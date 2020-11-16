Сын врага народа. Как футбольный талант спас Виктора Набутова от сталинских репрессий

Его отец был отправлен в ссылку и расстрелян в 1937 году. Кто знает, что могли сделать с сыном, если бы не вызов в футбольное «Динамо».

Это начало истории советского футболиста и комментатора Виктора Набутова, отца которого расстреляли в 1937 году. Для полного погружения в атмосферу, доступа к архивным фотографиям и историческим справкам можно перейти на страницу специального проекта «Чемпионата» и Музея истории ГУЛАГа.

«Я называю это не репрессиями, а геноцидом».



Известный журналист и комментатор Кирилл Набутов имеет право на свою точку зрения о сталинских репрессиях конца 30-х годов, ведь от них пострадала его семья. В те страшные времена, когда в стране боролось с теми, кто якобы вёл антисоветскую деятельность, пострадало более миллиона человек. Среди них – дед Кирилла Сергей, отправленный с семьёй в ссылку в рамках масштабной операции «Бывшие люди», и в итоге расстрелянный в 1937 году.



Кирилл вспомнил историю своей семьи и рассказал, каково было его отцу – сыну «врага народа» Виктору Набутову, сумевшему стать известным футболистом и телекомментатором.

Операция «Бывшие люди»

Точно известна дата ареста Сергея Набутова – деда Кирилла. Это произошло 5 марта 1935 года. По удивительному стечению обстоятельств именно 5 марта, но 18 лет спустя, умер Иосиф Сталин. Уже через два дня после ареста было принято решение о высылке его с семьёй в Оренбург на пять лет.



Семью Набутовых выслали в составе нескольких сотен таких же семьей. И это только в Оренбург и Оренбургскую область! Всего в рамках операции под названием «Бывшие люди» из Ленинграда были высланы десятки тысяч людей, считавшихся опасными социальными элементами. Доказательств их вины никто особенно и не искал.

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«Мой прадед был писарем. Прабабушка происходит из семьи церковного псаломщика. Прадед попал в сумасшедший дом, когда деду было 10 лет, и оттуда уже не выходил. Деда же потом отдали в школу солдатских сирот при гренадерском полку», – привёл информацию из архивных документов Кирилл Набутов.



Впервые в жизни фотографию деда Сергея Кирилл увидел лишь в конце 90-х. В архивах нашлось и письмо его отца, адресованное Сталину. Виктор просил освободить его из ссылки, потому что никаких доказательств вины его нет и быть не могло. Молодой человек сослался на опубликованное незадолго до этого изречение самого Сталина, что сын за отца за не отвечает. А ещё попросил у Сталина возможность пройти обучение в институте, чтобы приносить пользу стране.

Более подробно с историей семьи можно познакомиться на Youtube-канале «Набутовы», который ведёт Кирилл Набутов.

«Его кто-то надоумил это сделать. По косвенным признакам было понятно, что ему кто-то помогал писать это письмо, уж больно разумно оно было написано для 18-летнего мальчишки. Он попал в Оренбург, уже будучи довольно известным молодым спортсменом. В Ленинграде он играл за взрослую сборную города в волейбол и был на подходе к основному составу футбольной команды «Динамо». В Оренбурге отец был на очень хорошем счету. Есть даже газетные вырезки, где команда Оренбурга играет с московским «Спартаком». И там была фотография вратаря Набутова, который забирает мяч.

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Отец совсем мало рассказывал о времени, проведённом в ссылке. Время было другое. Это не доставляло ему радости. Но основное я знал: что он был сыном врага народа, что деда расстреляли при Сталине. Я не очень понимал некоторых деталей происходящего. В частности, почему бабушка вернулась домой только в 1940 году. Она действительно пробыла в ссылке пять лет. Деда в 37-м году расстреляли, и бабушка осталась одна», – рассказал Кирилл.

Полную историю о том, как Виктора Набутова спас футбольный талант, как чины из НКВД пробивали ему жильё, а также как его чуть не посадили за исполнение блатных песен, читайте на странице проекта «Репрессии и спорт».