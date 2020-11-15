Считал себя русским и мечтал вернуться в Россию. Трагическая судьба африканца из «Динамо»

Первым темнокожим легионером «Динамо» стал Лаки Изибор. Над нигерийцем смеялись в клубе, называя его самым загадочным первопроходцем в России. История футболиста в воспоминаниях одноклубников.

Первые легионеры «Динамо». Как сложились их судьбы Не все дожили до наших дней.

Оказался не нужен на родине, совет от Симутенкова

Лаки Изибор родом из нигерийского города Бенин. Футболист рассказывал, что такое имя ему дал отец в честь рождения 1 января: «Раз мой сын появился на свет в первый день нового года, значит, ему всегда должна сопутствовать удача», — с гордостью повторял Изибор-старший. В раннем детстве семья переехала в Лагос, где мальчишка начал футбольную карьеру. Сначала Лаки выступал за малоизвестные нигерийские клубы, но ни в одном из них закрепиться не удалось. Отчаявшись, уехал в Конго, но и там не сложилось. Вернувшись в Нигерию, Лаки был принят в местный клуб «Конкорд», за который так и не дебютировал. Ничего не добившись на родине, нападающий решил попытать счастье в Европе.

Лаки Изибор Фото: Getty Images

В 1995 году Изибор переехал в Швейцарию, где стал выступать за «Беллинцону». В новом клубе не задержался, уже на следующий год оказался в словенском «Колере», а ещё через год — в кипрском Эносисе. В 1998 году нападающий перешёл в итальянскую «Реджану», но за полгода провёл всего четыре игры. Вскоре нигериец на правах аренды перешёл в московское «Динамо». О России, по словам Лаки, он не знал почти ничего.



«Знал только то, что здесь очень холодно, — признавался Изибор. — А ещё мне говорили, что это очень приятная страна, где есть есть хорошие люди и красивые девушки».



Кстати, в Италии одноклубником Изибора был Игорь Симутенков. Поговаривают, что именно он посоветовал бывшему клубу приобрести нигерийца.

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«Я едва не стал причастен к его приглашению, — делился воспоминаниями тренер дублирующего «Динамо» Алексей Петрушин. — В 1998 году динамовский дубль готовился к сезону на Кипре, и к нам приехал Николай Толстых, в то время генеральный директор клуба. Он предложил поехать вместе с ним просмотреть Изибора, выступавшего тогда где-то в Италии. Но я не смог, поскольку в этот же день мы проводили контрольный матч. А когда вернулся в Москву, Лаки уже тренировался с командой».

Шумный сосед, не самый техничный футболист

В июле 1998 года Изибор перешёл в московское «Динамо». После подписания контракта футболист присоединился к команде на сборах. «Чемпионат» связался с Александром Точилиным и Андреем Кобелевым и выяснил интересные подробности из карьеры нигерийца в России.



«Мы были в Бельгии на сборах, — вспоминает для «Чемпионата» Александр Точилин. — Я был молодым футболистом, поэтому его подселили ко мне в номер. Какой из Изибора сосед по комнате? Точно помню, что он вёл себя достаточно шумно, любил включать свою музыку, много говорил по телефону с родными. Вспоминаю ещё один забавный момент: он наносил на тело определённый крем, чтобы кожа тела не сохла. Сами понимаете, новая страна, другой климат. Запах от этого крема был, мягко говоря, специфический».

Лаки Изибор Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Изибор довольно быстро освоился в команде, но подводила техника.



«Мы о нём толком ничего не знали, — мысленно возвращается в прошлое Андрей Кобелев. — Это сейчас в интернете за пару секунд можно узнать всю нужную информацию, тогда такого не было. Лаки физически был очень развит, быстрый, крепкий, мускулистый. Изибор поражал своей старательностью, хорошо тренировался, очень хотел играть. Но были и минусы, плохо обучен как тактически, так и технически. Ему было непросто в первое время».

Возил команду на тренировке, несоответствие уровню, русский мат

На первой тренировке футболист произвёл хорошее впечатление на одноклубников. По сообщениям очевидцев, возил всю команду.



«Африканец прежде всего поражал своими физическими кондициями, — продолжал Точилин. — Много бегал по полю, боролся. Да, у него были определённые проблемы с техникой, но он старался компенсировать это движением.Спустя некоторое время мы поняли, что за этим атлетом футбольных качеств как таковых нет. Лаки не халтурил, должным образом относился к делу. И на тренировках, и в официальных матчах старался выкладываться по максимуму. Другое дело, что-то у него получалось, а что-то — нет. Но мы спокойно реагировали на это. При это понимали, что он не соответствует уровню тех нападающих, которые у нас были».



Многое у футболиста не получалось, в том числе на тренировках.



«У Адамаса Соломоновича (Голодец — дядя Ольги Голодец, заместителя председателя правительства Российской Федерации в 2012—2020 годах. — Прим. «Чемпионата») было любимое упражнение, мы играли квадрат пять на пять на полполя, — продолжает делиться воспоминаниями Точилин. — На одной из тренировок мы выполняли это упражнение около часа. В определённый момент Лаки просто сел на поле и сказал: «Коуч, ты крейзи, стоп! Столько бегать невозможно». Мы считали, что физически он был хорошо готов, но для него это упражнение было за гранью».



Продолжением истории поделился ещё один одноклубник Сергей Гришин: «Голодец затянул: «Лаки вставай, Лаки вставай…». А Лаки на базе жил со мной в одном номере – понятно, каких слов в первую очередь нахватался. Он и выдал на голубом глазу, басом матерок. Еще с такой африканской интонацией… Мы все полегли!».

Отменённый гол, лидер команды

Дебют пришёлся на домашний матч против «Балтики». Изибор забил, но гол был отменён из-за офсайда. Матч закончился вничью, нападающий был недоволен своей игрой.



«Собой я недоволен, — говорил после матча журналистам расстроенный нападающий. — Правда, арбитры почему-то не обращали внимания на то, что защитник «Балтики» (не помню его номер) все время держал меня за майку.

Очень жаль, что мой не засчитали. По-моему, в том эпизоде всё было чисто. Что ж, постараюсь открыть свой лицевой счет в следующем матче».

Лаки Изибор Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вскоре Изибор всё же забил дебютный гол — это случилось в матче 4-го тура против ЦСКА.



«Единственным, кто пытался расшевелить своих партнеров, оказался у «Динамо» нигериец Лаки Изибор,— писал обозреватель газеты «СЭ». — Особенно активно он действовал в первом тайме. Изибор был настолько мобилен и настойчив, что армейские защитники, завидев его, старались как можно быстрее избавиться от мяча. Не случайно именно нигериец оказался автором единственного динамовского гола, а не будь его, у бело-голубых, думаю, вообще вряд ли бы чего получилось в атаке. Изибор сыграл за «Динамо» всего три матча, а его наряду с Кобелевым уже можно считать лидером команды. «Динамо» в нынешнем сезоне забило пока лишь два гола — но характерно, что оба раза в голевых атаках участвовал нигерийский форвард».



Болельщики неистово поддерживали новичка.



«Это фантастика! Как только я получаю мяч, они сразу же начинают меня подбадривать. Ни в одной стране меня так не поддерживали. Болельщики московского «Динамо» — лучшие в России, а может, и в Европе».

Ты ноль! Ноу мани — ноу футбол

По прошествии многих лет стало известно, Изибор — креатура главного тренера команды Адамаса Голодца. Но и тот быстро разочаровался в форварде.

Адамас Голодец и Александр Точилин Фото: fcdynamo.ru

«После неудачных игр Голодец подходил к нему, прикладывал указательный палец к большому и кричал: «Лаки! Ты ноль!». Изибор был уверен, что ему показывают знак “окей” и расплывался в улыбке: «Окей, коуч. Знаю, что я в порядке». Адамас быстро разочаровался. Поймите, на него делали ставку, создавали моменты, а что толку, если он не забивает?».



Порой футболистам задерживали зарплаты, Изибор бастовал.



«Ещё он постоянно говорил: «Ноу мани – ноу футбол», — делился воспоминаниями Сергей Гришин. — Когда зарплату задерживали. Я все удивлялся – а вы вообще там в своей Нигерии знаете, что такое мани? Народ в лачугах живет, да танцы толпами танцует… Просто удивительно: из задницы приезжают, где и жизни никакой нет – и начинают права качать. Скрылся бы под тот камень, откуда вылез – да сидел бы, помалкивал, чтобы никто тебя не видел…».



«Динамо» выдало худший старт в истории клуба: одна победа в 15 матчах и предпоследнее место в таблице. Голодец был отправлен в отставку, на его место пришёл Георгий Ярцев.

Николай Толстых Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«В 1998 году клуб попал в тяжёлую ситуацию: после первого круга мы шли в турнире на предпоследнем месте, — вспоминал экс-динамовец Олег Терёхин. — Проходит собрание команды, присутствующий Николай Александрович (Толстых – прим. ред.) начинает: «Ну что, вы уже вылетели…». Мы такие: «Почему? Мы не вылетим», а он продолжает: «Вы уже вылетели в первую лигу. Но не думайте, что сейчас уйдете из клуба: в первой лиге вы будете играть бесплатно пока не вернёте «Динамо» в элиту. Потом я вас всех разгоню, лишу лицензии футболистов и пойдёте работать на завод».

«Игра была сдана. Это подлость!» Громкий скандал в переходном турнире чемпионата России Известного вратаря обвинили прямо во время матча, а у тренера случился инсульт.

По словам Терёхина, никто не хотел на завод, поэтому команда завершила чемпионат на 9-м месте.

Старые проблемы, хет-трик за тайм

Вскоре в фактурном нападающем разочаровался и Ярцев. Тренер неоднократно критиковал игру нападающего. Но даже спустя много лет Изибор скажет тёплые слова в адрес специалиста.



«Ярцев — отличный специалист, может быть, слишком эмоциональный и непредсказуемый, — с улыбкой говорил футболист. — А если вы не знаете, чего от вас хочет тренер, начинаете волноваться, не знаете, как оценить свою игру».

Ярцев: многие пытались поссорить меня с Романцевым. Не дождётесь! Бывший тренер «Спартака» и сборной России, а ныне гендиректор «Тамбова», празднующий сегодня 70-летие, — о своей богатой карьере.

Пожалуй, один из самых памятных моментов Изибора в России — кубковый матч против «Торпедо-ЗИЛ». За 20 минут динамовцы отправили в ворота заводской команды три мяча, после этого на кромке поля даже появился резервный голкипер. Но и он не спас команду от разгрома: Изибор ещё до перерыва оформил хет-трик, а итоговый счёт: — 7:0! «Динамо» дошло до финала Кубка. В главном матче Ярцев, выпуская на поле Лаки, очень просил последнего забить. Но форвард не забил, а трофей ушёл «Зениту». Изибор стал лучшим бомбардиром турнира.

Георгий Ярцев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но были в жизни нигерийца неприятные моменты и за пределами поля.



«Недавно у меня угнали машину, — с досадой говорил футболист. — Оставил её возле своего дома, а утром вышел и не нашел. Кстати, эту машину предоставил мне клуб. Пока неизвестно, получу ли новую. Хорошо, что живу рядом со стадионом и могу добираться на тренировки пешком».

Уход из «Динамо», тоска по России, болезнь в Корее

В 2000 году, когда Валерий Газзаев сменил Георгия Ярцева на посту главного тренера, Изибор перестал попадать в основной состав «Динамо».



«В какой-то момент понял, что при всём желании не смогу пробиться в стартовый состав «Динамо», — делился воспоминаниями Изибор. — А сидеть на скамейке запасных — это не для меня. Не подумайте только, что у меня возникли какие-то проблемы во взаимоотношениях с Газзаевым или, допустим, Толстых. Газзаев, к примеру, предлагал мне продолжить карьеру в команде, хотя и не обещал места в основе. А президент «Динамо» для меня чуть ли не отец родной. Никогда не забуду, как много он для меня сделал.



Нигериец уехал в Корею и стал выступать за «Самсунг».



«Меня спасли русские игроки, выступающие в местной лиге, — продолжал Изибор. — Валерий Сарычев, Денис Лактионов, Эрик Пелцис и другие сразу же взяли меня под свою опеку, а со временем стали моими близкими друзьями. Все они, кстати, великолепные футболисты. Я как был, так и остался русским. В первые дни в России мне казалось, что я навсегда останусь чужим как для вашего футбола, так и для партнёров по команде. Но прошло ещё некоторое время, и я понял: здесь моя вторая родина. И если покину эту страну, то буду безумно скучать по ней. Так оно в итоге и получилось».



По словам футболиста, он постоянно поддерживал связь с бывшими одноклубниками, среди которых Ромащенко, Гришин, Гусев, Точилин.



«Впрочем, я не так хорошо владею русским языком, чтобы вести с ними по телефону содержательные беседы. Обычно звоню им и спрашиваю: «How are you?» — как дела, мол. «Хорошо», — отвечают. После этого желаю удачи и вешаю трубку. Глупо, наверное, но мне приятно слышать голоса друзей из столь любимой мною команды».



По итогам сезона форвард провёл за новую команду 8 игр, в которых забил 4 гола. На следующий сезон случилось страшное.



«К сожалению, к началу весны, когда все игроки «Самсунга» летали по полю как ласточки, Лаки окончательно «сдулся», что заставило руководство клуба направить его в лучшую корейскую клинику для тщательного анализа здоровья игрока, — вспоминал агент Владимир Абрамов. — Смутные опасения подтвердились. Анализы были не просто неутешительными для чувствительных корейцев, а практически не давали никаких оптимистических прогнозов. Врачи заявили, что речь может идти о «чуме XX века». Так что корейцы решили срочно избавиться от игрока, предложив ему зарплату за полгода вперед, бесплатный трансфер и посоветовав Лаки срочно поехать на родину в Нигерию отдохнуть, а заодно и подлечиться».

Владимир Абрамов Фото: dynamo.kiev.ua

Вскоре Абрамов подтвердил факт заражения СПИДом. Изибор очень хотел вернуться в «Динамо», но не вышло. Вместо России нападающий улетел в Швейцарию и подписал контракт с «Цюрихом». За швейцарскую команд он так и не провёл ни одного официального матча. Забегая вперёд стоит отметить, в 2011 году суд Цюриха обязал «Цюрих» выплатить футболисту 422 тыс. франков (около 315 тыс. евро) в качестве компенсации за моральный ущерб, однако адвокатам клуба удалось снизить сумму компенсации до 315 тыс. франков (235 тыс. евро), которые будут выплачены вдове игрока. Сам Изибор признавался, что «Цюрих» сломал ему жизнь.



В 2004 году Лаки Изибор вернулся в Нигерию, а друг футболиста Деймс Обиора сообщил в прессе, что у Изибора не ВИЧ, а СПИД (СПИД – это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции — Прим. «Чемпионата»). В 2006 году СМИ сообщили о смерти футболиста от СПИДа, но информация была опровергнута близкими и агентом футболиста.



Изибор скончался 24 июня 2013 года в городке Мафолуку, где жил в кругу родных и близких после завершения карьеры. Причиной смерти стала непродолжительная болезнь, ставшая роковой на фоне ослабленного ВИЧ иммунитета.