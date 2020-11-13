Два титула в первый год – это реально!

10 тренеров, которые быстрее всех пришли к трофею. Пеп – только третий, Клопп – девятый

Издание Sport360 составило рейтинг тренеров, которые быстрее всех пришли к успеху – то есть первому трофею. Первые места топа наверняка вас удивят.

10. Томас Тухель, 3800 дней

Выиграл: Кубок Германии в сезоне-2016/2017

После пяти лет в «Майнце» Тухель возглавил дортмундскую «Боруссию». За два года Томас стал серебряным и бронзовым призёром чемпионата Германии, а под конец карьеры в Дортмунде выиграл со «шмелями» первый титул в тренерской карьере. Пока что это единственный трофей Тухеля в Германии, остальные шесть кубков были добыты с «ПСЖ».

9. Юрген Клопп, 3715 дней

Выиграл: Бундеслигу в сезоне-2010/2011

Фото: Lars Baron/Getty Images

Клопп, как и Тухель, начал карьеру в «Майнце», где проработал семь с половиной лет, но до трофеев там не добрался. Этап в «Боруссии» оказался успешнее: в третьем для себя сезоне Клопп обеспечил «шмелям» чемпионство, которое клуб не видел с 2002 года. Дортмунд опередил «серебряный» «Байер» на семь очков.

8. Рафаэль Бенитес, 3231 день

Выиграл: Ла Лигу в сезоне-2001/2002

В 2001 году Бенитес был назначен главным тренером «Валенсии», заменив на этом посту Эктора Купера. В первом сезоне команда под руководством испанца одержала победу в чемпионате, набрав 75 очков. Это было первое чемпионство «Че» в Примере за 31 год, а для Рафы — первый крупный трофей. Через два года испанскому специалисту удалось повторить успех с «летучими мышами».

В Китай, на заработки. Бенитес пошёл по стопам Липпи и Виллаш-Боаша Всё больше именитых специалистов переезжает в Поднебесную.

7. Карло Анчелотти, 1516 дней

Выиграл: Кубок Интертото в сезоне-1999

В феврале 1999 года Анчелотти возглавил «Ювентус», сменив на посту Марчелло Липпи, под руководством которого команда скатилась в нижнюю часть таблицы. Исправить ситуацию до конца сезона итальянцу не удалось, и «старая синьора» финишировала на седьмом месте. Зато удача сопутствовала клубу в Кубке Интертото: по сумме двух встреч «Юве» оказался сильнее «Ренна» и выиграл желанный Кубок.

6. Антонио Конте, 1065 дней

Выиграл: Серию B в сезоне-2008/2009

В 2006 году Конте приступил к работе тренером, и первый успех не заставил долго ждать. В 2007 году итальянец возглавил «Бари», а в сезоне-2008/2009 привёл клуб к победе во втором по значимости дивизионе Италии, вернув бело-красных в элиту спустя 12 лет. Из-за разногласий с руководством клуба по вопросам трансферной политики Конте не стал продлевать контракт и покинул клуб.

5. Жозе Моуринью, 957 дней

Выиграл: чемпионат Португалии в сезоне-2002/2003

Испанец на протяжении 14 лет работал в структуре академий португальских клубов и ассистентом ведущих команд. В 2000 году Моуринью стал главным тренером «Бенфики», но первый успех праздновал через 957 дней в «Порту». По итогам сезона-2002/2003 португальский клуб оформил требл, одержав победу в чемпионате, национальном Кубке и Кубке УЕФА, в финале которого был обыгран шотландский «Селтик». С успехов в «Порту» начался великий путь Особенного.

«Зов природы». Моуринью погнался за игроком, убежавшим в уборную по ходу матча Эрик Дайер – один из героев кубковой встречи с «Челси».

4. Зинедин Зидан, 704 дня

Выиграл: Лигу чемпионов в сезоне-2015/2016

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

4 января 2016 года французский тренер возглавил мадридский «Реал». Под руководством Зидана «Реал» вернулся в чемпионскую гонку, но отстал от «Барселоны» на одно очко, заняв второе место. Успех ждал француза в другом турнире. В первый же сезон Зидану удалось вывести команду в финал Лиги чемпионов, где она в серии пенальти одержала победу над «Атлетико». Также Зизу стал первым французским тренером, выигравшим Лигу чемпионов.

3. Хосеп Гвардиола, 333 дня

Выиграл: третий испанский дивизион в сезоне-2007/2008

Карьера испанского специалиста началась с дубля «Барселоны», который выступал в одной из групп третьего дивизиона. В сезоне-2007/2008 клуб под руководством Гвардиолы выиграл турнир в своей группе и получил возможность побороться за выход в Сегунду. Его успехи не остались незамеченными — уже в мае 2008 года Гвардиола сменил на посту главного тренера «Барселоны» Франка Рейкарда. А вскоре и более престижные трофеи пошли.

2. Диего Симеоне, 298 дней

Выиграл: чемпионат Аргентины в сезоне-2006

В мае 2006 года Симеоне возглавил «Эстудиантес». Команда с ходу включилась в борьбу за золото с «Бокой» в Апертуре-2006 и по ходу сезона разгромила принципиальных соперников — «Химнасию» с унизительным счётом 7:0. Диего сумел наладить непроходимую оборону в лиге — 13 пропущенных мячей в 20 матчах. В последних двух турах «Боке Хуниорс» необходимо было набрать лишь одно очко, но она уступила в обоих встречах, и «Эстудиантес» настиг своих соперников. В «золотом матче» за 10 минут до конца игры лучший бомбардир «львов» Мариано Павоне принёс победу своему клубу, а «Эстудиантес» в четвёртый раз в истории стал чемпионом Аргентины.

1. Микель Артета, 212 дней

Выиграл: Кубок Англии в сезоне-2019/2020

Фото: Getty Images

После трёх с половиной лет работы помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Артета принял предложение «Арсенала», начав самостоятельную практику. Если в чемпионате улучшить результаты тренеру не удалось, то в Кубке страны дела обстояли удачнее. На пути к трофею «канониры» обыграли «Шеффилд Юнайтед», «Манчестер Сити», а в финале одержали победу в лондонском дерби над «Челси» (2:1).

Какой же разный «МЮ» в Лиге чемпионов и дома! Команда Сульшера – один из аутсайдеров АПЛ Теперь проиграли «Арсеналу». По делу, согласны?

Между первым и вторым Кубком Артеты в «Арсенале» прошло меньше месяца: в конце августа «канониры» оказались сильнее «Ливерпуля» в послематчевых пенальти, взяв Суперкубок Англии. Такими темпами испанец выиграет все трофеи к концу этого сезона.