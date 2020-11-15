Игнашевич и вправду превращается в большого тренера. Его «Торпедо» снова в топе ФНЛ

Когда в конце августа после кубковой игры с «Шинником» Игнашевич, пребывая в жутко раздражённом состоянии, вышел к фанатам и поговорил с ними на повышенных тонах, в голове промелькнула мысль: это конец. Казалось, что тренер уже сам не понимает, что происходит, почему его так ненавидят на трибунах, почему команда постоянно проигрывает и как всё исправить в краткие сроки.

«Посмотрите, как поддерживают нормальные команды!» Игнашевич зарубился с сотней фанатов Главный тренер «Торпедо» после поражения пошёл на фан-сектор.

Из такой ямы большинство тренеров уже не выбираются – тем более новички в профессии, для которых кризис оказался первым в карьере. После стартовых шести игр положение «Торпедо» было крайне печальным: одна победа в ФНЛ в пяти турах (и промежуточное 14-е место), вылет из Кубка России на самой же первой стадии. Мы видели, что команде отчасти не везёт, она явно недобирала очки, но ведь и календарный отрезок смотрелся относительно простым. А «Торпедо» всё равно посыпалось.

Впереди маячили ещё более суровые испытания – как встречи с более статусными соперниками, так и необходимость выстраивать новый атакующий футбол без уехавшего в Самару лучшего бомбардира Сергеева.

Игнашевич смог выстроить атаку в новых условиях. Калмыков раскрылся, но дело не только в нём

Важно понимать, что «Торпедо» лишилось не только Сергеева, от которого в прошлом сезоне эффективность атаки зависела на 50 процентов. Ещё клуб покинул молодой полузащитник Галоян, скоростной вингер Самошников (главное оружие при быстрых атаках), плюс не получилось сохранить на постоянной основе Руденко. Хотя последний футболист не успел стать ключевым для команды. Атакующую линию приходилось собирать заново, от неё остался только 37-летний ветеран Лебеденко.

В спешных попытках заменить Сергеева «Торпедо» приобрело сразу двух форвардов – габаритного, опытного и адаптированного к ФНЛ Калмыкова и более подвижного молодого Прошлякова. Сильные качества Калмыкова были понятны сразу: он огромный, мощный (194 см роста и 94 кг веса), даёт большой объём единоборств в атаке и вверху в частности. Сомнения возникали по его результативности и скорости адаптации к интенсивному футболу.

Игнашевич пусть и не сразу, но превратил Калмыкова в важнейшего футболиста для системы. Да, он уступает в конкретике Сергееву (но это неудивительно – Ивана вообще сложно превзойти), однако если рассматривать Калмыкова вне контекста сравнений, то его футбол стал открытием второй части первого круга. У Калмыкова девять голов (он забивал в шести последних матчах подряд) и четыре голевые передачи. Форвард почти вдвое увеличил количество собственных ударов и опасных моментов, сейчас у него 2,96 удара за 90 минут и 0,62 xG; 0,62 передачи под удар и 0,17 xA. По суммарному xG + xA Калмыков занимает второе место в ФНЛ, по касаниям в штрафной – четвёртое. В «Армавире» эффективность Калмыкова была гораздо ниже. Его относительно быстрая адаптация (болтало его разве что в стартовых пяти-шести матчах) – безусловно, заслуга Игнашевича.

Но дело не только в одном Калмыкове. «Торпедо» в целом выстроило симпатичную атакующую структуру, где острота исходит от разных исполнителей. Например, Лебеденко уже превзошёл прошлогодний показатель – семь голов после 17 туров сейчас, шесть мячей после 27 туров год назад. Время от времени выстреливают прибывший из «Иртыша» Берковский (пять голов) и Адаев (4), в полном порядке как ассистент Рязанцев (семь голевых пасов), который в том числе обеспечивает шикарные подачи со стандартов.

В модели xG у команды вторая атака в чемпионате – 41,2 ожидаемых гола, больше только у «Крыльев, а ощутимо меньше даже у двух текущих лидеров – «Нижнего Новгорода» и «Оренбурга». По итогам 27 туров прошлого чемпионата «Торпедо» насобирало 38,29. То есть даже потеряв ключевого футболиста, Игнашевич смог построить более эффективную атаку.

А ведь состав – явно не в топе ФНЛ. Это ещё больше подчёркивает работу тренера

В девяти последних матчах «Торпедо» одержало восемь побед – мощнейший показатель, который было крайне трудно прогнозировать на старте сезона.

Разумеется, игра чёрно-белых неидеальна. Например, ключевая битва с прямым конкурентом – «Крыльями Советов» — была выиграна при весьма среднем качестве футбола, первый тайм команда вообще провела слабо, а во втором забила сначала гол после неявного момента (красивый удар со средней дистанции), а затем – после грубой ошибки соперника.

Только это ни в коем случае нельзя записывать минус. Уже несколько раз Игнашевич повторял: «Победить при хорошей игре может каждый, а вы попробуйте победить при плохой». Тем самым он подчёркивает, что в футболе важен характер. Нужно уметь выжимать максимум даже из самых сложных ситуаций, когда вроде бы ничего не получается, а нужно сделать так, чтобы на табло всё равно загорелся положительный счёт.

Игнашевич строит команду, которая не только играет в футбол, но и борется – одно без другого в современном спорте невозможно. Пока у Сергея Николаевича получается – он борется за РПЛ даже в новых условиях. Несмотря на то, что уровень состава едва ли сопоставим с «Крыльями», «Оренбургом» и «Нижнем Новгородом». В центре обороны у «Торпедо» играет молодой Евдокимов, до сих пор выступавший преимущественно в ПФЛ за «Химки-2», на левом фланге бегает Прошкин, который последние сезоны вообще был центральным защитником с шикарной левой ногой.

Общий возраст обоймы существенно омолодился, хотя решать задачи чаще всего проще с опытными игроками.

«Есть два человека, которые видели всю Россию: Путин и я» Огромное интервью с президентом «Торпедо» Денисом Масловым. Лишь избранные дочитают до конца.

Поэтому Игнашевич, кстати, и повторяет: «Торпедо» рано бороться за первое место, наша задача – закрепиться в четвёрке». Скорее всего это в том числе и сигнал руководству: «Если хотите, чтобы мы вышли в РПЛ, то зимой нужно потрудиться на трансферном рынке».

Но убеждён, что даже если зимой Игнашевич не получит звёздных новичков, то бороться будет до конца. Это в его характере – и, соответственно, в характере его команды. А сейчас можно поздравить Сергея Николаевича с тем, что первый тренерский кризис – очень болезненный и затяжной – он с достоинством прошёл, стал сильнее сам как личность и как тренер и сделал мощнее команду.