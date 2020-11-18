«Локомотив» — №1 в РПЛ по количеству воспитанников. «Краснодара» нет даже в пятёрке

Швейцарский Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал данные по европейским клубам, воспитавшим наибольшее количество игроков для 31 сильнейшей лиги Европы. Рейтинг зачёта среди всех клубов Европы возглавил сербский «Партизан» (85 воспитанников), за ним расположились «Аякс» и загребское «Динамо» (77 и 71 соответственно). Что касается российских клубов, то лучший результат показал «Локомотив», оказавшийся в третьем десятке топа.

«Локомотив» — лучший российский клуб по числу воспитанников

Лучший показатель среди российских команд — у «Локомотива». «Железнодорожники» разделили в общем зачёте 24-25 место с лондонским «Арсеналом». По подсчетам CIES, «Локомотив» воспитал 39 игроков, выступающих прямо сейчас в 31 лучших чемпионатов Европы. В числе прочих в этот круг вошли футболисты, играющие в чемпионате России прямо сейчас — Джикия, Беляев, Оздоев, Ерохин, Полоз, Смольников, Кокорин и другие.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Непосредственно в главном «Локомотиве» сейчас числятся и играют девять воспитанников клуба: Коченков, Лысцов, Лысов, Куликов, Рыбчинский, Магкеев, Жемалетдинов, Баринов и Миранчук.

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«Спартак» — второй, «Зенит» — третий

Что касается других российских клубов, то только «Спартак» и «Зенит» вошли в список 50 лучших команд по числу воспитанников. У красно-белых 34 игрока, выступающих в 31 сильнейшей лиги Европы, у сине-бело-голубых — 30. «Краснодар» не вошёл даже в пятёрку российских команд: из знаменитой академии Галицкого до высших дивизионов доросли пока только 14 игроков. Вслед за «Зенитом» расположились две другие московские команды — «Динамо» и ЦСКА (26 и 25 воспитанников соответственно). Стоит отметить, что в топ-10 российских команд вошла академия имени Коноплёва с семью футболистами, не имеющая взрослой команды.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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Какие воспитанники входили в список

В соответствии с определением УЕФА, к категории воспитанников относятся игроки, которые провели не менее трех сезонов в клубе в возрасте от 15 до 21 года. Центр также учёл количество матчей внутреннего чемпионата, сыгранных за последний год, спортивный уровень клубов, в которых они играли, а также их возраст. Это позволило CIES рассчитать взвешенный балл, отражающий тренировочную работу клубов с качественной и временной точки зрения.