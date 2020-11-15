Рамос не забил два пенальти в одном матче. Незабываемо отметил рекорд!

В очередном матче Лиги наций сборная Испании встречалась на выезде с командой Швейцарии (1:1). Для «красной фурии» матч оказался настоящим испытанием, а капитан Серхио Рамос не реализовал два пенальти, прервав свою феноменальную серию из 25 точных ударов. Однако один рекорд испанский защитник всё же установил.

Рекорд Рамоса и великолепная игра Зоммера

Матч против Швейцарии стал для Рамоса 177-м в составе национальной команды. Он побил рекорд Джанлуиджи Буффона, которые выходил на поле в футболке сборной Италии 176 раз. До мирового рекорда испанскому защитнику осталось не так уж много. Если Серхио проведёт еще восемь матчей за сборную Испании, то превзойдёт достижение бывшего полузащитника сборной Египта Ахмеда Хассана (184 матча).

Казалось, что в таком особенном для себя матче испанский защитник был просто обязан отметиться забитым мячом, но голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер дважды отразил удары Рамоса с 11-метровой отметки, став первым вратарём, которому это удалось.

На 57-й минуте мяч после подачи углового угодил в руку Рикардо Родригесу. Судья матча Уильям Коллам принял решение назначить пенальти. К “точке” подошёл Рамос и мощно пробил в правый от вратаря угол, но Зоммер прекрасно справился с ударом, переправив мяч на угловой.

На 80-й минуте шотландский судья вновь назначил пенальти в ворота сборной Швейцарии. На этот раз на Морате сфолил защитник Нико Эльведи, который получил красную карточку. Пробить пенальти вновь решился Серхио Рамос, но из-за неудачной «паненки» в исполнении испанского защитника Зоммер с лёгкостью забрал мяч в руки. Сам швейцарец после матча заявил, что готовился к 11-метровым ударам заранее.

«Недавно я играл против Рамоса в Лиге чемпионов (за «Боруссию» из Гладбаха против «Реала»), так что к его пенальти готовился заранее. Думаю, во втором случае он хотел ударить подсечкой, но в итоге для меня всё сложилось хорошо. Мы рады, что не пострадали из-за двух злополучных 11-метровых», – объяснил швейцарский вратарь.

А главный тренер сборной Испании Луис Энрике сказал, что доверил бы Серхио и третий пенальти в матче, если бы судья его назначил.

«Статистика исполнения пенальти Рамосом говорит сама за себя, он один из избранных. Назначь судья третий пенальти, его вновь пробивал бы Серхио», – отметил испанский тренер.

Сам Рамос после матча добавил, что «нас определяют не наши ошибки, а наш путь к следующим целям». У испанцев так и не получилось обыграть швейцарцев, которые на протяжении почти всего матча вели с минимальном счётом. На 89-й минуте «красной фурии» всё же удалось уйти от поражения благодаря точному удару Жерара Морено. Теперь Испании дома предстоит встретиться со сборной Германии, чтобы определить победителя группы А4.