Швейцарцы посадили сборную Украины на карантин. Матч отменили, хотя УЕФА была не против

Сборная Украины весь осенний цикл в Лиге наций страдает от коронавируса – в октябре болезнь скосила троих вратарей (пришлось даже заявлять 45-летнего Александра Шовкоского), а в ноябре всё стало совсем плохо: ещё до начала сбора положительные тесты оказались у семи игроков, перед матчем с Германией команда лишились четверых, а после – ещё четверых.
Сегодня Украина должна была играть в Люцерне со сборной Швейцарии, но матч отменили. Самое интересное, что сделано это было местными органами власти, а не УЕФА.
Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко, Евгений Макаренко, Дмитрий Ризнык, Эдуард Соболь, Руслан Малиновский.
Также положительными оказались тесты у ранее переболевшим COVID-19 Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и тренера по физподготовке Ивана Башенного.
Матч с Германией состоялся, несмотря на заражения в украинской команде. Игроков возвращали домой чартером
После четырёх положительных тестов игра в Лейпциге оказалась под вопросом: в сборной Украины провели дополнительное тестирование, а представители департамента здравоохранения приехали в отель, чтобы установить контакты с заражёнными – если бы они нашлись, то всю команду бы закрыли на карантин. Спасло от переноса (или технического поражения) то, что повторные тесты у других членов национальной сборной оказались отрицательными. Матч всё же состоялся – Украина проиграла Германии 1:3.
Заражённые с разрешения местных властей покинули страну на утро после игры: УАФ заказала 180-местный «Эмбраер», чтобы сборники добрались до Киева с соблюдением медицинского протокола, а трансфер Ярмоленко в Лондон на себя взял «Вест Хэм».
Фото: uaf.ua
В Швейцарии сборную местные власти посадили на карантин и сами отменили матч. Хотя УЕФА была не против
Утром стало известно, что положительные тесты сдали Руслан Малиновский, а также Сергей Кривцов и Жуниор Мораес, которые ранее переболели коронавирусом. УЕФА не была против их допуска к матчу, но местные власти выступали категорически против этого.
Команда изолировала заболевших футболистов в отдельных номерах, но договориться со швейцарцами всё же не получилось: главный врач Люцерна посадил на карантин всю сборную, из-за чего проведение встречи стало невозможным.
Украинский журналист Артём Франков призвал президента УАФ Андрея Павелко подключать свои связи: «Что дальше — вопрос, потому что это решение медиков кантона Люцерн, а не УЕФА — мы настаивали, что можем играть, потому что есть минимально допустимые 13 игроков. Решение примет УЕФА, но будем откровенны — технарь, несправедливый, но бесповоротный, выглядит наиболее реальным исходом. Пусть Павелко включает дружеские связи, они сейчас очень пригодились бы...».
СМИ пишут о нескольких вариантах развития события. Один из них – играть молодёжью
Sport Arena сообщила, что рассматриваются три варианта:
– проведение матча в другом кантоне в ближайшие два дня;
– перенос игры;
– играть молодыми футболистами, которые не контактировали с членами команды, — это условие местных властей.
Матч с Швейцарией для украинцев очень важен – на кону место в Лиге А. Поражение – игровое или техническое – отправит команду Андрея Шевченко в Лигу В.
- 17 ноября 2020
-
19:44
-
19:29
-
19:08
-
18:58
-
18:38
-
18:33
-
18:10
-
17:56
-
17:50
-
17:33
-
17:31
-
17:20
-
17:15
-
16:53
-
16:51
-
16:45
-
16:38
-
16:38
-
16:33
-
16:33
-
16:25
-
16:14
-
16:13
-
16:09
-
15:50
-
15:37
-
15:26
-
15:19
-
15:12
-
15:07
-
14:33
-
14:33
-
14:20
-
14:00
-
13:59