В команде Андрея Шевченко бум коронавируса – 11 человек за один сбор.

Швейцарцы посадили сборную Украины на карантин. Матч отменили, хотя УЕФА была не против

Сборная Украины весь осенний цикл в Лиге наций страдает от коронавируса – в октябре болезнь скосила троих вратарей (пришлось даже заявлять 45-летнего Александра Шовкоского), а в ноябре всё стало совсем плохо: ещё до начала сбора положительные тесты оказались у семи игроков, перед матчем с Германией команда лишились четверых, а после – ещё четверых.

Легендарный Шовковский снова сыграет за сборную Украины? Всё бы ничего, но ему 45 лет! Андрей Шевченко испытывает серьёзные проблемы с составом.

Сегодня Украина должна была играть в Люцерне со сборной Швейцарии, но матч отменили. Самое интересное, что сделано это было местными органами власти, а не УЕФА.

Список больных коронавирусом у сборной Украины



Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко, Евгений Макаренко, Дмитрий Ризнык, Эдуард Соболь, Руслан Малиновский.



Также положительными оказались тесты у ранее переболевшим COVID-19 Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и тренера по физподготовке Ивана Башенного.

Матч с Германией состоялся, несмотря на заражения в украинской команде. Игроков возвращали домой чартером

После четырёх положительных тестов игра в Лейпциге оказалась под вопросом: в сборной Украины провели дополнительное тестирование, а представители департамента здравоохранения приехали в отель, чтобы установить контакты с заражёнными – если бы они нашлись, то всю команду бы закрыли на карантин. Спасло от переноса (или технического поражения) то, что повторные тесты у других членов национальной сборной оказались отрицательными. Матч всё же состоялся – Украина проиграла Германии 1:3.

Заражённые с разрешения местных властей покинули страну на утро после игры: УАФ заказала 180-местный «Эмбраер», чтобы сборники добрались до Киева с соблюдением медицинского протокола, а трансфер Ярмоленко в Лондон на себя взял «Вест Хэм».

Фото: uaf.ua

В Швейцарии сборную местные власти посадили на карантин и сами отменили матч. Хотя УЕФА была не против

Утром стало известно, что положительные тесты сдали Руслан Малиновский, а также Сергей Кривцов и Жуниор Мораес, которые ранее переболели коронавирусом. УЕФА не была против их допуска к матчу, но местные власти выступали категорически против этого.

Команда изолировала заболевших футболистов в отдельных номерах, но договориться со швейцарцами всё же не получилось: главный врач Люцерна посадил на карантин всю сборную, из-за чего проведение встречи стало невозможным.

Украинский журналист Артём Франков призвал президента УАФ Андрея Павелко подключать свои связи: «Что дальше — вопрос, потому что это решение медиков кантона Люцерн, а не УЕФА — мы настаивали, что можем играть, потому что есть минимально допустимые 13 игроков. Решение примет УЕФА, но будем откровенны — технарь, несправедливый, но бесповоротный, выглядит наиболее реальным исходом. Пусть Павелко включает дружеские связи, они сейчас очень пригодились бы...».

СМИ пишут о нескольких вариантах развития события. Один из них – играть молодёжью

Sport Arena сообщила, что рассматриваются три варианта:



– проведение матча в другом кантоне в ближайшие два дня;



– перенос игры;



– играть молодыми футболистами, которые не контактировали с членами команды, — это условие местных властей.

Матч с Швейцарией для украинцев очень важен – на кону место в Лиге А. Поражение – игровое или техническое – отправит команду Андрея Шевченко в Лигу В.