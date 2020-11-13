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Анатолий Мещеряков уходит из РЖД. Как это скажется на «Локомотиве»

Анатолий Мещеряков уходит из РЖД
Полина Куимова
Мещеряков уходит из РЖД. Как это скажется на «Локомотиве»?
Несмотря на последние успехи команды, у болельщиков председатель совета директоров клуба не пользовался популярностью.
Футбол / РПЛ 0

Анатолий Мещеряков уходит из РЖД – впервые об этом сообщил телеграм-канал «Вгудок», а чуть позже эту информацию «Чемпионату» подтвердили другие источники.

Почему он ушёл?

Первые слухи об уходе Мещерякова из РЖД появились ещё пару недель назад. Вероятно, это можно рассматривать как некий манёвр в большой игре при переходе на новую должность. Пока, правда, неизвестно, на какую – циркулирует информация, что Мещеряков может пойти на повышение (сейчас он статс-секретарь – заместитель генерального директора РЖД).

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Важный момент: Мещеряков не уходит из «Локомотива», потому что он не может оттуда уйти – Анатолий Анатольевич там никогда и не работал. Совет директоров – отдельный руководящий орган со стороны акционеров клуба, при этом он не является структурным подразделением «Локомотива».

Как это скажется на «Локомотиве»?

Скорее всего, никак. По крайней мере в ближайшее время точно всё останется как прежде. Во-первых, потому что де-юре Мещеряков ещё будет в должности, во-вторых, даже при условии ухода из РЖД он может остаться в совдире «Локо».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По нашей информации, на сегодняшний день состав руководящего органа клуба, помимо его председателя, выглядит так: Василий Кикнадзе, Валерий Филатов, Андрей Бокарев, Салман Бабаев, Роман Кравцов и Вячеслав Михайлов.

Мещеряков – потеря для «Локомотива»?

Последнее время репутация среди болельщиков у Анатолия Анатольевича была не лучшей: его комментарии в прессе, шутки и афоризмы сформировали довольно неприглядный образ в глазах публики. Но тут надо понимать, что все самые значимые для «Локомотива» решения продавливались именно им (увольнение Смородской, возвращение, как, впрочем, и последующий уход, Сёмина, стабильность бюджета и т.д.). И именно с момента председательства Мещерякова в совете директоров столичный клуб выиграл чемпионство, два Кубка России, дважды стал серебряным медалистом и трижды подряд играл в Лиге чемпионов.

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