней Лиге наций – победила Исландию в сумасшедшей концовке. Команда Марко Росси проигрывала до 88-й минуты. Нервное напряжение в решающих матчах слишком высоко – ответственность может придавить даже опытных футболистов. Исход матча едва не решила нелепая ошибка вратаря «РБ Лейпциг» Петера Гулачи. Исландцы заработали штрафной, Гилфи Сигурдссон, оформивший дубль в полуфинале с Румынией, пробил по центру под перекладину, а Гулачи попытался поймать мяч вместо того, чтобы отбить его. В результате мяч выскользнул из рук голкипера и влетел в ворота.
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Исландцам оставалось продержаться совсем чуть-чуть, но они, по сути, сами себе привезли гол. Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон, выбивая мяч из штрафной, попал в партнёра по команде, и Лоик Него воспользовался удачным отскоком. Ещё через четыре минуты венгры забили победный гол благодаря индивидуальному мастерству своей молодой звезды Доминика Собослаи. Полузащитник «Ред Булл Зальцбург» протащил мяч с собственной половины поля, ушёл от двоих соперников, и точно пробил из-за штрафной. Волшебная развязка! Жаль, что теперь мы не удивим на Евро симпатичную сборную Исландии.
Сборная Северной Ирландии тоже проигрывала дома почти до самого конца основного времени матча со Словакией. Хозяева пропустили в дебюте игры из-за того, что Джордж Сэвилл неудачно сбросил мяч головой в центре поля. Полузащитник «Пармы» Юрай Куцка убежал от защитника Джонни Эванса к воротам соперника и реализовал выход один на один.
Но на 87-й минуте североирланцы отыгрались, проведя атаку по правому флангу, Патрик Макнейр ушёл от экс-игрока «Зенита» и «Динамо» Томаша Губочана и прострелил – защитник «Интера» Милан Шкриньяр срезал мяч в собственные ворота. Повезло.
Тем не менее повторить подвиг венгров Северной Ирландии не удалось. На 110-й минуте они пропустили решающий гол. В этом эпизоде хозяева увлеклись атакой, а сборная Словакии организовала быстрый контрвыпад. После неточной передачи вперёд мяч попал Эвансу в пятую точку и отлетел к Михалу Дюришу. Бывший форвард «Оренбурга», выступающий сейчас за кипрскую «Омонию», подобрал мяч, вошёл в штрафную и здорово пробил в ближний угол.
Похожий сценарий был у матча Сербия – Шотландия. Команда Стива Кларка, с которой сборная России соперничала в отборочном цикле Евро-2020, повела в начале второго тайма. Неудачный вынос мяча в исполнении игрока сборной Сербии привёл к тому, что шотландцы смогли организовать атаку по центру. Атакующий полузащитник «Селтика» Райан Кристи улучшил позицию, сделав пару шагов назад с мячом, после чего пробил из-за штрафной – мяч влетел в сетку рикошетом от штанги.
До 90-й минуты сербы страдали, а потом заработали счастливый угловой. Филип Младенович подал с левого фланга, и потерянный защитниками нападающий «Реала» Лука Йович свободно нанёс удар головой. Мяч влетел в ворота рикошетом от земли.
В Белграде никто не смог склонить чашу весов в свою пользу в основное и дополнительное время. Пришлось выявлять победителя при помощи серии пенальти. С нервами не справился только форвард «Фулхэма» Александр Митрович, смазавший последний удар.
Сборная Грузии была в шаге от того, чтобы впервые в своей истории сыграть на крупном международном турнире, однако уступила в Тбилиси Северной Македонии во главе с «вечным» Гораном Пандевым. Именно 37-летний нападающий «Дженоа» и забил единственный гол на исходе часа матча. Гостям удалась хорошая комбинация с участием трёх игроков атаки в штрафной хозяев, а Пандев, избежав офсайда, вторым касанием протолкнул мяч в сетку. В результате впервые в истории на чемпионате Европы сыграют македонцы, чей главный тренер Игор Ангелоски праздновал успех со слезами на глазах. Кстати, в отборочном цикле Евро-2020 Северная Македония выступила неплохо – финишировала третьей в группе после Польши и Австрии.
Сборной Грузии не хватило выбывшего из-за коронавируса вингера «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Другой мастер дриблинга из РПЛ Зурико Давиташвили появился на поле слишком поздно – в компенсированное время. Хозяева перебили гостей (11:7), вот только в створ обе команды попали всего по два раза. Главный тренер грузинской команды Владимир Вайсс, которого мы помним по работе с «Сатурном», объявил на пресс-конференции, что покинет свой пост после ноябрьских матчей.
Окончательный состав участников группового этапа Евро-2020
группа «А»: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.
группа «B»: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.
группа «С»: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.
группа «D»: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.
группа «E»: Испания, Швеция, Польша, Словакия.
группа «F»: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.
Напомним, до сих пор нет уверенности в том, что финальная стадия Евро-2020, как и планировалось, пройдёт в 11 разных государствах, представляющих 12 национальных ассоциаций УЕФА (от Великобритании две хозяйки – Англия и Шотландия). Недавно стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций рассматривает возможность проведения всех матчей турнира в одной стране, причём, по слухам, называлась кандидатура России.
«Мы постоянно следим за ситуацией. Нет никаких сомнений, что чемпионат Европы состоится. По плану хотим оставить всё как есть, но должен признать, что вместо 12 стран турнир может пройти в 11, восьми, пяти или одной», – сказал в октябре президент УЕФА Александр Чеферин в интервью для Movistar+.
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