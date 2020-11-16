«Арсенал» победил, проигрывая 0:4. Аршавин поучаствовал в легендарном камбэке

Летом 2012 года на ежегодном общем собрании «Арсенала» главный тренер команды Арсен Венгер четко расставил приоритетные задачи и турниры в новом сезоне — сначала, естественно, шли АПЛ и Лига чемпионов, затем Кубок Англии и лишь в самом конце Кубок лиги. Вылет из этого турнира точно не стал бы смертельным — наоборот, для многих английских топ-команд в условиях перенасыщенного календаря Кубок лиги был возможностью лишний раз обкатать молодежь и поэкспериментировать.

«Канониры» не слишком ярко начали сезон — после девяти туров в чемпионате шли на шестом месте (хотя пропустили меньше всех голов — всего 6), отставая от лидирующего «Челси» на семь очков. В Лиге чемпионов тоже не всё было стабильно — после побед над «Монпелье» и «Олимпиакосом» команда Венгера влетела дома «Шальке» со счетом 0:2.



У «Рединга» дела шли намного хуже — ни одной победы в девяти турах АПЛ и восемнадцатое место в лиге. Выступления команды представляли определенный интерес для российских болельщиков — летом клуб усилился Павлом Погребняком, который ярко проявил себя в «Фулхэме». Великий По на старте сезона забивал в ворота «Челси» и «Суонси», однако «Рединг» всё равно не побеждал.

Фото: Tony Marshall — PA Images via Getty Images

В Кубок лиги «Арсенал» вступил с третьего раунда, где разнёс в щепки «Ковентри Сити» со счётом 6:1 (один из голов забил Аршавин). «Рединг» к этому времени уже справился с «Петерборо» и «КПР». Перед 1/8 Кубка лиги «Арсенал» провел тяжелый матч в чемпионате против «Куинз Парк Рейнджерс» — тогда адски тащил Жулио Сезар, которого лишь в самой концовке пробил нынешний тренер «Арсенала» Микель Артета. Естественно, после изнурительной игры Арсен Венгер предоставил основе отдых.



Ну а «Рединг» устроил яркую перестрелку с «Фулхэмом» (3:3), отыгравшись в конце, поэтому Брайан Макдермотт тоже был настроен слегка разгрузить состав.



Особого интереса матч «Арсенала» с «Редингом» не представлял, разве что можно было посмотреть на редкое появление Андрея Аршавина в основе. К тому времени Аршавин уже потерял место в стартовом составе и даже скатался в аренду в «Зенит» во второй части сезона-2011/2012. С появлением Санти Касорлы шансы Аршавина на возвращение в основу были уже минимальными, а на флангах атаки Венгер отдавал предпочтение более резвым Жервиньо, Уолкотту, Окслейд-Чемберлену + летом подъехал еще и Подольски. Андрей лишь изредка выбегал на замены.



Против «Рединга» Венгер бросил в бой всех резервистов, сделав в стартовом сочетании сразу 11 изменений. Вот так выглядели составы на матч:

Да, Лоран Косельни тогда плотно присел на лавку, так как Венгер ставил на пару ЦЗ Вермален — Мертезакер. А нынешняя звезда «Баварии» Серж Гнабри проводил только пятый матч на профессиональном уровне. Совсем молодые Коклен и Мартинес тоже получили свой шанс. Ветеран резерва «Арсенала» Йохан Джуру вывел команду на поле с капитанской повязкой. Из железно основных на поле в старте вышел только Тео Уолкотт.



Макдермотт убрал из старта Марьяппу, Макануффа и Погребняка, но в целом сохранил боеспособность команды. Всё-таки для «Рединга» Кубок лиги был в большем приоритете, а возможная победа над грандом могла бы дать позитивный импульс всей команде. И поначалу всё шло по плану Макдермота.



Уже на 12-й минуте Карл Дженкинсон продемонстрировал, почему в «Арсенале» он так и не вышел за пределы статуса «вечно запасного» — бросил свой фланг и не спеша побежал назад, наблюдая, как Робсон-Кану вырезает кросс на Робертса. Так «Рединг» быстро повёл в счёте.



Спустя шесть минут к делу подключился Косельни — «Рединг» разорвал Микела на правом фланге, а французский центрдеф в попытке прервать прострел срезал мяч в ворота Мартинеса. Ещё две минуты спустя ситуация стала совсем катастрофической для «Арсенала», когда Лейгертвуд дальним ударом увеличил разницу в счёте.



Если вы помните игру Мартинеса за «Арсенал» в этом году, когда он успешно подменил Бернда Лено, реально тащил и заработал место в основе «Астон Виллы», то скажу, что молодой Мартинес был немного другим. После удара Лейгертвуда голкипер неправильно выставил руку, поэтому мяч рикошетом от перчатки плавно опустился в сетку ворот.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Оборона «Арсенала» чудила и дальше — на 37-й минуте Нил Хант легко переиграл в воздухе Дженкинсона и отправил в ворота Мартинеса четвертый мяч. Это был совсем позор, даже с учетом того, что «Арсенал» играл резервом. Но ведь этот резерв по именам был гораздо круче состава «Рединга», однако просто пробил дно за какие-то полчаса. Камеры выхватили болельщиков «Арсенала», которые целыми рядами уходили с «Мадежски Стадиум». Знали бы они, какой спектакль пропустят.



Гости проснулись лишь в концовке первого тайма — Аршавин тонкой передачей вывел один на один Уолкотта, который слегка размочил счёт. Тем не менее цифры на табло были неутешительными для «Арсенала» — 1:4.



Алекс Пирс, защитник «Рединга», оставшийся на скамейке запасных, вспоминал: «Я помню, какие мысли у меня были в голове, когда Уолкотт забил перед перерывом. Сидел и думал: это плохо, дурацкий гол. А что если они отыграются во втором тайме?»



Крис Гантер тоже подтверждает, что в раздевалке команда почувствовала некий надлом: «Даже как-то не было чёткой мысли, что мы лидируем с преимуществом в три гола. Было что-то странное. И дело не в том, что мы засомневались в себе, а в том, что мы дали «Арсеналу» что-то, за что можно было бы держаться. Если бы 4:0 остались к перерыву… Но мы сами кинули им спасательный круг, получается».



Арсен Венгер тем временем устроил в раздевалке настоящий разнос — говорил, что такая команда, как «Арсенал», не должна проигрывать «Редингу» со счётом 1:4. После матча Венгер сказал: «Мои слова подействовали. Игроки действительно хотели показать, что они лучше». Верил ли Арсен в камбэк — скорее всего, да. Ведь в феврале 2011 года «Ньюкасл» показал его «Арсеналу», как отыграться после 0:4.



Впрочем, в первые минуты второго тайма «Рединг» спокойно оборонялся без особых нервов. Венгер вскоре пошёл ва-банк: снял с игры Фримпонга и выпустил Жиру («Арсенал» перестроился на 4-4-2, Аршавин ушёл на левый фланг атаки). Француз сразу же принялся за дело — Уолкотт подал угловой, а Оливье без сопротивления вколотил головой мяч в ворота Федеричи.



Вдохновлённый «Арсенал» тут же полетел вперёд, но «Рединг» уверенно поставил «автобус», изредка вылезая в контратаки. А вот с угловыми в этот вечер у «Рединга» всё было грустно — время неумолимо ползло к концу, камбэком пахло всё меньше, однако хозяева привезли на 89-й минуте ещё один корнер. И снова подача Уолкотта нашла нужную голову — тоже французскую, в этот раз Федеричи пробил Косельни. К тому времени на поле уже вышел Погребняк, сменивший Ханта, — на этом угловом Погребняк держал Шамаха, пока партнёры в панике разбирались, кому играть по Косельни.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

При счёте 4:3 в свою пользу «Рединг» окончательно прижался к воротам и поплатился за это. На шестой компенсированной минуте Коклен забросил мяч в штрафную, Шамах оформил скидку на Уолкотта, а Тео пробил Федеричи. Защитники «Рединга» выносили мяч из ворот уже после того, как он пересёк линию. Для верности Дженкинсон успел на добивание, но «Арсенал» уже праздновал камбэк. Однако и это было ещё не всё.

В овертайме «Арсенал» впервые в матче вышел вперед — Шамах обыгрался с Аршавиным и ударом из-за штрафной сделал счёт 5:4. «Рединг» внезапно вернулся в игру на 116-й минуте — своё слово в этом безумии сказал, конечно же, Погребняк. Гантер навесил в штрафную, а По сделал то, что умеет лучше всего — вколотил мяч головой в сетку. Кстати, Гантера в этом эпизоде не накрыл Аршавин.



Гантер, автор голевой передачи на Погребняка, вспоминал: «Когда мы сделали 5:5, я даже почувствовал облегчение. И была мысль, что все, мы снова здесь». Но Крис жестоко ошибался.



Аршавин оперативно исправился — потащил мяч по левому флангу (эта ситуация напомнила легендарный забег Андрея в матче против Нидерландов на Евро-2008, и ведь тогда тоже был овертайм), пробил по воротам, но на ленточке оказался защитник Шори. Первым на добивание успел вездесущий Уолкотт, который мощным ударом прошил кашу из игроков «Рединга» — 6:5.

Фото: Scott Heavey/Getty Images

Точку в этом психоделичном представлении поставил Шамах. Уолкотт вынес мяч со своей половины поля, Гантер, будучи последним защитником, махнул головой мимо, и Шамах спокойно перебросил Федеричи. Проигрывая 0:4 по ходу матча, «Арсенал» спас игру и не сломался даже после ответного гола Погребняка. Оборона обеих команд действовала отвратительно, но удача всё-таки оказалась на стороне Венгера.



У тренера «Арсенала» хоть и было напряжённое лицо после финального свистка, но в комментариях по игре француз был эмоционален: «Возможно, вчера была одержана величайшая победа за все мое время в «Арсенале». Мы находились на грани катастрофы, но сумели постоять за свою честь. Нельзя играть за «Арсенал» и сдаться – не важно, какой счёт. В перерыве игроки поняли, что они не могут выйти на поле и сыграть так же, как в первой половине. Мы продолжали верить и надеяться, но ощущения, что у нас обязательно получится отыграться, не было. Мы как минимум должны были затмить наш катастрофический первый тайм»



Кстати, маленькая деталь, которая добавляет новые штрихи к происходящему в тот вечер абсурду — после свистка на овертайм Жиру и Шамах подумали, что матч закончен и будет переигровка. Поэтому побежали к своим болельщикам и бросили на трибуны футболки. А когда сообразили, в чём дело, попросили футболки обратно.



«Когда ты проигрываешь 5:7, хотя вёл 4:0, то просто думаешь: какого чёрта? Как мы могли отпустить игру?» — делился впечатлениями Крис Гантер. — Это было ужасно, худшее чувство, которое я испытывал в футболе. Просто дурацкий матч».

Одним из героев вечера стал Аршавин, болельщики «Арсенала» в гостевой на сайте клуба даже требовали его вернуть в основу на матчи АПЛ. Сам Андрей так прокомментировал игру: «В моей футбольной карьере ничего похожего точно не было. Матчей с огромным количеством забитых мячей хватало — тут и 9:3 после 1:7 с «Динамо», и 2:8 с «МЮ». Даже с 0:4 «Ньюкасл» против нас отыгрывался. Но интригу игры с «Редингом» нельзя, по-моему, даже специально придумать. Всё произошло со мной, а я до сих пор не верю, что можно за одну игру забить семь и пропустить пять».

Ещё веселее становится от того факта, что в следующем раунде «Арсенал» в серии пенальти проиграл «Брэдфорду» (не путать с «Брентфордом»). В АПЛ «Арсенал» доехал до классического для позднего Венгера четвёртого места. В Лиге чемпионов в упорной борьбе в 1/8 «канониры» уступили «Баварии». А в Кубке Англии отлетели от «Блэкберна».



Ну а «Рединг» вместе с Погребняком, который в чемпионате забил аж пять голов в 29 матчах, вылетел по итогам сезона в Чемпионшип.