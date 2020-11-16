«Сборная России без Дзюбы, как Черчесов без усов». Соцсети — о поражении сборной России

Сборная Россия уступила сборной Турции в выездном матче 5-го тура Лиги наций УЕФА — 2:3. Однако это поражение пока не лишает нашу команду шансов на победу в группе.

Бодрое начало игры, к сожалению, практически не успело впечататься в сознание болельщиков. Главные волнения случились уже после спорного удаления Андрея Семёнова. Собрали для вас самое интересное.

Реакция русскоязычного «твиттера»

Первые 15 минут матча, действительно, были хороши. По их итогам сборная Россия вела в счёте 1:0. Но…

… дальше случилось удаление Семёнова после грубой ошибки Магомеда Оздоева. Был ли фол, судья проверить не мог, ведь VAR в Лиге наций нет.

Такую реакцию капитана сборной России Георгия Джикии на удаление напарника предположили в «Твиттере» (смотреть с любой секунды).

И хотя вина Семёнова в решающем эпизоде матча сомнительна, но болельщики уже вынесли свой приговор.

Впрочем, игру Оздоева тоже оценили.

После удаления наша сборная не сумела перестроиться и быстро пропустила. А потом ещё — 1:2.

Ну а дальше Станислав Черчесов всё-таки сделал замену и убрал с поля… автора гола Дениса Черышева.

Последующие минуты до перерыва, во время оного и после были посвящены эмоциональному анализу игры сборной.

А также перспективам нашей команды аж на 2 года вперёд.

Ну и, конечно, болельщики не обошли вниманием отсутствие в составе сборной Артёма Дзюбы.

Актуально-политическое.

И всё же, несмотря на первое в истории поражение от сборной Турции, позитив есть.

Не помог даже подорожник…

Реакция читателей «Чемпионата»

alexandr66

— Черчесову не нужно выигрывать группу, ибо это конец карьеры. При переходе в группу А, практически при любом раскладе, шесть игр — шесть поражений, и уж точно попрут.

rezanoff

— Ну, с Заболотным в составе результат был ясен с самого начала)

ohmygod

— Оздоев и Семенов — внебрачные дети Черчесова?

i-legenda-loko

— Судья — поляк, одним словом.

ori0n

— Да нормально сыграли, имели много шансов. Не сели, поджав хвосты, а боролись. Судья, конечно, решил исход.

Реакция турецких соцсетей

Болельщики сборной Турции по-разному оценили судейство, уделили внимание исторической победе над россиянами. И, конечно, не обошлось без Путина.

«Судья матча Россия — Турция хорошо справился с матчем, красная карточка — верная, пенальти в нашу пользу — тоже».

«Наша сборная победила сборную России впервые за 28 лет. Спасибо за великолепную победу. Я счастлив».

«Путин после матча Турция — Россия».

Но как минимум в одном российские и турецкие болельщики оказались едины — в критике своего главного тренера. Даже победа не спасла Шенола Гюнеша от гнева фанатов.

Ali Çabuk

— После финального свистка все наши упали на газон, а русские покинули поле так, как будто и не играли в меньшинстве. Эта сборная вызывает большие опасения.

Beşiktaş Çarşı

— Шенол ходжа, все решения, принятые в этом матче, тактика, подсказки с бровки, замены — в следующий раз делай всё наоборот. С такой игрой на Евро нашу защиту превратят в решето. Приди уже в себя.

G A L A

— В матче, котором мы могли крупно выиграть, победили с трудом из-за Шенола Гюнеша.

ATATÜRK

— Постыдная игра и решения тренера! Если бы не судья и при игре 11 на 11, мы бы не победили Россию даже в 100 матчах. Позор!

Mustek_han

— Молодцы, парни, победили вопреки тренеру. Но неизвестно, будет ли в следующей игре красная карточка.

seloreiss

— Красная карточка делает свою работу лучше Шенола Гюнеша.