Чалов сыграл полезно, а Кучаев экзамен не сдал. Оцениваем дебютантов и резервистов сборной

За сухой матч против скромной Молдавии сборная России уже получила порцию заслуженной критики и насмешек – футбол действительно получился не самым веселым, таких соперников нужно уметь обыгрывать в любом состоянии и любом составе. С этим спорить не будем.



Но пока давайте не сосредотачиваться на негативе – время для более строгой оценки наступит спустя несколько дней. А пока подчеркнём, что спарринг подарил всем нам уйму полезной информации для анализа. Черчесов едва ли не впервые за годы своей работы в национальной сборной (если исключить легендарный матч с «Динамо») расщедрился сразу на нескольких дебютантов, полудебютантов и откровенных резервистов в основном составе. Причём кто-то даже вышел на структурно важных, ключевых позициях.

Без Дзюбы не забиваем. Молдавия всем проигрывала, но Россию сдержала Зато в составе нашей национальной команды дебютировали три «армейца».

Разберём игру каждого – и сделаем прогноз, кого из названных футболистов мы можем увидеть в ещё более важных матчах с Турцией и Сербией.

Даниил Фомин: высокая активность, полезная работа в перекрытии зон, но низкая эффективность в продвижении мяча

Полузащитник «Динамо» уже почти свой в сборной, впервые его вызвали ещё в 2019-м, а осенью 2020-го он получал приглашение на каждый из микроциклов. Тренерский штаб видит в нём перспективу в разных ролях, Даниил уже выходил на поле в самой концовке игры с Турцией (1:1) в октябре, но полноценный дебют случился именно сейчас. На Фомина были возложены функции опорника-диспетчера, который решал стразу две системно важные задачи и одну дополнительную.



Во-первых, он начинал атаки из глубины. При билд-апе полузащитник садился либо между двумя центральными защитниками, либо на фланг, тем самым позволяя фланговым игрокам подниматься выше. Тем же занимался и Кузяев. Если один из опорников оказывался во фланговой зоне, то другой должен был располагаться в середине.



Фомин стал одним из самых активных игроков сборной России на мяче: он выполнил 85 передач (больше только у двух центральных защитников), показал неплохую точность в 85%. Также Даниил оказался третьим в команде по количеству принятых пасов – 72. В карте передач чётко видно влияние Фомина на созидательный футбол нашей команды (вернее, заметны попытки это влияние оказать).

В реальности польза от разыгрывающей роли Фомина была сомнительной: конструктивных пасов, которые отрезали бы большую группу соперников, он отдал не так чтобы много. Wyscout насчитал у полузащитника 15 передач в финальную треть (10 точных), ноль точных передач в штрафную из четырёх попыток. Неудачными оказались и все его попытки развернуть атаки за счёт диагоналей. Общая точность пасов вперёд – скромные 63 процента. Возникали вопросы и по мобильности. Минимум трижды Фомин, получая мяч спиной или полубоком к чужим воротам, мог бы лучше разворачиваться, но всякий раз он перестраховывался и выбирал более безопасный вариант – без всякого продвижения мяча. То есть, несмотря на всю активность, Фомин на позиции разыгрывающего опорника – пока спорное решение. Несмотря на его номинальные пасовые характеристики.

Вторая задача, которую Фомин выполнил уже более качественно, связана с обороной и предотвращением чужих атак, особенно быстрых. Здесь вопросов к Даниилу минимум, редко возникавшие эпизоды он провёл достойно: добегал в прессинге, «падал» назад к защитникам в случае, если чужая передача уже прошла, дисциплинированно закрывал коридоры, появлявшиеся между центральным и крайним защитниками, насобирал 15 отборов и подборов, из которых четыре – на чужой половине.

Третья задача – опциональная, она связана с поддержкой атаки из более высоких позиций. В первом тайме Фомин выполнил два удара с дальней дистанции, один вышел неопасным, а второй – перспективным, вратарю соперников пришлось потрудиться, чтобы достать мяч. Также динамовец старался насыщать второй темп при атаках по флангу. Во второй половине, с выходом Облякова, количество рывков Фомина в штрафную и поиск коридоров лишь увеличились, как минимум два интересных предложения он сделал.

Итого: полезная, но не выдающаяся игра опорного полузащитника. Против соперника, позволяющего вести конструктивный футбол, можно было сыграть и ярче.

Фёдор Чалов: активное участие во всех острых эпизодах первого тайма, неплохой подыгрыш

Чалов тоже не выходил прежде с первых минут в футболке сборной, в этот раз его призвали в последний момент, когда уже стало ясно, что играть в передней линии попросту некому, а Соболева важно было поберечь на официальные матчи (он более подходит по фактуре под сегодняшнюю модель команды Черчесова).



Нападающий ЦСКА, несмотря на отсутствие результативных действий, провёл свои 64 минуты добротно. Главное, что характеризует игру Фёдора: он поучаствовал в подавляющем большинстве острых атак сборной России до перерыва. В первой половине первого тайма Чалов дважды ассистировал под удары – Миранчуку, получившему супермомент на 8-й минуте, и Фомину, который пробил с расстояния. Также было два открывания в штрафной и неточный пас пяткой на второй темп.



После экватора стартовой половины Чалов пытался выдать чудо-передачу на Ионова при быстрой атаке, но ей не хватило тонкости. Фёдор мог бы сыграть и проще: дождаться включения Черышева, набегающего за спиной слева. Возможность для очень перспективной атаки была упущена.

Без Дзюбы не забиваем. Молдавия всем проигрывала, но Россию сдержала Зато в составе нашей национальной команды дебютировали три «армейца».

Наконец, на 33-й минуте Чалов был обязан открывать счёт после углового. Он получил самый жирный момент сборной России в матче по шкале xG – его вес составил 0,66. Молдавскую команду выручил вратарь, успевший выставить руку.



В единоборствах Чалов замечен не был (это и не его стихия), зато в подыгрыше в целом сыграл достойно. Смущает только, что в каждом из таймов возникали 10-15-минутные отрезки, когда нападающий выпадал из игры. Но в целом на «четвёрку» (возможно, с минусом) Фёдор наиграл.

Игорь Дивеев: для первого раза неплохо, но одна ошибка была слишком грубой

Изначально было понятно, что дебют Дивеева в главной сборной не за горами, поскольку позиция правого центрального защитника у нашей команды провисает, не зря здесь стабильно играет неочевидный Семёнов, а в одном из прошлых микроциклов выходил ещё менее очевидный (учитывая отсутствие практики в «Спартаке») Кутепов.



Выход Дивеева стоит расценивать как апробирование нового варианта без далеко идущих выводов. Задача перед молодым футболистом стояла не самая сложная, нагрузка на центральных защитников от соперника выпала незначительная, с возникшей Игорь справился. Но и выше головы не прыгнул. В нескольких эпизодах он здорово выжимал соперников и быстро возвращал мяч команде, в некоторых не успевал встретить соперника между линиями в приём и приоткрывал свою зону за спиной. Как, к примеру, в ситуации снизу.

В продвижении мяча Дивеев тоже принёс недостаточно пользы. А на 87-й минуте выдал эпизод, который может стоить ему места на поле в следующих матчах. Дивеев совершил грубую ошибку, обрезав команду без всякого давления и подарив мяч сопернику, — прошла опасная атака Молдавии с прострелом. Выручил Джикия.

От центрального защитника требуется прежде всего надёжность — и уж тем более в самом конце матча. Её Игорь обеспечил не на 100 процентов. Поэтому оценка всего лишь удовлетворительная. Хотя потенциал, безусловно, есть.

Константин Кучаев: две ошибки на мяче стоили опасных переходов, активность была не на высоте

Самый результативный игрок ЦСКА текущего сезона появился на поле после перерыва. Номинально он расположился на правом фланге, хотя большую часть своих действий выполнил не в ширине, а ближе к центру. Бровка освобождалась для включений Караваева.



К Кучаеву есть две главные претензии. Во-первых, низкая вовлечённость: он принял всего восемь передач от партнёров (что по такой игре мало), сделал маловато открываний. Во-вторых, Константин совершил две потери, которые привели к переходам владения и опасным атакам соперника.

Достойные эпизоды тоже были: в начале второго тайма Кучаев выполнил опасный прострел с правого фланга, а на 80-й – острый пас на Фомина в штрафную. Но этого всё-таки маловато, от яркого и конкретного игрока хотелось бы большей активности – и более низкого процента брака. Поэтому на выход на поле в следующем матче Константин скорее всего не наиграл.

Иван Обляков: качественная работа с мячом и хорошая поддержка атаки

По своему типажу Обляков отлично подходил для матча с Молдавией. Российской команде как раз требовался мобильный разыгрывающий опорник, который бы двигал мяч передачами смелее по сравнению с Фоминым, насыщал бы нужные зоны вокруг мяча, выполнял забросы из глубины и быстрее разворачивал атаки.



Качественных эпизодов Обляков выдал достаточно. За 42 минуты он принял 30 передач – классный показатель активности. Почти сразу же выполнил два перспективных заброса (один продольный, второй диагональный), далее классно насытил левый полуфланг и помог выйти на удар Соболеву, а минуту спустя лично покатил передачу под удар Фомину. Общее качество работы с мячом оказалось на высоте, точность передач составила 92 процента (34 из 37). В обороне Иван также отыграл добротно, хотя нагрузка и оказалась небольшой.



И если выбирать из двух глубинных опорников кого-то одного, то лично я бы по итогам матча с Молдавией оценил выше всё-таки Облякова. «Армеец» сыграл чуть более ярко, несмотря на меньшее время.

Резюме

Когда в сборной нет новых футболистов, мы дружно ворчим и адресуем претензии Черчесову.



Когда новые имена вдруг появляются единовременно и в солидном количестве, а команда ожидаемо показывает в экспериментальных сочетаниях средний футбол, мы внезапно начинаем критиковать и спрашивать за плохой результат.



Самой правильной реакцией на произошедшее в четверг сейчас видится терпеливое выжидание — хотя бы до официальных матчей. Да, мы потеряли очки в рейтинге ФИФА, зато сделали шаг в сторону получения новых игроков, которые в будущем могут сделать сборную более молодой, разнообразной и творческой. И уже за это стоит сказать спаррингу против Молдавии спасибо.



Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.