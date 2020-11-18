«Как же он хорош!» Степанову аплодировали звёзды мирового футбола. И «Арсенал» его купил

Автобиографии футболистов — кладезь историй и баек. Начнёшь читать — не остановишься. Сегодня речь пойдёт о комичной ситуации, случившейся в 2000 году. Легендарный игрок «Арсенала» Рэй Парлор рассказал о самом загадочном трансфере лондонского клуба.

«Вы издеваетесь? Он же ужасен!»

История о том, как розыгрыш вышел из-под контроля. Слово Парлору.

«Арсен Венгер был одним из лучших, когда дело касалось поиска великих игроков для команды. Но даже у него было пару промахов. Летом 2000 года на просмотр в команду приехал высокорослый защитник. Наш Мартин Киоун (центральный защитник «Арсенала» тех лет. — Прим. «Чемпионата») постоянно переживал, что придёт новый человек и займёт его место в стартовом составе. Каждый раз, когда на просмотре оказывался защитник, Мартин говорил одно и то же: «Он же бесполезен. Что он тут вообще забыл?» Так вот, летом появился этот здоровяк из Латвии, звали его Игорь Степанов. Наверное, в своей стране он был хорошим игроком, но в Англии не соответствовал уровню.

Фото: wikipedia.org

Мы сидели на скамейке запасных и наблюдали за его действиями во время двусторонки. После каждого удачного действия Степанова мы начинали аплодировать, потому что знали, что Мартин будет беситься.

Деннис Бергкамп стоял рядом с Венгером и тоже хвалил действия защитника: «Как же он хорош в выборе позиции! Только взгляните на его подкаты!» В один из моментов Игорь запустил мяч на 20 ярдов от того места, куда хотел отдать передачу, но умудрился найти там другого игрока. В этот момент мы встали и захлопали! Мартин бормотал: «Вы издеваетесь? Он же ужасен! Пять минут назад обрезал через центр, а ещё пятью минутами ранее сделал плохой подкат».

Во время ужина мы продолжали подкалывать Мартина, хотя знали, что Игорь далёк от того уровня, который установили старожилы Адамс, Мартин и Боулд. Но Мартин – лёгкая добыча, и он заглотил наживку. За этим было любопытно наблюдать, мы не собирались останавливаться. Одним из самых активных в подколах был Бергкамп. Это была своего рода месть, потому что на тренировках Киоун грубо обходился с Деннисом, а после жёстких подкатов вставал и говорил: «Я просто готовлю тебя к тому, с чем ты столкнёшься в матче». Мартин — великий футболист, у него был дух победителя».

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«Откуда, чёрт возьми, вы достали этого здоровяка?»

«Через неделю, когда мы вернулись на базу в Колни, нас ждал сюрприз. Мы увидели Игоря, и я тут же спросил: «Что ты здесь делаешь?» А он мне выдаёт: «Клуб подписал со мной четырёхлетний контракт». У нас пропал дар речи…



Арсен не знал, что это был розыгрыш с целью вывести из себя Мартина. Тренер принял нашу похвалу за чистую монету. Мало того, «Арсенал» заплатил за него миллион фунтов! При всём уважении, он был очень слаб. Равносильно тому, если бы я привёл на тренировку младшего брата.

В команде началась череда травм. Из-за повреждений выбыли наши ведущие центральные защитники. Как вы думаете, с кем нам предстояло играть в выходные? С «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»! Наша четвёрка защитников выглядела максимально экспериментальной: Олег Лужный, Жиль Гриманди, Игорь Степанов и Эшли Коул.

Фото: Stu Forster/Getty Images

Дуайт Йорк гонял нас как угорелых. Это было унизительно. Они забили первыми, но нам удалось сравнять. Мы подумали: «Сейчас попробуем обыграть их» — но затем посыпались голы в наши ворота. На перерыв мы уходили, проигрывая со счётом 1:5. В подтрибунном помещении «Олд Траффорд» длинный коридор, пока мы шли, Арсен закипал от злости. Венгера сложно было вывести из себя, он почти не ругался и не кричал на нас. Но в тот день его было не остановить! Такое очень сложно забыть. Пока мы шли в раздевалку, рядом со мной оказался Дуайт Йорк, он ещё спросил меня: «Откуда, чёрт возьми, вы достали этого здоровяка?» Я был очень расстроен, ответил лишь: «Это очень долгая история».



Итоговый счёт мог быть и 1:9, если бы не наш голкипер Дэвид Симэн. После матча Арсен почти не кричал. Я же очень хотел смеяться, я видел Пэта Райса боковым зрением и говорил себе: «Не смейся. Делай что хочешь, только не смейся». Но тот день я запомнил надолго. Это был единственный раз за восемь лет, когда он был в бешенстве во время перерыва. В тот день мы проиграли со счётом 1:6, а бедный Игорь больше почти не играл».

Как начиналась вражда Фергюсона и Венгера. Грязная игра «МЮ», обвинения в подкупе судей Конфликт между тренерами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Почему сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер стали врагами?

Сразу после выхода в свет автобиографии Парлора фанаты бросились изучать таблицу давно минувших лет. Оказывается, после злосчастного поражения отставание «Арсенала» от «МЮ» достигло 16 очков. Многие болельщики, узнав об этой истории, остались недовольны розыгрышем и стали винить шутников в упущенной победе в чемпионате. Мотивировали своё недовольство следующим: «Арсенал» стал вторым, отстав от “дьяволов” на 10 очков. Мол, если бы не далеко зашедшая шутка, “канониры” поборолись бы за трофей. Спорно. Но история всё равно классная!

«Венгер никогда не скажет, что футболист плохой»

В интервью коллегам из «Прессбола» Игорь Степанов вспомнил английский этап карьеры.

Правда ли, что с ним заключили контракт из-за травмы Тони Адамса:

— Не знаю. Такими подробностями не интересовался. Да и мне никто не разъяснял, что к чему. Может, это как-то и связано. Хотя я так не думаю. Потому что Тони к тому времени, во-первых, уже стукнуло 34 года, а во-вторых, он был подвержен травмам.



Выходил ли на связь Арсен Венгер перед заключением контракта:



— Напрямую мы не общались, только через агента. Точно знаю лишь то, что Венгер приезжал на товарищеский матч сборных Латвии и Шотландии с чёткой целью — посмотреть, что за футболист Степанов.



Чем запомнился Венгер:



— Интеллигент. Француз всё-таки. Всегда заступается за своих парней. Никогда не скажет, что футболист плохой, даже если для этого есть основания. Общается с игроками спокойно. Хотя и довольно требовательный.



Хотел ли тренер досконально знать, чем живут футболисты за пределами поля:



— Возможно, у тренера и было такое желание, но я этого не ощущал. Подобных расспросов — с его или с чьей-то ещё стороны — не припомню. Моя личная жизнь — это моя личная жизнь. Да, если поведение игрока вне поля вызывающее, то без индивидуальных бесед никак не обойтись. Однако со мной происшествий — скажем, за рулём — не случалось. Моя задача была — тренироваться и грамотно выполнять свою работу. Да и вообще, к ней все мы, по-моему, относились профессионально. Это же уровень серьёзный, не детский сад. А специально, если на то нет причин, никакого надзора за нами не было.

Фото: Tony Marshall/EMPICS via Getty Images

Поддерживает ли связь с игроками «Арсенала»:



— Нет. Но было бы здорово и приятно с кем-то из них встретиться. Если с Олегом Лужным увидимся, то, разумеется, пообщаемся. Тем более что очень давно не пересекались. Состав “канониров” с тех пор поменялся полностью, зато руководство “Арсенала” — не очень сильно. Один клубный работник — мой близкий друг. Могу запросто приехать на базу, поговорить с ним.



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Игорь Степанов ежегодно включается в список худших трансферов «Арсенала» в истории. Защитник провёл за команду 17 матчей, результативных действий не совершал. За год до окончания контракта его отдали в аренду бельгийскому «Беверену». В 2004 году в составе сборной Латвии Степанов дебютировал на чемпионате Европы. Как только соглашение с английским клубом подошло к концу, перешёл в швейцарский «Грассхоппер». В 2008 году Степанов подписал контракт с ярославским «Шинником», но приключения латыша в России оказались недолгими. Спустя полгода защитник вернулся на родину: «Подписывал контракт по предложению Сергея Юрана. Но через какое-то время его из Ярославля уволили. Плюс ко всему у меня случилась травма. После реабилитации вернулся на поле, и тут же — новое повреждение. Опять-таки расстались нормально — никаких вопросов. Рабочие отношения».

За сборную Латвии Степанов провёл ровно 100 матчей, а закончил карьеру в 2012 году. В феврале этого года прибалтийский специалист возглавил юниорскую (U19) сборную Мальдив. На экзотику потянуло!