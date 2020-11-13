10 тренеров, которые быстрее всех пришли к трофею. Пеп – только третий, Клопп – девятый

Издание Sport360 составило рейтинг тренеров, которые быстрее всех пришли к успеху – то есть первому трофею. Первые места топа наверняка вас удивят.
10. Томас Тухель, 3800 дней
Выиграл: Кубок Германии в сезоне-2016/2017
После пяти лет в «Майнце» Тухель возглавил дортмундскую «Боруссию». За два года Томас стал серебряным и бронзовым призёром чемпионата Германии, а под конец карьеры в Дортмунде выиграл со «шмелями» первый титул в тренерской карьере. Пока что это единственный трофей Тухеля в Германии, остальные шесть кубков были добыты с «ПСЖ».
9. Юрген Клопп, 3715 дней
Выиграл: Бундеслигу в сезоне-2010/2011
Фото: Lars Baron/Getty Images
Клопп, как и Тухель, начал карьеру в «Майнце», где проработал семь с половиной лет, но до трофеев там не добрался. Этап в «Боруссии» оказался успешнее: в третьем для себя сезоне Клопп обеспечил «шмелям» чемпионство, которое клуб не видел с 2002 года. Дортмунд опередил «серебряный» «Байер» на семь очков.
8. Рафаэль Бенитес, 3231 день
Выиграл: Ла Лигу в сезоне-2001/2002
В 2001 году Бенитес был назначен главным тренером «Валенсии», заменив на этом посту Эктора Купера. В первом сезоне команда под руководством испанца одержала победу в чемпионате, набрав 75 очков. Это было первое чемпионство «Че» в Примере за 31 год, а для Рафы — первый крупный трофей. Через два года испанскому специалисту удалось повторить успех с «летучими мышами».
7. Карло Анчелотти, 1516 дней
Выиграл: Кубок Интертото в сезоне-1999
В феврале 1999 года Анчелотти возглавил «Ювентус», сменив на посту Марчелло Липпи, под руководством которого команда скатилась в нижнюю часть таблицы. Исправить ситуацию до конца сезона итальянцу не удалось, и «старая синьора» финишировала на седьмом месте. Зато удача сопутствовала клубу в Кубке Интертото: по сумме двух встреч «Юве» оказался сильнее «Ренна» и выиграл желанный Кубок.
6. Антонио Конте, 1065 дней
Выиграл: Серию B в сезоне-2008/2009
В 2006 году Конте приступил к работе тренером, и первый успех не заставил долго ждать. В 2007 году итальянец возглавил «Бари», а в сезоне-2008/2009 привёл клуб к победе во втором по значимости дивизионе Италии, вернув бело-красных в элиту спустя 12 лет. Из-за разногласий с руководством клуба по вопросам трансферной политики Конте не стал продлевать контракт и покинул клуб.
5. Жозе Моуринью, 957 дней
Выиграл: чемпионат Португалии в сезоне-2002/2003
Испанец на протяжении 14 лет работал в структуре академий португальских клубов и ассистентом ведущих команд. В 2000 году Моуринью стал главным тренером «Бенфики», но первый успех праздновал через 957 дней в «Порту». По итогам сезона-2002/2003 португальский клуб оформил требл, одержав победу в чемпионате, национальном Кубке и Кубке УЕФА, в финале которого был обыгран шотландский «Селтик». С успехов в «Порту» начался великий путь Особенного.
4. Зинедин Зидан, 704 дня
Выиграл: Лигу чемпионов в сезоне-2015/2016
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
4 января 2016 года французский тренер возглавил мадридский «Реал». Под руководством Зидана «Реал» вернулся в чемпионскую гонку, но отстал от «Барселоны» на одно очко, заняв второе место. Успех ждал француза в другом турнире. В первый же сезон Зидану удалось вывести команду в финал Лиги чемпионов, где она в серии пенальти одержала победу над «Атлетико». Также Зизу стал первым французским тренером, выигравшим Лигу чемпионов.
3. Хосеп Гвардиола, 333 дня
Выиграл: третий испанский дивизион в сезоне-2007/2008
Карьера испанского специалиста началась с дубля «Барселоны», который выступал в одной из групп третьего дивизиона. В сезоне-2007/2008 клуб под руководством Гвардиолы выиграл турнир в своей группе и получил возможность побороться за выход в Сегунду. Его успехи не остались незамеченными — уже в мае 2008 года Гвардиола сменил на посту главного тренера «Барселоны» Франка Рейкарда. А вскоре и более престижные трофеи пошли.
2. Диего Симеоне, 298 дней
Выиграл: чемпионат Аргентины в сезоне-2006
В мае 2006 года Симеоне возглавил «Эстудиантес». Команда с ходу включилась в борьбу за золото с «Бокой» в Апертуре-2006 и по ходу сезона разгромила принципиальных соперников — «Химнасию» с унизительным счётом 7:0. Диего сумел наладить непроходимую оборону в лиге — 13 пропущенных мячей в 20 матчах. В последних двух турах «Боке Хуниорс» необходимо было набрать лишь одно очко, но она уступила в обоих встречах, и «Эстудиантес» настиг своих соперников. В «золотом матче» за 10 минут до конца игры лучший бомбардир «львов» Мариано Павоне принёс победу своему клубу, а «Эстудиантес» в четвёртый раз в истории стал чемпионом Аргентины.
1. Микель Артета, 212 дней
Выиграл: Кубок Англии в сезоне-2019/2020
Фото: Getty Images
После трёх с половиной лет работы помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Артета принял предложение «Арсенала», начав самостоятельную практику. Если в чемпионате улучшить результаты тренеру не удалось, то в Кубке страны дела обстояли удачнее. На пути к трофею «канониры» обыграли «Шеффилд Юнайтед», «Манчестер Сити», а в финале одержали победу в лондонском дерби над «Челси» (2:1).
Между первым и вторым Кубком Артеты в «Арсенале» прошло меньше месяца: в конце августа «канониры» оказались сильнее «Ливерпуля» в послематчевых пенальти, взяв Суперкубок Англии. Такими темпами испанец выиграет все трофеи к концу этого сезона.
- 13 ноября 2020
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