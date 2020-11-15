Фильм «Рокки» раскручивали через английский клуб. Как Сталлоне полюбил футбол

Роберт Эрл – король ресторанного бизнеса США. Свой путь в этом деле он начал ещё в восьмидесятых, основное состояние построил в девяностых, а в начале нулевых стал одним из самых влиятельных людей США.

Эрл строил свой бизнес в Лос-Анджелесе. Hard Rock Cafe, The Hollywood Planet – первые кафе ресторанной империи располагались именно в этом городе. Лос-Анджелес = Голивуд. Отсюда у Эрла и появилось много знакомств среди актеров и актрис.

Эрл дружил со Шварценеггером, общался со Стэтхэмом. Но своим главным приятелем среди звезд считает именно Сталлоне.

«Сильвестр – простой парень. Он очень добрый. Как-то раз мы с ним здорово посидели в одном из моих кафе. А наутро он просто приехал за мной и взял меня на завтрак. Фантастический парень».

Эрл увлекался фрисби и американским футболом. За обычной версией не особо следил, но в 2006-м внезапно для всех приобрел 23% акций «Эвертона». На вопрос, зачем ему это нужно, Эрл ответил: «Я кайфую от спорта. Когда я прилетел в отпуск в Англию, то пошел на два матча «Манчестер Юнайтед». Один из них был на выезде у «Эвертона». Я тогда очень восхитился «Эвертоном» – фанатами и атмосферами. После матча я сказал: «Я должен быть как можно ближе к клубу».

Сблизившись с «Эвертоном», Эрл преследовал и собственные цели – это был план по переносу некоторых заведений из США в Европу. Он добился реализации этого пункта, но параллельно пристрастился к команде.

Эрл вкладывал в «Эвертон» деньги, часто прилетал в Ливерпуль на матчи команды. Но в совете директоров он не был главным членом. В конце концов Роберт разругался с основными акционерами в вопросе строительства стадиона и продал свою долю предпринимателю Фахраду Мошири.

Но Эрл искренне болел за «Эвертон» и хотел сделать из него топовый проект. Хотя по факту его главная заслуга была немного иной – он привел одного из самых известных болельщиков «Эвертона».

Сильвестра Сталлоне.

Любовь Сталлоне к «Эвертону» началась с продвижения фильма о Рокки Бальбоа

К середине нулевых Роберт Эрл плотно сдружился со Сталлоне. Они появлялись в одних компаниях на светских мероприятиях, журналисты часто ловили их за игрой в гольф в Лос-Анджелесе.

В 2006 году вышел фильм «Рокки Бальбоа». Спустя полгода ради его продвижения Эрл пригласил Сталлоне на домашний матч «Эвертона» против «Рединга». По сценарию, задуманному Эрлом, Сталлоне должен был просто выйти в центральный круг и попросить фанатов приходить в кинотеатры на фильм. В реальности же актёр оттолкнулся от плана.

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Сталлоне действительно вышел в центральный круг и поприветствовал всех. Дальше он сказал, как сильно ему нравится атмосфера на стадионе, и внезапно поднял над головой клубный шарф «Эвертона». Делал он это в пуховике с логотипом команды, что ещё больше понравилось фанатам.

После матча, который завершился ничьей (1:1), Сталлоне сказал: «Вау, я просто обескуражен. Когда Роб [Эрл] говорил мне об английских болельщиках, я и не думал, что они настолько сильно любят свою команду. Пойду ли я на другие матчи? Не знаю. Я думаю, что нет – у меня слишком мало времени. Поэтому я посмотрю игры по телевизору».

Но Сталлоне ошибся – в феврале того же года он пришел на матч «Эвертона» с «Ливерпулем» на «Энфилде», еще через неделю – на домашний матч клуба против «Блэкберна».

Фото: Michael Steele/Getty Images

Среди фанов «Эвертона» ходили слухи, что Сталлоне часто проходил на арену в гриме, что он владелец сезонного абонемента. Но это не так. Сталлоне просто ещё несколько раз приезжал в гости к «Эвертону» по приглашению Роберта Эрла. Один такой визит описал в своей автобиографии бывший игрок команды Леон Осман:

«Ему сделали много пластических операций. Я видел его в фильмах, и там он мне казался молодым. Но на самом деле он выглядел очень старым. После он вышел на поле с шарфом «Эвертона» и помахал фанатам. Наверное, он даже не до конца понимал, что именно происходит. Но мне, как и всем, хотелось стоять в толпе и орать: «Рокки! Рокки!»

Сталлоне использовал фанатов «Эвертона» для записи звука болельщиков в фильме: появился в перерыве и попросил пошуметь

В ноябре 2014-го появились слухи, что Сталлоне снова приедет в Ливерпуль на матч «Эвертона». И снова пропиарить фильм про Рокки Бальбоа.

В январе 2015-го появилась конкретика: Сталлоне появится в перерыве домашнего матча с «Вест Бромвичем» и обратится к фанатам. Многие ждали, что Сталлоне лично приедет на «Гудисон», но это было видеообращение.

Перед матчем клуб попросил зрителей в перерыве оставаться на своих местах. В соцсетях «Эвертон» анонсировал это такой картинкой:

В видеообращении Сталлоне попросил фанатов пошуметь, чтобы специальные люди записали звук и наложили в фильме про Рокки – «Крид»

В том же фильме Тони Беллью, сыгравший Рикки Конлана, появляется в майке «Эвертона» на пробежке. Несколько сцен ради фильма сняли на «Гудисоне». По сюжету Конлан был фанатом «Эвертона» – это объединяло Беллью со своим героем, он тоже болеет за клуб.