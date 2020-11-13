Мещеряков уходит из РЖД. Как это скажется на «Локомотиве»?

Анатолий Мещеряков уходит из РЖД – впервые об этом сообщил телеграм-канал «Вгудок», а чуть позже эту информацию «Чемпионату» подтвердили другие источники.
Почему он ушёл?
Первые слухи об уходе Мещерякова из РЖД появились ещё пару недель назад. Вероятно, это можно рассматривать как некий манёвр в большой игре при переходе на новую должность. Пока, правда, неизвестно, на какую – циркулирует информация, что Мещеряков может пойти на повышение (сейчас он статс-секретарь – заместитель генерального директора РЖД).
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Важный момент: Мещеряков не уходит из «Локомотива», потому что он не может оттуда уйти – Анатолий Анатольевич там никогда и не работал. Совет директоров – отдельный руководящий орган со стороны акционеров клуба, при этом он не является структурным подразделением «Локомотива».
Как это скажется на «Локомотиве»?
Скорее всего, никак. По крайней мере в ближайшее время точно всё останется как прежде. Во-первых, потому что де-юре Мещеряков ещё будет в должности, во-вторых, даже при условии ухода из РЖД он может остаться в совдире «Локо».
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
По нашей информации, на сегодняшний день состав руководящего органа клуба, помимо его председателя, выглядит так: Василий Кикнадзе, Валерий Филатов, Андрей Бокарев, Салман Бабаев, Роман Кравцов и Вячеслав Михайлов.
Мещеряков – потеря для «Локомотива»?
Последнее время репутация среди болельщиков у Анатолия Анатольевича была не лучшей: его комментарии в прессе, шутки и афоризмы сформировали довольно неприглядный образ в глазах публики. Но тут надо понимать, что все самые значимые для «Локомотива» решения продавливались именно им (увольнение Смородской, возвращение, как, впрочем, и последующий уход, Сёмина, стабильность бюджета и т.д.). И именно с момента председательства Мещерякова в совете директоров столичный клуб выиграл чемпионство, два Кубка России, дважды стал серебряным медалистом и трижды подряд играл в Лиге чемпионов.
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