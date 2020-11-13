Место Криштиану в топе лучших бомбардиров — между иранцем и малазийцем. Как?!

102 мяча за сборную — результат Криштиану Роналду после гола Андорре. Результат потрясающий. Но не рекордный. Великому португальцу ещё 7 мячей до Али Даеи.

Лучший футболист в истории сборной Ирана (удивлены, что это не Сердар Азмун?) в одиночку настрелял за «принцев Персии» столько, сколько вся сборная России за последние пять лет. Россияне с 2015 года, когда команду тренировал ещё Фабио Капелло, всей страной в 60 матчах забили 109 мячей. Даеи забил столько ОДИН. За свою феноменальную результативность (первый футболист в истории, преодолевший планку 100 мячей за сборную) он был внесён в Книгу рекордов Гиннесса.

Даеи был безоговорочным лидером той сборной Ирана, которая в 1998 году впервые за 20 лет и второй раз в истории попала на чемпионат мира. После ЧМ высоченного центрфорварда (рост – 192 см) почти за $ 3 млн подписала «Бавария». Правда, за мюнхенский «Голливуд» он отыграл всего сезон (успев стать первым азиатским футболистом, принявшим участие в матче Лиги чемпионов), после чего, недовольный своим игровым временем, перешёл в куда более скромную «Герту».

За сборную Даеи играл 13 лет (149 матчей с 1993 по 2006 год), в 1996-м установив ещё один рекорд – в 18 играх отличился 22 раза. Правда, там и соперники были – Шри-Ланка (5 мячей от Даеи), Непал (4 мяча)… А ещё иранцы при нем громили Гуам – 19:0 и Мальдивы – 17:0.

Вот такого супергероя догоняет сейчас 35-летний Криштиану. И пусть голы Шри-Ланке и Гуаму с голами на ЧМ и Евро не сравнить, это всё равно голы за сборную. И их у Даеи СТО ДЕВЯТЬ. Если бы Валерий Тодоровский знал такого футболиста, то думаю, что свой новый сериал «Бомба» снял бы о нём.

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А за спиной у Роналду на третьей строчке и вовсе полумифическая фигура. Нет, не Пеле (77 мячей – 6-е место). И не Месси (у аргентинца 71 мяч и он только 15-й).

Никогда не догадаетесь. Сам, когда узнал, мягко говоря, удивился. Малазиец. Мохтар Дахари.

Кто?!

А ведь, оказывается, он тоже был очень крутой парень. Настолько крутой, что его результат до сих пор не признан официально. Официально третье место в списке лучших снайперов в истории национальных сборных занимает легендарный Ференц Пушкаш с 84 мячами. Дахари же, всю карьеру отыгравший на родине за клуб «Селангор», по данным Футбольной ассоциации Малайзии, в 131 матче за сборную забил 86 мячей. Есть и другие цифры, которые вовсе шокируют. С учётом игр против клубов, вторых сборных и тому подобное на счету Дахари 125 мячей. Получается, он вообще самый результативный футболист в истории! Но в списках его нет. Там Даеи, Роналду, Пушкаш. А всё потому, что многие голы Дахари та самая ассоциация документально подтвердить не может.

Самый-самый Дахари (полное имя — Аллахуархам Дато'Мохтар Дахари, прозвище — СуперМох) — только на родине. Где до сих пор вспоминают, как обладавший невероятно сильным ударом форвард в одном из матчей чемпионата забил гол, сломав три пальца вратарю сборной Арумугаме.

В Малайзии Дахари — человек-легенда. Говорят, после того как в 1975 году он отличился дублем в товарищеском матче с лондонским «Арсеналом» (2:0), «канониры» предложили малазийцу контракт. Но СуперМох был очень привязан к родным местам. «Я живу и умираю за «Селангор», — таким был его ответ. Ходили слухи, что форварда звал сам «Реал», но тоже получил отказ.

И свой главный гол в карьере Дахари забил в ворота англичан. Это была вторая сборная Англии, тренером которой был Бобби Робсон, ворота защищал основной голкипер «Манчестер Сити» Джо Корриган, а тон в обороне задавал Алан Кеннеди (в 1980-е – звезда «Ливерпуля»). Причём этот гол, забитый в мае 1978-го на стадионе «Мердека» в Куала-Лумпуре, можно считать предвестником того самого соло Марадоны на ЧМ-86 – Дахари также обыграл половину команды соперника. Кстати, однажды перед товарищеским матчем с «Бокой Хуниорс» Мохтару удалось обменяться рукопожатиями с великим аргентинцем. И он, тоже игравший под 10-м номером, очень гордился этим моментом.

30 лет назад гениального Марадону закрыл простой русский парень из «Спартака» Вася Кульков У одного сегодня юбилей, а другому — вечная память.

Сегодня у СуперМоха день рождения. Ему бы исполнилось 57 лет. Дахари умер в июле 1991-го в родном Селангоре. Страшный диагноз — боковой амиотрофический склероз (неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличу конечностей – от такого же недуга недавно скончался Фернандо Риксен), три годы борьбы, но — мускульная дистрофия и смерть. В 37 лет.

В 2010 году National Geographic снял документальный фильм о Мохтаре Дахари — «Нерассказанная правда о СуперМохе». А в Национальном театре Истана Будайя в Куала-Лумпуре до сих пор идёт постановка «СуперМох», рассказывающая о жизни легендарного футболиста.

Мораль этой истории — сколько же ещё удивительного и малоизвестного в мировом футболе, правда? Герои и рекорды, люди и судьбы… Всё это интересно настолько, что на 0:0 в Кишиневе можно даже внимания не обращать.

P.S. Наши рекордсмены на этом фоне со своими результатами выглядят, мягко говоря, скромно. Сборная СССР, Олег Блохин — 42 мяча. Сборная России, Александр Кержаков - 30. У Дзюбы - 26. Мячей.