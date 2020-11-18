Вы ещё помните Гуса Тиля? Сейчас он играет за дубль аутсайдера Бундеслиги

Год назад московский «Спартак» обновил клубный трансферный рекорд, подписав Гуса Тиля. Переход голландского хавбека из «АЗ Алкмар» обошёлся красно-белым в 16 млн евро. Тиль обещал «Спартаку» наладить их «легендарный стиль», но провалился в России. Сейчас голландец находится во «Фрайбурге» на правах аренды, но уже месяц играет только за дубль аутсайдера Бундеслиги. Разбираемся, что не так с карьерой Гуса, и нужен ли он «Спартаку».

Как Тиль приходил в «Спартак»

До переезда в Россию Гус был капитаном «АЗ». Уже в 20 лет он тащил на себе свою родную команду, а через год получил повязку. В 2018 году Тиль дебютировал за сборную Нидерландов, выйдя на замену в товарищеском матче с португальцами. Больше Гус за национальную команду не играл, но всегда считался одним из главных кандидатов на попадание в состав сборной.



Для «Спартака» Тиль был запасным вариантом. Изначально красно-белые проявляли интерес к хавбеку «ПСВ» Гастону Перейро. Уругваец отказался переезжать в Россию, после чего спартаковцы переключились на Гуса. Сам голландец хотел перейти в «Спартак», но «АЗ» всячески пытался удержать своего лидера и капитана. Тиль поставил ультиматум, заявив, что больше не собирается играть в родном клубе. «Я дал понять «АЗ», что хотел бы сделать следующий шаг в своей карьере», – сказал он тогда голландскому изданию De Telegraaf.

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«Спартак» помпезно представил Тиля. На клубном YouTube-канале появилось видео, в котором Гус красиво обыгрывает свою фамилию: голландец вошёл в тёмную комнату, где горело слово «Тиль», и зажёг светильник. «Пора налаживать», – обратился к фанатам новичок красно-белых, пока за его спиной красовалась фраза «легендарный стиль».

Причины, по которым Гуса отдали в аренду

Тиль появился в «Спартаке» не в лучший момент. Под руководством Олега Кононова команду откровенно трясло. Тем не менее, лучшие матчи Гуса за красно-белых случились как раз при Кононове. В первых трёх встречах Тиль забил один мяч и отдал три результативных передачи. И в этом нет ничего удивительного, ведь голландца брали под конкретную схему – 4-2-3-1. Тиль должен был стать той самой «десяткой», которую спартаковцы так долго искали.



Гус потерял место в основе с приходом Доменико Тедеско. Немецкий специалист ставил «Спартаку» другой футбол, более быстрый, а главное – по другой схеме. Тиль оказался совершенно не приспособлен к любимым расстановкам Доменико (3-5-2, 3-4-3). Функции «десятки» в них немного менялись, либо роль вообще отсутствовала как таковая. Главные сильные стороны Гуса – прессинг, игра накоротке и дальний удар – Тедеско были просто не нужны.

Неожиданно для себя, Тиль получил ещё и мощного конкурента. Зелимхан Бакаев раскрылся на позиции атакующего полузащитника. Он отлично подходил под «вертикальный футбол» Тедеско, в котором важны скорость и быстрый выход из обороны в атаку. Также подкосили Гуса мелкие травмы и адаптация к новой стране. Леонид Слуцкий, работавший в голландском «Витессе», допустил, что Тиль мог просто не справиться с грузом ответственности. «Может быть, у Гуса какие-то психологические проблемы. За него ведь отдали очень большие деньги», – сказал Леонид Викторович.

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Окончательно добил Гуса лимит на легионеров, а точнее его изменение. Начиная с сезона-2020/2021, в заявке команды РПЛ могут находиться не более 8 иностранных футболистов. Дорогостоящего Тиля отправили в аренду в немецкий «Фрайбург». Там Гус проведёт ближайший сезон с возможностью продления аренды ещё на год. При этом «Фрайбург» имеет право выкупить голландца.

Почему Тиль не играет во «Фрайбурге»

Казалось, что Тиль должен был вернуться во «Фрайбурге» на свой прежний уровень. На деле же Гус приехал в Германию с незалеченной травмой. Об этом сообщил Кристиан Штрайх, главный тренер «Фрайбурга». «Тиль давно не играл. Он пришёл к нам с травмой голеностопа. Ему предстоит много работы, а пока он будет играть во второй команде», – сказал немецкий специалист.

Уже месяц Гус играет в дубле «Фрайбурга». Штрайх отмечает старание голландца, но в первую команду возвращать пока не спешит. По информации немецкой прессы, Тиль даже не всегда тренируется с основой. Гус провёл два матча в Региональной лиге «Юго-Запад» (четвёртый дивизион Германии), где выступает дубль «Фрайбурга». В последней встрече Тиль отметился забитым мячом, поразив ворота клуба «Пирмазенс» (4:0). При этом Тиль – единственный игрок основы «Фрайбурга», который играет за вторую команду.



Учитывая то, по какой схеме играет «Фрайбург», будущее Тиля в клубе остаётся под вопросом. В последних матчах Кристиан Штрайх использует расстановки 5-3-2 и 4-4-2 – ни в одной из них нет привычной для Гуса позиции «десятки». То, как голландец умеет адаптироваться к новым условиям и трудностям (а точнее не умеет), мы прекрасно видели. Перспективы Гуса во «Фрайбурге» остаются туманными, но вопрос в том, ждут ли его в «Спартаке»?