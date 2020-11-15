Турция — Россия. Парни, забивать будем? LIVE!

Добрый вечер, друзья! Приглашаем вас на текстовую трансляцию матча Лиги наций между сборными Турции и России. Контрольная игра с командой Молдавии породила массу критических вопросов к Станиславу Черчесову и его парням. Хочется верить, что официальный матч вызовет у нашего болельщика более позитивные эмоции. Уж тут-то проблем с мотивацией и настроем возникнуть точно не должно — на кону турнирные очки. Близость венгров — всего один балл отставания — должна дополнительно мобилизовать гостей. Возможности соперника тренерским штабом досконально изучены — для России это будет уже шестая стычка с турками за неполную пятилетку. Из пяти предыдущих две завершились в нашу пользу, и трижды команды разошлись миром. Неплохо бы соблюсти традицию.
Сейчас проверим, насколько подорвала вашу веру в сборную унылая ничья с молдаванами;) Голосуем!
С турнирной таблицей можно ознакомиться по ссылке. У нас, напомню, 3 группа Лиги B.
- 15 ноября 2020
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