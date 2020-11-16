«Тревожно за родителей. Сейчас в Беларуси никто не защищён – никаких прав у людей»

В чудесном киевском «Динамо» конца 90-х, которое выносило «Реал» и на равных билось с «Баварией» за финал Лиги чемпионов, железно основными были три легионера. Да и тех не назовёшь иностранцами – все русскоговорящие, рождённые в СССР: грузин Каладзе – в обороне, белорусы Хацкевич и Белькевич – в центре поля. По-разному у них сложились судьбы. Каха подался в политику. Валентин, которого в Киеве любя звали Валиком, ушёл из жизни в 41 год. На слуху у болельщиков остался один Александр. Причём главные успехи в карьере тренера Хацкевича (пока) связаны с той же командой, в которой достиг наибольших высот Хацкевич-игрок. С уже почти родным «Динамо» Александр Николаевич добыл два Суперкубка Украины и столько же серебряных наград чемпионата.

С конца прошлого года белорусский специалист открывает для себя российский футбол. Знакомство проходит в экстремальном режиме. Не успел толком осмотреться в ФНЛ, как грянула пандемия: пару туров сыграли – и привет, досрочный финиш. Ещё более нервным получился старт в РПЛ: ни победы за треть сезона и два «технаря» за «корону». Но Хацкевич и на поле был трудягой-бойцом, и тренером, видно, сформировался стрессоустойчивым. Ничьими в Уфе и Туле, а главное – победой над «Локо» в Москве (первой в «вышке» за 16 лет!) – «Ротор» подправил своё положение. Тем для обстоятельной беседы с тренером накопилось много, а пауза в чемпионате позволила спокойно всё обсудить.

«Лобановский часто повторял: главный принцип – порядочность. Вот с него надо и начинать»

— Как вы относитесь к клише «ученик Лобановского»? Примеряете на себя?

— В Украине чаще говорят: «Динамовские сердца». «Динамо» остаётся в сердце любого, кому посчастливилось играть в этой команде, даже недолго. Ученик ли я Лобановского? Я не конспектировал тренировки Валерия Васильевича, но стараюсь придерживаться тех принципов, которые он проповедовал в жизни.

— Это каких же?

— Он часто повторял: главный принцип – порядочность. Вот с него надо и начинать. Порядочность должна быть во всём – в отношении к делу, к людям, в умении создать атмосферу внутри коллектива. Вот это я применяю в работе. А что касается сугубо игровых моментов, футбол не стоит на месте.

Александр Хацкевич (шестой слева) в составе киевского «Динамо» Фото: Mark Sandten/Bongarts/Getty Images

— Когда говорят о методах Лобановского, прежде всего подразумевают адские нагрузки и феноменальную физику.

— Да, мы очень много работали над функциональной готовностью. Сборы – по три месяца. Сейчас такого нет – максимум 35-40 дней. Это подразумевает совершенно иной подход как к подготовительному, так и к соревновательному периоду.

— Современное поколение не выжило бы на сборах ВВЛ?

— Отвечу словами Валерия Васильевича: «Человеческий организм до конца не исследован. Сколько он может выдержать – никто не знает». С нагрузками Лобановского и до нас справлялись – сначала поколение Онищенко, Мунтяна, потом – Блохина, Демьяненко, Заварова. Шевченко, Ребров, Лужный, Каладзе, Белькевич, Хацкевич – тоже выдержали. Всё познаётся в сравнении.

Места боевой славы полковника Лобановского 6 января Валерию Лобановскому исполнилось бы 75 лет. Вспомним самые выдающиеся победы корифея тренерского цеха Советского Союза и Украины.

«Мы с Суркисом неправильно друг друга поняли»

— Для вас РПЛ уже третья «славянская» лига. Заметили стилистические отличия между чемпионатами, скажем, Украины и России?

— Мы и по менталитету уже разные – и белорусы, и украинцы, и русские. Естественно, что и уровень чемпионатов отличается. В России больше денег в футболе – соответственно, больше качественных легионеров, делающих разницу. 6-7 клубов достаточно хорошо укомплектованы. Много непредсказуемых матчей, меньше тактических моментов. В Украине чаще закрываются против лидеров и действуют вторым номером.

— В УПЛ в последние годы совсем скучно было? «Шахтёр», «Динамо» — и пустота?

— Когда я был в киевском «Динамо», «Шахтёр» был на голову выше в плане финансирования и квалификации легионеров. Тем не менее мы навязывали ему конкуренцию. В 2018 году отстали всего на два очка, проведя на один матч меньше. За Мариуполь получили техническое поражение; почему – не ко мне вопрос. А 2019-й был годом перестройки и омоложения состава. На места Мораеса, Мбокани и Кравца в атаку пришли Беседин, Русин, Супряга. Ушёл Ярмоленко – подтянули Цыганкова и Цитаишвили. Морозюка заменил Кенджора из польской молодёжки, Пиварича – Миколенко, Хачериди – Бурда. В центральной зоне заиграли Шапаренко, Шепелев. А где молодость, там и нестабильность. Отсюда такой отрыв «Шахтёра» в таблице — 11 очков.

— Сейчас «Динамо» лидирует. Это киевляне прибавили или «горняки» сдали?

— Не могу сказать, что «Шахтёр» сдал. Это в первую очередь заслуга футболистов «Динамо». Ребята, о которых я говорил, окрепли, сыгрались и почувствовали уверенность, что они могут становиться чемпионами.

— Насколько внезапной для вас была отставка в начале сезона-2019/20?

— Наверное, мы с президентом клуба неправильно друг друга поняли, когда подписывали новый контракт после двух лет сотрудничества. Я считал, что «Динамо» в первую очередь должно бороться за чемпионство, а не за попадание в ЛЧ. Если бы он сразу поставил задачу выйти в группу Лиги чемпионов, я скорее всего не стал бы продлевать соглашение.

— Вы серьёзно?

— Абсолютно. Тот же «Брюгге» под аналогичную задачу вложил в усиление состава порядка 30 миллионов евро. «Динамо» не могло себе такого позволить. Президент принял такое решение в отношении нашего штаба – его право. Я благодарен судьбе за два года работы в таком великом клубе. Для меня это большой опыт.

«Нельзя выжать из лимона томатный сок»

— Успели понять, что такое ФНЛ?

— Хотел, но не сложилось. Сыграли дома с «Нефтехимиком» и на выезде с «Шинником». Оба соперника оказались более-менее похожи. Остановка сезона не позволила в полной мере прочувствовать колорит первой лиги.

— Насколько ожидания от РПЛ совпали с реальностью?

— То, что «Ротору» будет тяжело с первого тура, было понятно и по календарю, и по состоянию команды, в котором она подходила к старту чемпионата.

— Что вы имеете в виду?

— На сборе в Кисловодске у нас было всего 14-15 человек. Мы предупредили руководство: чтобы быть конкурентоспособными на уровне Премьер-Лиги, нужно ещё как минимум 10 игроков. А сразу доукомплектоваться не было возможности: во-первых, сезон в РПЛ ещё доигрывался. А во-вторых, финансовое положение «Ротора» не позволяло взять всех, кого планировали. Узнав, какие условия можем предложить, многие отказывались от перехода.

— 20 человек на вход и примерно столько же на выход – объясните смысл такой кардинальной перестройки команды. Неужели все ушедшие поголовно не соответствовали уровню РПЛ?

— Задам встречный вопрос: из 20 человек, от которых отказался «Ротор», хоть один играет в Премьер-Лиге?

— Кажется, никто.

— Ни одного человека нет!

— О чём это говорит?

— Нельзя ждать от человека то, что ему несвойственно. Вы же не выжимаете лимон, чтобы получить томатный сок. Мы работали с этими ребятами, проходили сборы. Из них только двух-трёх я хотел оставить, считая, что они будут полезны «Ротору» и в РПЛ. Но с кем-то не договорились по финансовым условиям, на кого-то повлияли агенты. Да, с нами продолжила работать и начала чемпионат группа футболистов, оставшихся с первой лиги, но их уровень объективно не соответствовал РПЛ.

«С людьми для «Ротора» Мамука попал в десятку»

— Вы знали всех пришедших игроков раньше или всецело доверились мнению агентов?

— Конечно, агенты звонят, предлагают игроков. Многих футболистов я не мог знать – даже фамилий таких не слышал. Где-то на личных знакомствах наводил справки об игроках – что из себя представляет, поможет ли «Ротору».

— Насколько велико влияние на селекцию клуба небезызвестного Мамуки Джугели?

— Мамука привёз Степанова и Зурико из «Рубина» и Кверквелию из «Локомотива». Все качественные футболисты, игроки основного состава «Ротора». Мы искали опытного исполнителя в центр обороны, и Кверквелия усилил эту позицию. С людьми для «Ротора» Мамука попал в десятку.

— То есть слухи о тотальном контроле Мамуки над селекционным процессом в «Роторе» сильно преувеличены?

— Поверьте мне, последнее решение по игрокам принимаю я.

— Аргентинский защитник, хорватский вратарь — как они попали в команду?

— В клубе есть ещё спортивный директор, который работает в этом направлении. У нас сейчас не много футболистов, которые принадлежат «Ротору», но тот же Чондрич, вратарь, – это актив клуба. Что касается Матрикарди, это была попытка запрыгнуть в последний вагон на ходу. Мы не знали, придёт ли Кверквелия, а три других кандидата на позицию отказали нам за неделю до закрытия трансферного окна. Матрикарди был в известной степени котом в мешке. Я звонил насчёт него в Грецию знакомым. Мне его охарактеризовали как надёжного игрока, способного закрыть 2-3 позиции в обороне. В качестве такого вот универсала мы его изначально и рассматривали. Когда у нас были карточки, проблемы по здоровью у футболистов, он вышел и сыграл. Патрисио получает ровно то время, какое заслуживает по тренировочному процессу.

Фото: Mark Sandten/Bongarts/Getty Images

«Колено не позволило Ананидзе продолжить карьеру»

— Когда Ананидзе подписывали, не знали о его травме?

— Как только возникла вероятность перехода Джано, я был в курсе ситуации с его коленом. Под тот футбол, который «Ротор» сейчас показывает (комбинационный стиль, средний и короткий пас), он подходил. После трёх-четырёх дней тренировок Ананидзе подошёл ко мне: «Тренер, у меня есть цель – вернуться в сборную Грузии и помочь ей попасть на чемпионат Европы». Когда у человека есть цель, это уже хорошо. Ему нужно дать возможность идти к ней. Джано честно предупредил: «Мне нужно три недели, чтобы привести колено в порядок». А так как в Волгограде условий для качественного восстановления не было, он поехал к своему реабилитологу в Москву. Я дал ему даже больше трёх недель. Но на прощание договорились: либо он через месяц возвращается, либо набирает мне и ставит в известность, что ничего не получилось.

— Набрал?

— Да. Джано очень серьёзно подошёл к процессу реабилитации, но, к сожалению, колено не позволило ему продолжить карьеру. Он позвонил и сказал, что не сможет помочь «Ротору» и, скорее всего, будет заканчивать с футболом. Никаких разговоров о деньгах даже не шло. Всё было чисто и открыто.

— Вас не смущал бэкграунд Гогуа?

— Очень кстати для нас оказалась товарищеская игра с ЦСКА в Москве. Мне нужен был игрок на эту позицию, и я спросил у Виктора Михалыча: «Как насчёт Гогуа?». С нами он даже не играл. Гончаренко ответил: «Если есть желание – пожалуйста, забирай». У меня в Киеве был футболист Мбокани, достаточно тяжёлый. С ним не мог найти общий язык ни Блохин, ни Ребров. Нельзя же сказать, что они плохие тренеры, правда? А у меня проблем с Мбокани вообще не было – ни в быту, ни в тренировочном процессе. И он ещё принёс много пользы «Динамо». То же самое с Гогуа. На сегодняшний день он лидер обороны «Ротора». К любому человеку можно найти подход.

— Со слов гендиректора Бабаева, ЦСКА перестраховался на случай срывов Гогуа, прописав жёсткие штрафные санкции в контракте.

— По алкоголю, что ли? Получив добро Гончаренко, я связался с агентом Гогуа, и сам Селюк предложил мне внести такой пункт в контракт! Ещё раз: это была инициатива не клуба, а футболиста и его агента. Так вот, за всё время, что Седрик в Волгограде, у меня не возникло ни одной претензии к нему по дисциплине.

Новый лидер «Ротора» Седрик Гогуа Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Все восхищаются дриблингом Давиташвили, но у него 0+0 по «гол + пас». Проблема?

— Для меня не проблема. 19 лет всего парнишке! Для него это первый сезон, когда он выходит в основном составе, получает практику. Зурико после первой игры влюбил в себя болельщиков Волгограда. Подкупает то, как он тренируется. Он умеет играть в футбол и хочет развиваться. А 0+0 у него только потому, что где-то отвернулась удача, где-то не хватило хладнокровия. Но он эти моменты себе и команде создаёт, а значит, и нули очень скоро поменяются на совершенно другие цифры.

«Приехали на игру, а делегат уже с утра знал, что она не состоится. Нас просто поимели»

— Какие главные открытия для себя в новой лиге сделали?

— В первую очередь – стадионы. Даже при минимальной заполняемости акустика на них создаёт ощущение праздника. Ещё один плюс – атмосфера на «Волгоград-Арене». Даже когда команда проигрывает, ей аплодируют. Глобальный минус вижу один – слишком много внимания уделяется судейству.

— Тренерами? Прессой?

— Руководители клубов делают заявления ультимативного характера, эксперты без конца мусолят тему. Моё мнение: нужно больше говорить про футбол, чем про судей.

— «Ротор» единственный в этом сезоне заплатил очками за вспышку коронавируса в команде. Несправедливо?

— Относительно первой игры с «Краснодаром» могу повторить то же самое, что и раньше говорил: все нормы регламента были соблюдены. В день игры у нас было 14 полевых футболистов и два вратаря. Все 14 – из заявки «А», ни одного – из «Ротора-2». Обычно QR-коды оперативно приходят, а тут уже утром в день матча было известно, что матч не состоится. Хотя мы со своей стороны были готовы играть. Эта несправедливость больше всего убила. РФС или РПЛ прислали письмо: волгоградский Роспотребнадзор запретил проводить игру. Звоним в Роспотребнадзор, а там вообще никто не в курсе нашей ситуации! Воскресенье, все отдыхают. Почему тогда продавались билеты? Почему ещё за час до игры людей пускали на стадион? Вины «Ротора» тут нет – пусть это останется на совести людей, принимавших решение.

— Я правильно понимаю, вам вовремя не предоставили справки?

— Мы всё сдавали. В день матча у нас было 14 здоровых футболистов и два здоровых вратаря. Все заболевшие к тому времени были полностью изолированы от коллектива. То, что, может, «Краснодар» не готов играть, я, понятно, на эмоциях сказал. К «Краснодару» у нас никаких претензий нет. Уверен, что они готовы были играть. Но вся эта ситуация мне до сих пор непонятна. Нас по идее вообще не должны были пускать на стадион без этих бумажек. А нас запустили, но делегат матча уже с утра знал, что игра не состоится. Нас просто поимели.

Первая отмена матча РПЛ из-за коронавируса в новом сезоне. Что случилось с «Ротором» Волгоградцы хотели играть.

— Сколько человек у вас всего переболело?

— За два с половиной месяца практически вся команда и персонал. Слава богу, все перенесли болезнь достаточно спокойно и легко. Меня это тоже коснулось.

— Не было мысли схитрить, спрятать инфицированных под видом травмированных?

— Когда мы с «Динамо» тренировались в Ялте, во всю стену стадиона, метров на 50, был написан олимпийский девиз: быстрее, выше, сильнее. А за другими воротами – «Главный рекорд – …». Ваш вариант?

— Не знаю. Жизнь?

— Здоровье! Его никакими очками и рекордами не заменить. Поэтому мы футболистов, которые выпадали, изолировали. Я как тренер не имел права рисковать здоровьем этих людей. Мне бы эти очки потом вышли другим местом. Для меня самое главное – это здоровье футболистов и их семей.

«Влашич — №1 в РПЛ, а ЦСКА по праву занимает первое место»

— Получается, кроме «Краснодара» вы уже сыграли со всеми топами. Кто произвёл наиболее сильное впечатление?

— У каждого из лидеров свой почерк, своё лицо. «Зенит» играет в более вертикальный футбол. У «Спартака» прагматичный стиль, всё строго по позициям, дисциплина. «Локомотив» больше фланги использует. Но наиболее разноплановая, самая играющая команда сегодня – это ЦСКА. Очень хороший подбор футболистов, и молодых, и опытных. «Армейцы» по праву занимают первое место.

— Что «Спартаку», что ЦСКА вы уступили дома в один мяч при равной, в общем-то, игре. Что помешало за очки зацепиться?

— Пенальти, который был поставлен в наши ворота в матче со «Спартаком», потом был признан неправильным. Плюс у нас было три стопроцентных момента. Ещё при 0:0 Джикия выбил мяч из пустых ворот после удара Серченкова. При 0:1 потрясающий проход совершил Зурико, но так же блестяще сыграл и вратарь «Спартака». Плюс удар со штрафного в перекладину. Просто не хватило удачи. «Зенит» забил первый гол при явном офсайде у Дзюбы, который принимал непосредственное участие в эпизоде. Что касается ЦСКА, то здесь нам не хватило чисто человеческого ресурса. Ребята, находившиеся в запасе, были не в состоянии выйти и поддержать уровень интенсивности, который был в матче.

— Там левый пенальти, там – незамеченный офсайд. Ощущаете пренебрежительное отношение к новичку лиги со стороны судей?

— Мы только после одной игры обратились в комитет с просьбой разобрать работу судей, но были и другие примеры. Второй гол в игре с «Сочи»: штрафной, с которого нам забили, должен был быть поставлен в другую сторону. Вторая карточка Гогуа в Грозном: там не то что фола не было – сопернику можно было давать жёлтую за симуляцию! За чистый подкат в центре поля судья (Лапочкин. – Прим. «Чемпионата») оставил нас в меньшинстве. Много моментов даже не рассматривают. В Туле на Байрыеве фолит игрок, а карточку получает Байрыев. А буквально через 10 минут – вторую. По этому предупреждению вопросов нет: за локоть сейчас дают. Но без первой-то и удаления не было бы! Таких моментов много, и мы будем на них обращать внимание.

— Игра с соотечественником Гончаренко носила для вас особую принципиальность?

— Это была игра всего за три очка. Ни о какой дополнительной принципиальности речи не шло. Мы сейчас на разных полушариях: где ЦСКА и где «Ротор»? Но и в этой игре мы хотели взять очки.

— За 11 лет, что вы не соперничали, Гончаренко сильно изменился как человек и специалист?

— Очевидно, что как специалист он серьёзно вырос, а как человек – не поменялся. Мы общаемся и вне футбола: и в Беларуси пересекаемся, и сейчас тепло пообщались. Жаль, что у него не было возможности остаться после игры — я бы ему показал хорошие места в Волгограде (улыбается). Красивый город.

— Вы тогда сказали: «Сыграем в «олдскул», разменяем на Влашича одного нашего игрока». Как ни вглядывался, так и не понял, кто его должен был опекать.

— Я тоже Влашича только во втором тайме увидел, когда он вышел один на один (смеётся). Так что с Николой мы справились – не забил. А «олдскул» в наше время неактуален. У нас нет футболиста, который полностью выключит из игры лидера соперников и при этом будет сам участвовать в организационной игре своей команды. Это я так, к слову сказал, пошутил. Ничего подобного мы не планировали делать. А Виктор Михалыч наверняка задумался (смеётся).

— То есть это на его уши было рассчитано?

— Ну конечно! Любой вброс на это рассчитан.

— В действительности как решали проблему Влашича?

— Специального акцента на нём не делали, но, естественно, напомнили, что на сегодняшний день это один из лучших игроков на своей позиции. Просили играть с ним более внимательно и не оставлять его с мячом один в один.

— Влашич — сильнейший легионер лиги прямо сейчас?

— Мне очень нравился Малком, когда был здоров. Азмун был хорош в оптимальном состоянии. В «Локомотиве» лидер – Крыховяк, в «Краснодаре» — шведский опорник, сейчас десятку играет (Олссон. – Прим. «Чемпионата»). Повторюсь: во всех ведущих командах РПЛ есть минимум по 2-3 легионера серьёзного уровня. Но Влашич на сегодняшний момент – №1.

Влашич – исключительный. Он тащит ЦСКА в ЛЧ, его ни в коем случае нельзя отпускать Цифры и графики, которые доказывают уникальность игры хорвата.

«Мне когда-то отец сказал: «Никогда не считай чужие бабки»

— После жуткой стартовой серии — 11 туров без побед, два «технаря» — ощущали давление?

— Какое-то давление, может быть, и есть, но на себе лично я его не ощущал. У нас в команде такой принцип: настроение себе делаем сами. От генерального директора я получаю поддержку. Недавно он правильно высказался: по сути, мы укомплектовались только в последний день трансферного окна. В сезон входили недоукомплектованными. Понятно, что от себя и от футболистов я буду требовать максимум, но есть вещи, на которые мы не можем повлиять. Чудеса происходят только в сказках. В реальной жизни везде нужен комплексный подход.

— За счёт чего удалось оборвать эту серию?

— За счёт работы, которую ребята выполняют в тренировочном процессе. Я и к себе предъявляю высокие требования, и к футболистам. В игре с «Локомотивом» эта работа наконец-то вылилась в результат, но при этом сами футболисты должны поверить, что любого соперника можно обыграть.

— Не находите, что «Локомотив» в ЛЧ и РПЛ – это немного разные команды с точки зрения эмоций?

— Я работал в киевском «Динамо» и знаю, насколько тяжело перестроиться с Лиги чемпионов или Европы на чемпионат. Но я бы не сказал, что против нас «Локомотив» был немотивированным. В этот же день «Зенит» проиграл «Рубину», и у них была возможность выйти на первое место. Думаю, для «Локо» это был серьёзный мотивационный момент. Просто мы здорово сыграли, ну и где-то удача была на нашей стороне.

— Для Кверквелии это был особенный матч?

— Это надо у Кверквелии спросить. Он, наверное, хотел, чтобы мы сыграли вничью – пенальти заработал (смеётся). Шучу. Соломон сыграл на хорошем уровне.

— Победа над «Локо» позволила перевести дух?

— Вздыхать и выдыхать нам ещё рано. Это всего лишь импульс для команды. Будем играть так каждый матч – результат обязательно придёт.

— В семи из восьми игр, в которых «Ротор» пропускал первым, он проигрывал. Недостаток характера?

— После того как народ переболел, у нас не хватает футболистов на пять замен, не можем усилить игру. Не в том ещё функциональном состоянии парни находятся. Я вижу только в этом проблему. А в плане характера – поверьте мне, ребята знают, что можно проиграть и заслужить аплодисменты, как это было на «Волгоград-Арене». Людей не обманешь. А если у человека нет стержня, характера – его не будет в «Роторе».

— Идеальный «Ротор» — каким вы его видите?

— Мы всегда отталкиваемся от своей игры. Да, разбираем соперника, но ребята знают, в какой футбол мы хотим и должны играть. Пока это заметно только фрагментарно, но с каждой игрой положительных моментов становится всё больше.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Сколько очков нужно набрать «Ротору» до зимней паузы, чтобы ушли в отпуск со спокойной душой?

— Мне когда-то отец сказал: «Никогда не считай чужие бабки». Я не знаю, сколько очков нам нужно. Но точно знаю, что в каждой игре нужно выкладываться по максимуму, и тогда это будет видно в таблице.

«Больно видеть то, что творится в Беларуси»

— Где сейчас ваш дом — Киев? Минск?

— На сегодняшний день мой дом – Волгоград, но семья живёт в Киеве.

— На родине часто бываете?

— Последний раз был два года назад. В Беларуси остались мама и папа. В прошлом году они гостили у меня в Киеве.

— Не могу не спросить о происходящем в Беларуси.

— Я смотрю новости, ищу информацию в соцсетях, потому что по ТВ не показывают всего, что происходит на улице. Читаю, общаюсь с друзьями. Мне очень больно видеть то, что там творится. Тревожно на сердце, в том числе за родителей. Сейчас в Беларуси никто не защищён – никаких прав нет у людей. По-моему, Мандела сказал: «Правитель, который уничтожает свой народ, убивает государство. А правитель, который ищет примирения, создаёт нацию». Белорусский протест более мирный по сравнению с украинским, но, если люди массово вышли на улицы, это значит одно: простой народ довели.