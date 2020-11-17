Автор золотого гола СССР на Олимпиаде ремонтирует мониторы в Германии. Судьба Савичева

Советский футбол, несмотря на выстроенную систему подготовки и обилие талантов, пережил не так уж много настоящих триумфов. Три еврокубка стране принесли киевские динамовцы и один – тбилисские. В свою очередь сборная выиграла одно европейское золото (1960) и два олимпийских (1956, 1988).



Успех на Играх в Сеуле – во многом заслуга Юрия Савичева. Победным голом в ворота бразильцев в финале московский торпедовец сделал счастливой большую страну. Это было последнее золото наших футболистов. Вспоминаем карьеру Савичева и рассказываем, чем он занимается сейчас.

Детство и начало карьеры. Вместе с братом Юрий собирал пустые бутылки – так они копили на футбольный мяч

В истории отечественного футбола не так много братьев-близнецов. Каждый пример уникален по-своему. Вот и Савичевы – абсолютно разные люди. Причём так было и на футбольном поле, и за его пределами. «С детства я полюбил «Торпедо», – признавался в интервью еженедельнику «Футбол» Николай Савичев. – Юрка же один год болел за «Динамо» киевское, другой — за московское, третий — за тбилисское».



Семья Савичевых не отличалась достатком. Чтобы купить футбольный мяч, братья тайком собирали бутылки после школы и сдавали их. Судьба вознаградила мальчишек за фанатичную любовь к футболу. Мимо двора Савичевых случайно проходил Анатолий Фёдорович Брагин, тренер детской команды «Союз». Брагин приметил ребят и взял к себе. Уже из «Союза» Савичевы попали в «Торпедо».

Игрок московской команды «Торпедо» Юрий Савичев (справа) и полузащитник команды «Днепр» Николай Кудрицкий (слева) Фото: РИА Новости

Оба брата тяготели к атаке. Валентин Иванов, главный тренер «автозаводцев», выпускал Николая на фланг, в то время как Юрий чаще играл в центре. Отличались братья не только позицией на поле, но и психологией. «Юра был более целеустремленным, а Николаю не хватило жёсткости», – вспоминал Анатолий Бышовец.



Всерьёз заговорили о Савичевых в 1986 году, когда они вместе с «Торпедо» дошли до четвертьфинала Кубка обладателей кубков. В 1/8 финала «автозаводцы» вынесли «Штутгарт» — 7:3 по сумме двух матчей! Савичевы отгрузили немцам по три мяча каждый. Обоим тут же поступили предложения из Германии, но братья решили остаться на родине. Тем более переезд в другую страну в те времена был большой проблемой – уезжать из Союза начали только с 1988 года.

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Успеха на Олимпиаде могло и не быть – за год до турнира Савичев сломал ногу

В какой-то момент Юрий стал выделяться на фоне брата. Он первым попал в сборную СССР, куда его пригласил Валерий Лобановский. При этом Савичевы вместе играли в олимпийской сборной страны, возглавляемой Бышовцем. На каком-то этапе между двумя тренерами началась «делёжка» игроков. Делили в том числе и Юрия Савичева.

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За год до Олимпиады-1988 Юрий получил тяжёлую травму – перелом ноги. Пришлось вставлять серебряную спицу. «Сломался» перед турниром и Николай (пострадало колено). Братья восстанавливались с большим трудом, но не теряли надежд попасть на Олимпиаду. «Нужно сказать спасибо Бышовцу. Он никогда не списывал травмированных игроков», – сказал однажды Юрий в интервью «СЭ».



Бышовец всё-таки «списал» Николая и взял на турнир только Юрия. «То, что я не поехал на Олимпиаду, стало для меня огромным потрясением», – признался Николай в интервью еженедельнику «Футбол». Зато Юрий стал национальным героем – именно он забил победный мяч в финале турнира, поразив ворота бразильцев.

Фото: Getty Images

«Горлукович далеко выбил от ворот, Лютый выиграл воздушное единоборство у защитника, – вспоминал Савичев. – В таких ситуациях Бышовец советовал мне сразу же набирать скорость. Наверное, предвидел, что у бразильцев может случиться провал в обороне. Я так и сделал». Подработав мяч, Юрий прокинул его себе на ход мимо защитника. Перед ним оставался лишь вратарь – Клаудио Таффарел, будущий чемпион мира и первый номер сборной Бразилии. Перебросить мяч через него Савичеву, с его собственных слов, «не составило большого труда». Бразильский голкипер далеко вышел из ворот, облегчив задачу Юрию.

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Николай наблюдал за финалом Олимпиады-1988 по телевизору. «Мысленно я был там, на поле, рядом с братом. Когда он вышел один на один, то я вместе с комментатором Владимиром Маслаченко закричал: «Юра, забивай, я тебя умоляю!» И я был счастлив, что он забил», – вспоминал Николай.

Через два года Юрий отправился покорять Европу. Получилось не слишком удачно

После успеха Олимпиады и Юрия, и Николая Савичевых приглашали в московское «Динамо». Братья остались в «Торпедо». Правда, уже через два года Юрий оказался в греческом «Олимпиакосе». Клуб в ту пору возглавлял Олег Блохин, который помог Савичеву с переездом. «Конечно, сложности были. «Железный занавес» рухнул, границы только начинали открывать. Олег Владимирович мне сразу сказал: «Если договоримся, то ты не переживай, мы всё уладим», – признался Юрий в беседе с изданием «Спорт день за днём».



Переход в «Олимпиакос» во многом поспособствовал тому, что Савичев вылетел из состава сборной. Тогда главную команду страны уже возглавил Анатолий Бышовец, с которым Юрий был знаком по олимпийской сборной. «Бышовец сказал, что Греция – это недостаточный уровень. Мол, играл бы ты в Германии или Италии, тогда другое дело. Причём он сделал такие выводы, как только я перешёл в «Олимпиакос». Ещё поиграть толком не успел в Греции, а уже «перестал соответствовать уровню сборной», – недоумевал Савичев.

Бышовец остался в сборной и после распада СССР. Он руководил объединённой командой СНГ на Евро-1992, куда не взял Савичева и двух других игроков «Олимпиакоса» – Геннадия Литовченко и Олега Протасова. «Возможно, у Бышовца были какие-то трения с Блохиным», – допустил Савичев. На счету Юрия всего 8 матчей в главной сборной страны, причём в самой «сложной», времён Валерия Лобановского (1988-1990 годы).



В 1992 году Юрий перебрался в Германию, где выступал за «Саарбрюккен» и «Санкт-Паули». Там Савичев балансировал между первой и второй Бундеслигами. На вопрос, что бы он выбрал – вернуться в «Торпедо» или играть в Германии, Юрий ответил: «Конечно, «Торпедо». Я бы очень хотел играть в своём родном клубе. Надеюсь, когда-нибудь туда вернусь».

Новогорск. Сборы олимпийской сборной СССР. Рядом со мной партнёры по команде Юрий Савичев (слева) и Дмитрий Харин. 1988 Фото: История в фотографиях. Александр Бородюк

Чем сейчас занимается Юрий Савичев

Тем не менее до 2000 года Савичев задержался в «Санкт-Паули». Там и закончил карьеру в возрасте 35 лет. Позже герой Олимпиады-1988 стал тренером, работал в клубах из низших дивизионов Германии. Но в целом тренерская карьера у него не задалась. Юрий получил лицензию «А» (выше – только «Pro»), а работу по профессии не нашёл. В интервью «СЭ» он признался, что стать тренером в Германии иностранному специалисту, да ещё и без опыта, «практически нереально».



Какое-то время Савичев трудился в гамбургском филиале детской школы «Реала». «Работа была сезонная – 3-4 месяца летом. Да и зарплата нестабильная. А семью кормить как-то надо», – вспоминал Юрий Николаевич. Последние годы Савичев зарабатывал на жизнь тем, что чинил медицинские аппараты в одной из клиник Гамбурга.

Мы связались с Юрием Николаевичем, чтобы узнать, чем сейчас живёт автор нашего последнего «золотого» гола.



– Главный вопрос в условиях пандемии: как ваше здоровье?

– Нормально. Как и все, хожу в маске.



– По-прежнему работаете в клинике?

– Как раз оттуда сейчас и приехал домой.



– В клинику вас сын устроил?

– Да, Юрка пристроил. Давно уже в этой сфере крутится. Сказал мне: «Попробуй, ничего не теряешь». Мы ведь когда в «Торпедо» играли, ходили на ЗИЛ. Даже «корочки» механиков у нас с братом есть. Я согласился – полгода поучился, посмотрел, что и как. В итоге всем доволен.



– Чем именно занимаетесь в клинике?

– Медтехник. Ремонтирую медицинское оборудование: электрические кровати, всякие мониторы, датчики, устройства…



– Коллеги, соседи знают о вашем прошлом?

– В принципе, да. Но не то что я олимпийский чемпион. Многие знают по «Санкт-Паули», где я играл шесть лет. У меня тут соседи есть – казах и киргиз. Вот они про Олимпиаду в курсе.

Разминка сборной России перед товарищеским матчем с немецкой командой «Саарбрюккен». На фото — Сергей Кирьяков, Сергей Горлукович и Юрий Савичев. 1993 Фото: История в фотографиях. Сергей Кирьяков

– Когда последний раз были в России?

– В том году. Каждый год стараюсь приезжать. В этом году не получилось, сами понимаете. Жалко, конечно, но что поделать.



– Как часто общаетесь с братом?

– Переписываемся почти каждый день. Интересуюсь здоровьем мамы. По телефону общаемся редко, примерно раз в месяц.



– С кем из бывших партнёров по «Торпедо» и сборной поддерживаете связь?

– Разговаривал недавно с Бородюком, Лосевым и Прудниковым – в программе «Звезда», там Фетисов ведущий. А так с Димкой Хариным общаюсь и с теми, кто тут. Из «олимпийцев» в Германии ещё Серёга Фокин живёт.



– Харин совсем пропал из виду. Живёт в Англии, информации о нём почти нет.

– Говорит, что все ему надоели. Тяжело идёт на контакт. Говорит, некогда.



– Российский футбол смотрите?

– Смотрю, когда есть время. Только вот последний матч с Турцией пропустил. Что, правда наших «сплавили»?



– Красная, может, и была, а пенальти — «липовый».

– Ну вот, и я такое же слышал. Из РПЛ только какие-то большие игры смотрю. А сборную – почти всегда. Футбол без болельщиков совсем скучный стал. Только стук мяча и крики…



– Следите ли за успехами «Торпедо»?

– Я брату сказал в том году, что нечестно поступили, когда ФНЛ остановили. «Торпедо» же за выход в «вышку» боролось. Брат ответил что, может быть, так даже и лучше. Стадион строится ведь. Сейчас, вроде, на третьем месте идут. Надеюсь, что выйдут, но нужно ещё состав укрепить.



Можно встречный вопрос?

– Да, конечно.



– Ты мне можешь объяснить ситуацию с Дзюбой? Откуда вообще это видео всплыло? Человека же убили просто! Как молодёжь на это отреагирует? У всех же есть телефоны, все всё видят.

– Говорят, что его шантажировали.



– Ну, тогда понятно. Вот хочешь верь, хочешь не верь, а я ехал домой и думал: «Интересно, будут ли спрашивать про Дзюбу?». Не спросили, пришлось самому действовать. Я даже ответ подготовил.



– Какой?

– Сказал бы: «Ищите женщину».

– Вам не поступало предложений возобновить тренерскую карьеру?

– Нет, таких уж прям конкретных не было. Я как-то об этом и забыл уже. Знаешь, я и маленьких пацанов тренировал, и четвёртую лигу Германии. С пацанами лучше, но зарплаты не хватает. Всё равно двигаться надо на поле, а старые травмы дают о себе знать. В 4-5 лигах команды «туповатые», а выше подняться тяжело. Всё это кратковременно: что-то пошло не так – бац, убрали. Связи нужно иметь. Сначала нравилось, а потом понял, что тут всё нестабильно.



– Сами в футбол поигрываете? Может быть, за ветеранов?

– В этом году даже на поле не выходил. А раньше частенько в залах двигался. Сейчас уже нет. Да и старенький я стал – 55 лет. Какой мне уже футбол (смеётся)?