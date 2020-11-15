«Пенальти и красная карточка». Карпин продолжает троллить судей

Валерий Карпин оказался в центре внимания даже во время матча сборных. Рядовая тренировка «Ростова» попала в соцсети из-за немного комичного падения главного тренера. Во время объяснения упражнения он, отступая назад, споткнулся и упал на газон. Вскоре после этого в «инстаграме» Карпина появилась запись, где он в очередной раз потроллил судей: «Как по мне, так это пенальти и красная карточка. VAR, конечно, разберётся. Ну а вы-то что думаете?»

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Валерия Карпина

Главный тренер ростовчан регулярно отмечается в соцсетях (и не только) шутливыми и острыми высказываниями. Но в последнее время акцент его выступлений явно сместился в сторону критики российского судейства. Справедливости ради, небезосновательно.

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После матча с «Сочи» (2:4) Карпин вышел в «Инстаграм» с просьбой о помощи. Он хотел узнать у своих подписчиков мнение по эпизоду с участием Владимира Обухова и сочинца Михи Мевли. Форвард падает и не скрывает болевых ощущений, однако главный арбитр встречи Евгений Турбин принимает спорное решение и назначает штрафной удар в пользу «Сочи».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Валерия Карпина

Мнение подписчиков практически единодушно: если правила и нарушались, то точно не Обуховым.

На этом Карпин не остановился и вспомнил про Турбина уже после матча со «Спартаком». Вместо комментария об удалении Денниса Хаджикадунича мы услышали следующее:

«Удаление комментировать не буду. Судейство все комментируют после каждого тура. Отстраняют, меняют наказания. Посмотрел, как работал Турбин в ФНЛ в матче «Чайки». За ближнего стыдно становится, становится стыдно за таких людей. Он в Сочи с нами насудил, теперь вот в ФНЛ работает».

Можно предположить, что подобными высказываниями Карпин пытается отвлечь внимание от команды. Такими методами в свое время прославился Жозе Моуринью.

И правда, сейчас не самый лёгкий период сезона для ростовчан. Вылет из еврокубков от израильского клуба, мощное обновление команды, которую покинули многие лидеры, а на их место за немалые деньги была куплена перспективная молодежь.

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Собственно, благодаря «Инстаграму» Карпина и его интервью различным YouTube-каналам можно заметить, как смещались акценты.

В начале августа Карпин пришёл на «Коммент. Шоу», где рассказал о споре со своими футболистами (спойлер: тренер в нём победил), а также поделился интеллектуальными способностями некоторых своих подопечных.

После вылета из еврокубков и продаж лидеров клуба, специалист тепло попрощался в «Инстаграме» с Эльдором Шомуродовым, перешедшим в «Дженоа».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Валерия Карпина

И не был бы Карпиным, если бы не добавил щепотку иронии.

В целом, можно отметить, что еврокубковый шторм «Ростов» пережил относительно безболезненно, а традиционная победа над «Спартаком» (1:0) снова приблизила команду к борьбе за медали. Пусть следом и случилось поражение от ЦСКА (0:2), но Карпин уже умело передвинул акценты в сторону судейства, тем самым давая время себе и команде на перестройку.

Только вот что будет ждать «Ростов» в случае очередного попадания в еврокубки. Судейство там, наверное, окажется лучше, но будет ли лучше результат?