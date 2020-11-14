«Не русская это игра — футбол». Не стало Армена Джигарханяна

Минувшей ночью не стало легендарного советского и российского артиста Армена Джигарханяна.



Джигарханян был поистине народным артистом, человек невероятной харизмы и таланта. Он был из тех, кто живо интересуется всем на свете. Футбол, по словам артиста, ещё в советское время стал отдушиной. Долгие годы являлся преданным болельщиком «Спартака», а в своих интервью не раз поднимал проблемы российского футбола. Собрали самые памятные высказывания актёра.

«Не обыграл бы и козу, встань она в ворота»

«Я старый солдат», как говорил один мой герой. О футболе я всегда найду слова любви. Мне он интересен, как средство самовыражения талантливых людей. Вместе с тем, я прежде всего актёр. Во времена моего детства футбол не был так популярен среди молодежи, как сейчас. Так что я влюблялся в него постепенно. И сам практически не играю. То, как я поигрывал, можно назвать «тычет в мяч». Не более того. Я очень неловкий в спорте. Один-два раза брал клюшку, причем стоя на твердой земле, и не попал даже по шайбе. Все время поражаюсь, как же они так ловко попадают». Не умею. Боюсь, что не обыграл бы и козу, встань она в ворота».

Армен Джигарханян был поклонником «Спартака» Фото: spartak.com

«Что нам может сделать этот Хиг Пукин какой-то!»

«Футбол — это красиво. Мне вообще нравятся контактные виды спорта. Я еще очень люблю американский баскетбол. Много лет тому назад, когда я был в Лос-Анджелесе, меня позвали на баскетбол. Не могу до сих пор забыть и само зрелище, и как это все начиналось. Когда весь зал встал и принялся петь гимн Америки — это, знаешь ли, произвело колоссальное впечатление. Хотя до этого посмотришь — пиво пьют, что-то кричат…



Воспринимаю спорт как искусство. Постоянно ведь спрашивают, что объединяет эти два понятия. На мой взгляд, это неконтролируемая, бесконечная человеческая эмоция. В большом футболе то же самое. Как они бегают эти девяносто минут? Просто удивительно! Смотришь порой и думаешь: после этого рывка он должен как минимум умереть, а он продолжает бегать.



Но я всегда говорил и буду говорить: не русская это игра — футбол. Вот хоккей — это наше. Почему — не отвечу. Из всех славян, если брать СССР, только Шевченко такой единственный. Не знаю, то ли он этакий «уродец», то ли еще что, но я вижу большого футболиста. Он в другой футбол играет. Что касается сборной, мы и сейчас одиннадцать человек не можем найти в национальную команду! Из великой страны! Что нам может сделать этот Хиг Пукин (так артист назвал Гуса Хиддинка) какой-то! Он что, будет учить, как принять мяч и куда его отдавать? Ну, это ликбез. А ведь надо творить игру! Но нет этого, нет творчества». Мы и покруче медали завоевывали, не зная никаких Гусов-Диков. В 1960-м, 1966-м, 1988-м… Не сотвори себе кумира – это как раз об этом. Я считаю, что в сборной должен работать российский тренер. Потому что пока русскому человеку не скажешь несколько слов с перчинкой, он не начнет работать.

«Если на поле есть мысль, есть игра – я всё прощаю». Не стало Михаила Жванецкого Футбол занимал большое место в жизни и творчестве писателя.

«Россию сложно назвать футбольной державой»

«Раньше переживал за «Арарат», «Спартак». Любовь к красно-белым пошла ещё от Никиты Симоняна, моего давнего друга. Из стариков Бескова очень любил, Лобановского, который был действительно великим человеком. Нынешним же не хочу раздавать комплименты. Если быть совсем откровенным, сейчас очень много случайных людей управляют футболом. Более того, опасно случайных. Что-то меняют, кого-то назначают, что-то радостно говорят, а по глазам видно — ничего не понимают. Сейчас просто люблю красивый футбол. Современные игроки? Аршавин мне нравится. Хороший мальчишка. Но вы посмотрите, как он мучается в Англии! В психологии есть такое понятие: синдром некомпетентности. Аршавин – не игрок уровня и требований английского чемпионата. Да и вообще Россию сложно назвать футбольной державой – при всей моей любви к этому виду спорта. Мы никогда не будем играть так, как Бразилия или Испания. Это генетическая проблема. Даже для того чтобы хорошо бить по мячу, нужны определенные задатки.

Никита Симонян, Армен Джигарханян и Ринат Дасаев Фото: spartak.com

Как нам относиться к отечественному футболу, если у нас есть забавная команда «Анжи» — по полю бегают Это`O, Муту, Куту во главе с режиссёром Гусом. Кто эти случайные люди? В Советском Союзе мы гордились нашим футболом — у нас был чемпионат СССР. Когда команда «Арарат» выигрывала у «Динамо» Тбилиси, это было счастье. А сейчас… Наших футболистов, играющих за иностранные клубы, можно назвать одним словом — заблудшие. Чуть показали больше денег, они и побежали. Зато мы театральная держава. Наши победят!»

«Россия одним словом? Воруют»

«Вот у нас восторгаются, что мы будем чемпионат принимать. Но когда я смотрю на эти стадионы, понимаю, что они будут строиться за наш счёт, за счёт нашей жизни. А надо ли это такими средствами? Мы с вами стали свидетелями, сколько людей при строительстве объектов в Сочи стали предателями нации. Мы так скоро тюрьмами будем заниматься, а не фестивалями. Как написал кто-то из великих: «Можете Россию одним словом назвать? Воруют». Нужно сначала всё продумать, чтобы не совершать трагические ошибки. Нужно посчитать свои силы, иначе получится не чемпионат, а авантюра. Как в театре — когда у вас в труппе нет Гамлета, нечего его и ставить. Хотя само желание провести чемпионат — это хорошо».

Андрей Тихонов и Армен Джигарханян Фото: spartak.com

«Главное — получать радость от игры»

«Когда был в Америке во время ЧМ-1994, включал телевизор и ни слова не понимал. Наконец, догадался выключить звук. И испытал настоящее счастье. Сейчас даже не могу представить, чтобы кто-то мне рассказывал, что Иванов отдает пас Петрову, а Сидоров вчера курил кальян. Мне это не нужно. Я люблю, когда комментируют специалисты. Мне очень Маслаченко нравится. Не знаю почему. Я получаю удовольствие, когда слушаю его. Видно, что он знает, о чем говорит. Иногда думаю: «Слушай, какой молодец, а я бы и не догадался до этого никогда». Мне же комментарий футбола чужд».



Главное, чтобы все мы — и футболисты, и зрители — получали огромную радость от игры. Когда Англия стала чемпионом мира по футболу, и вся страна пела хвалебные оды победителям, вознося их до небес, а пресса пересчитывала размеры премиальных, британский премьер произнес гениальную фразу: «Только не забывайте, что это все равно игра». Поэтому во время матчей нам не надо рассказывать, кто из футболистов сколько получает и какие деньги потрачены на тот или иной трансфер. Мне это неинтересно. Я хочу смотреть игру. И если во время матча мне начинают вдалбливать, что такой-то футболист стоит столько-то миллионов, я уже начинаю активно его ненавидеть. Повторю: главное — получать радость от игры».



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При создании материала использованы цитаты «Новой газеты», «АиФ», «Советского спорта»