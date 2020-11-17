Нас будет судить не поляк, а англичанин? Хрен редьки не слаще. Хорошо хоть не африканец

Марциняк, конечно, в воскресенье начудил. Топовый, в принципе, судья, мечтает отработать финал чемпионата мира, а без помощи VAR не справился. Хобби поляка — велоспорт. Вспоминается простоквашинский почтальон Печкин со своим признанием – почти каминг-аутом: «Я почему такой злой был? Да потому, что у меня велосипеда не было!» Может, и у Марциняка давно хорошей езды не случалось, на стрессе сейчас…

Это всё шутки. А теперь серьёзно. С сербами нас должен был судить другой поляк — Даниэль Стефански. У УЕФА что, судьи не из Польши кончились? И если верить тому, что у них Марциняк лучший арбитр страны («любимец Коллины»), то за игру в Белграде становилось страшно.



В итоге за два дня до матча Стефански экстренно поменяли на англичанина Тэйлора. Почему? Думаю, прежде всего из-за неудовлетворительной работы Марциняка в Стамбуле и нежелания в случае возникновения новых-старых вопросов по судейству разбираться с натянутыми российско-польскими отношениями.

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Тэйлору — 42 года, совсем недавно отсудил матч за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей». Время от времени также попадает под раздачу (год назад полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко оценил его работу в матче с Португалией: «Самый перепуганный арбитр, что я встречал. Он делал всё, что ему говорил Роналду»). И если уж соглашаться с теорией о том, что поляки нас не любят (Павлюченко об этом прямо заявил — и зачем только начал оправдываться?), то англичане в плане антипатий к РФ многим фору дадут. Хрен редьки не слаще.



Ладно хоть из Европы судью назначили. В нашей истории был абсолютно фантастический случай – ровно 27 лет назад последний матч европейского отбора к ЧМ-94 Греция — Россия судил… африканец! Долговязый габонец Жань-Фидель Дирамба, который в Афинах выглядел натуральным инопланетянином.



Как такое вообще могло случиться? А вот так — эксперимент. Известный судья Сергей Хусаинов, работавший в сборной администратором, вспоминал: «Судить матчи под эгидой УЕФА должны европейские арбитры. А нам дают судью из Габона! По просьбе генсека ФИФА наш Вячеслав Иванович Колосков ответил: «А что, давайте. Поэкспериментируем на нашей сборной». Вот такое «уважительное» отношение. Наши забивают чистый гол — его не засчитывают. Садырин в сердцах по стулу ногой жахнул».

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Проиграли мы тогда — 0:1. Садырин не сдержал эмоций, когда Дирамба со своей бригадой за секунды до конца матча вместо гола Добровольского зафиксировал офсайд. Вот что раздосадованный тренер скажет после игры: «Судья не замечал грубости греков. Такого некомпетентного судейства я давно не видел! Итог этого матча трудно назвать нашим проигрышем, потому что судья не засчитал чистый гол. Офсайда не было».



Ему будет вторить капитан команды Игорь Шалимов: «Смотрели повторы и удивлялись, как можно было определить офсайд у человека, который находился метрах в пяти от последнего защитника. Квалификация арбитров оставляла желать лучшего».



Увы, это будет последний раз, когда мнения Садырина и Шалимова совпадут…

Для нашего футбола поражение в Афинах обернётся катастрофой. Не поможет даже путёвка на ЧМ – мы отобрались туда со второго места в группе. После игры футболисты рассорятся с руководством РФС, будет составлено приснопамятное «письмо 14», и в итоге шестеро лидеров сборной во главе с Шалимовым не поедут на главный турнир четырёхлетия в США. И команда, которой по силам было увезти из Америки медали, покинет чемпионат уже после группового этапа (насчет медалей не голословное заявление: занявших третье место шведов, лидерами которых были Томас Бролин и Кеннет Андерссон, наша золотая молодёжка в 90-м в полуфинале Евро прошла без особых проблем – 1:1 и 2:0).

В 1990-м молодёжная сборная СССР взяла Евро. То золотое поколение называли величайшим В решающих матчах была повержена не менее потрясающая сборная Югославии с Шукером, Просинечки и Бобаном.

Напрямую эксперимент с африканским судьёй («Советский спорт» назовёт его «Флегматичный арбитр из Габона») в наших бедах, конечно, не виноват. Он стал лишь одним из запалов, приведших к взрыву информационной бомбы, который погубил отличную команду. Здесь, скорее, сам факт — удивителен и вопиющ. И теперь вот — то поляк, то англичанин…