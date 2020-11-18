«По сравнению с Бесковым многие современные тренеры – пигмеи. Он опередил своё время»

«Напиши про Бескова. 100 лет. Дата», — прислал сообщение редактор. Я согласился. И почти тут же об этом пожалел.



Что писать? О чём писать? Сам я никогда с ним не общался – к сожалению. Да, много читал про Бескова — мемуары Старостина, Симоняна, Бубнова, Ловчева… Да, видел культовый фильм «Невозможный Бесков». Но то же самое читали и видели миллионы.

Комплименты? Гений, мэтр, патриарх, глыба, титан, эпоха… Это и так понятно.



Вехи? Послевоенное турне «Динамо», серебро, выигранное со сборной СССР на Евро-64 (после которого – удивительный случай – Бескова уволили за «невыполнение задачи и крупные ошибки»), его главное детище — великий «Спартак», легендарное противостояние с Лобановским… Для знакомства со всеми этими фактами есть всезнающая «Википедия».

Лобановский и Бышовец не выносили друг друга. Но сборные СССР от этого только выиграли История вражды великих советских тренеров.

Не хочется ни суетных банальностей, ни тщетной попытки охватить неохватываемое. В задаче такого масштаба, производной от масштаба личности, стоит ограничиваться единственной точкой на карте карьеры, которая может дать ответы и раскрыть уникальность героя, но всё равно останется лишь «одной из». Хотя бы потому что у каждого Бесков – свой.



Для меня такая точка в его тренерской биографии — последняя работа. «Динамо»-1994-1995. Последний трофей бело-голубых (Кубок России) и последнее серебро чемпионата. Выигранные с 74-летним тренером. Никто и никогда в истории нашего футбола не добивался успеха в столь почтенном возрасте. Здесь и рекорд, и неповторимое бесковское мастерство, и удивительная фора молодым – как автограф «на память» с барского плеча, как прощальная гастроль, которой подошёл бы нескромный, но абсолютно заслуженный девиз «учитесь, пока я жив».

Фото: Из личного архива

Бывший гендиректор «Динамо» Анатолий Воробьёв, когда мы с ним вспоминали этот период в карьере Бескова (в июне повод был – 25 лет с кубковой победы), так объяснил его феномен: «Он человек, который в каком-то смысле опередил своё время. По сравнению с ним многие современные тренеры – пигмеи. Бесков был из поколения победителей. Он создавал динамовские и вообще футбольные ценности в нашей стране».



Красочные и живые истории Воробьёва о Бескове – те самые штрихи к портрету юбиляра, которые сегодня будут как нельзя кстати.

«Толстых приехал в гости к Бесковым на Маяковку – в известный дом, где сейчас мемориальная доска. Поговорил с Константин Ивановичем и Валерией Николаевной. «Надо вытаскивать «Динамо» из ямы. Газзаев — молодой тренер, не справился». Бесков выслушал и согласился. Человеку свойственно желание выработать свой потенциал до конца».



«Очень хорошо помню матч в Самаре 9 мая — в день 50-летия Победы. Мы крупно обыграли «Крылья Советов» — 4:1, Черышев-отец сделал хет-трик. После игры к нам в раздевалку пришёл местный болельщик, ветеран войны. На груди — иконостас медалей. И бутылка водки в руке. Мы отдалились, чтобы не на глазах у игроков, и втроём её выпили — он, Бесков и я».

«Вместо ЦСКА – Кантемировская дивизия». Дмитрий Черышев – о себе и сыне Каким русским словам Денис Черышев учил Роналду и как стал вторым бомбардиром ЧМ-2018.

«На болячки Константин Иванович никогда не жаловался. В этическом плане был безупречен! Хотя, не исключаю, как у большинства людей в таком возрасте, с давлением могли быть проблемы, ещё что-то. Но и Валерия Николаевна ему помогала из сложных ситуаций выходить, и сам он был очень мужественным человеком».



«Законодатель мод, исключительно элегантен. С чётким пробором, высоко поднятая голова… Очень ценил и женскую красоту. Конечно, молодёжные тренды принять ему было трудно. Сам он в одежде исповедовал классический, если не сказать старомодный, стиль. Белую наглаженную рубашку с галстуком надевал даже под спортивный костюм с кроссовками».

Фото: Из личного архива

«В его книге «Моя жизнь в футболе», к которой я написал предисловие, мы, кажется, впервые использовали знаменитую метафору Станиславского, немного её адаптировав: «Главное – любить футбол в себе, а не себя в футболе». Это было его доминантой. И того же он требовал от других. От игроков – полной отдачи. И честного отношения к делу».



«Середина 90-х — самый разгар лихого времени в стране. Вокруг футбола стали крутиться неформальные личности, желающие диктовать свои условия. А Бесков был человек очень щепетильный. В отношении новых реалий даже хрупкий. Для него существовала только игра. А вся эта околофутбольная грязь… Она к нему даже не прилипала».

Фото: Из личного архива

«После шести побед подряд на старте чемпионата-95 первое очко мы потеряли в Нижнем Новгороде. Сыграли вничью 1:1 с командой Бормана – тренера Валерия Овчинникова. Когда «Динамо» повело в счёте, Овчинников усилил игру – сделал замену и перестановки. После этого их правый край стал очень активным. Было видно, как Саматову на левом фланге нашей обороны приходится туго – там постоянно возникали какие-то угрозы. Напрашивалось изменение баланса и укрепление этой зоны. Но Бесков никаких решений предпринимать не стал. Я так понял – по его мнению, игроки должны были сами справиться, ведь он им все объяснил перед матчем. Закончилось пропущенным голом».

Борман — очень колоритный тренер из 1990-х. Игроки его боялись, но шутил бесподобно 20 самых интересных историй о Валерии Овчинникове от футболистов, работавших с ним.

«Бесков даже меня играть учил! Я тоже много раз бывал у него дома на Маяковке. Однажды поставил у дивана и начал показывать, как защитник должен ориентироваться при игре в обороне. В зависимости от того, как развивается атака, где находятся мяч, соперник… А диван – это были ворота. Представляете — он жил игрой даже дома! И даже в таком солидном возрасте».

Фото: Из личного архива

«Он понял, что его время уходит. Он не вписывается в новую систему футбольных координат и отношений. Да и любое дело нужно заканчивать вовремя. Серебро, выигрыш Кубка — концовка получилась красивой. Константин Иванович адекватно оценивал ситуацию – это был максимум того, что он мог сделать с «Динамо». Принеся пользу родному клубу, он счёл свою миссию выполненной. Если бы пошёл ещё куда-то, в условный «Асмарал-2», мог бы испортить финал, снизить градус величия. Как признанный театрал и человек близкий к культуре он прекрасно понимал, что запоминается кульминация. Или, как говорил Штирлиц, – последнее».



Мавр сделал своё дело и ушёл. А «Динамо» вот уже 25 лет без единого трофея. И у «Спартака» за 19 лет лишь одно золото… Хотя и деньги есть, и футболисты, и условия.



Нет таких тренеров, как Бесков.