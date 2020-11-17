Роджерс — топовый тренер. Он замечательно адаптируется к обстоятельствам

Если вы не очень плотно следите за Английской Премьер-лигой, то вот вам сюрприз: во главе турнирной таблицы сейчас «Лестер». Да, на первое место успела выйти добрая треть команд лиги (из небанального — «Эвертон», «Астон Вилла», «Саутгемптон», снова «Лестер»), но на международную паузу единоличными лидерами чемпионата ушли именно чемпионы-2015/16. Но присутствие «Лестера» в топе — не неожиданность и не случайность, и вот почему.

У «лис» были прекрасные три четверти сезона: до пандемии и паузы чемпионата «Лестер» шёл третьим, отрыв от пятого места составлял восемь очков, прессинговала команда интенсивнее всех в лиге (PPDA — показатель, отражающий количество передач на попытку отобрать мяч — составлял 8.02), реализация была на топовом уровне (оверперформинг по xG — 10.23), везло и у своих ворот (насоздавали соперники на девять с лишним голов больше, чем забили). В ударе были Варди (стал лучшим бомбардиром чемпионата), Ндиди (пожалуй, ключевой игрок «Лестера» прошлого сезона, дающий огромный объём и позволяющий в полной мере раскрываться Мэддисону, Прату и Тилемансу в роли свободных восьмёрок), сами эти восьмёрки («МЮ» уже долго ведёт десятого номера, но англичанин остался), вингеры Барнс и Перес, фланги рвали крайние защитники — проблем не наблюдалось.



Потом всё же случился спад по результатам: 9 очков в 9 матчах и 16-е место на отрезке после возобновления чемпионата, но уровень игры ощутимо хуже не стал. Судьба отобрала у «Лестера» то, чем жаловала до пандемии: у всей команды не летело (9 голов с 13.24 xG), Шмейхель растерял форму (13 голов с 10.46 xG), и в Роджерса опять полетели обвинения в том, что концовку сезона в ключевые моменты он попросту проваливает (горький флэшбек в сезоне-2013/14 с привкусом падения Джеррарда), хотя до последнего тура «Лестер» боролся за попадание в ЛЧ. Играть хуже команда не стала, прессинговать и создавать тоже (вторые в лиге по PPDA, шестые по проникновениям в штрафную).



В межсезонье пришлось смириться с тем, что уходит Чилуэлл и оперативно купленный у «Аталанты» Кастань не рассматривался прямой заменой, а всего лишь одним из вариантов. Вдобавок к уходу левого защитника в составе отсутствовал Перейра (последний матч португалец отыграл аж в марте). Многие предрекали «Лестеру» максимум борьбу за ЛЕ на фоне смазанного завершения сезона-2019/2020, но уровень игры говорил, что хуже команда не стала. В начале сезона недоступен был Джонни Эванс, и в паре с Сеюнджу выходил Ндиди (опорника играл Менди). После двух туров нигериец травмировался, и без Вилфрида «Лестер» рисковал стать проходным двором. Всё выглядело откровенно печально, и прогнозы критиков и экспертов казались уже не такими бредовыми, даже несмотря на уровень игры прошлого сезона, соответствующий ЛЧ. Но Роджерс нашёл новое решение.



Брендан всю свою карьеру был тренером, проповедовавшим либо владение («Суонси», «Селтик»), либо яркий футбол, который можно охарактеризовать как контратакующий («Ливерпуль», «Лестер») — и всегда агрессивный высокий прессинг. После травмы Ндиди североирландец пошёл на рискованный шаг и отказался от своих принципов: игроки «Лестера» больше не прессингуют как ошалелые (интенсивность — тринадцатая в лиге, PPDA вырос почти в два раза — 14.78), 4-3-3 с двумя свободными восьмёрками сменились на 3-4-3 с двумя шестёрками (Тилемансу приходится отрабатывать глубже), высокий блок сменился на низкий. «Лестер» готов сидеть глубоко и ждать шанса провести молниеносную контратаку. Фронтмену команды Варди такой стиль подходит замечательно: в свои 33 он всё ещё уделывает почти каждого защитника по скорости, всё ещё идеально чувствует пространство и открывается в свободные зоны в нужный момент, а первое касание позволяет эффективно распоряжаться моментами (один из главных секретов результативности Джейми).

Менди не обладает качествами Ндиди и не может в одиночку сдерживать атаки соперников, зато с напарником по центру поля Тилемансом и при большей компактности проблем не возникает. Кастань — приятный сюрприз: он сходу вписался в рисунок «Лестера» и своевременно подключается в атаку (гол и два ассиста в шести матчах на позиции правого защитника/вингбэка). Не разочаровывает и молодой Джеймс Джастин — правша и номинальный правый защитник освоился на левом фланге. Хотя он и допускает позиционные огрехи без мяча, за ним подчищает левый центральный защитник (в этой роли по-новому раскрылся Фукс). Линией обороны руководит Джонни Эванс: из-за травмы «Лестер» потерял Чаглара Сеюнджу, но рядом с Эвансом себя спокойно чувствуют и выдают качественные выступления и Фукс, и Фофана (реже Амарти), играющий справа от Джонни. Из-за новой системы гораздо меньше игрового времени получает Джеймс Мэддисон, но с ролями инсайдов, дающих ширину и скорость, а не мысль в атаке, лучше справляются Харви Барнс и Айосе Перес (а ведь в составе на эти позиции претендуют и новенький Ундер, и Прат).

«Ливерпуль» — главный неудачник текущего сезона. В лазарете клуба целая команда Такая команда могла бы бороться за титулы.

Брендан Роджерс лишился ключевого игрока, позволявшего системе с высоким прессингом существовать, и решил не заменять его другим игроком (справедливости ради, не справился бы никто — игра и самоотдача нигерийца реально впечатляют: страшно это говорить, но даже Канте не был таким в чемпионский сезон «Лестера»). Вместо этого он открыл новую ачивку и стал играть прагматичнее — как видно из таблицы, это сработало. Да, девять пенальти, безусловно, едва ли помешали «Лестеру» наколотить восемнадцать голов, но пенальти — результат давления, эффективности атак и входов в штрафную. Да, реализация «лис» снова на бешеном уровне (18 голов с 13.81 xG — сильнее везет только «Вилле» и «Челси»), но оверперформит вся верхняя половина таблицы, кроме «Сити». При этом трудностей у «Лестера» в начале сезона накопилось явно больше, чем таких поблажек: травмы, трансферы на выход, календарь (уже сыграли с «Сити», «Арсеналом», «Вулвз», «Лидсом», в воскресенье игра с «Ливерпулем» и потенциальная потеря первого места), полная смена стиля. Роджерс доказал свою состоятельность, показав себя, во-первых, очень гибким тренером (безболезненный переход на другую систему игры), во-вторых, по-хорошему прагматичным (обстоятельства кричали о необходимости изменений).



Скоро от травмы оправится очень важный для «Лестера» Ндиди, наконец вернется Перейра, и у Роджерса будет ещё больше вариативности. Очень интересно будет посмотреть за очередной возможной трансформацией «Лестера», но в любом случае мы знаем: у Брендана найдётся решение.