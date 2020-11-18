Сербия — Россия. Онлайн. Парни, нужно выигрывать матч года!
На кону — не только выход в элитную группу Лиги наций.
Всем привет, друзья! Приглашаем вас на онлайн-трансляцию заключительного матча сборной России в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова закроют цикл выездной встречей с командой Сербии (начало матча — в 22:45 мск). Наша национальная команда не побеждала уже больше двух месяцев, и очень хочется, чтобы именно сегодня ей удалось прервать чёрную серию. Победа позволит сборной России выиграть группу Лиги наций и получить повышение в классе, а также рассчитывать на попадание во вторую корзину при жеребьёвке ЧМ-2022. Можно с уверенностью назвать предстоящую встречу матчем года для сборной России! Перед заключительным туром наша команда опережает Венгрию лишь по дополнительным показателям, а Турцию — всего на два очка.
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