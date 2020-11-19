«Проставился в бане под «Жигулёвское», раки и корюшку». Корниленко тащит «Крылья» в РПЛ

«Хоп, давай-давай, Корниленко забивай», – восемь лет кричали на матчах «Крыльев Советов», пока белорусский нападающий отстреливал рекордные для Самары 56 голов (столько же у Каряки), общался с фанатами, кормил бездомных кошек на базе и катался по городу на клубном «Солярисе», признаваясь, что ни разу из-за этого не парился.



«Мой гол «Кубани» при 40 тысячах болельщиках вывел нас в РПЛ, – вспоминает Сергей Корниленко весну 2018-го. – Вместе с командой я провалился в ФНЛ и вместе с ней вернулся. Дело надо завершить – для меня это важно. Сейчас я снова в ФНЛ, есть над чем работать».

Потеряли «Крылья Советов»? Идут в четвёрке ФНЛ, после победного гола Ивана Сергеева в последнем матче с «Велесом» на празднующих игроков со скамейки налетел высокий супергерой в тёмно-синем пуховике, похлопал их по плечам и прыжком вернулся обратно. Это была легенда Самары (по городу ходит выражение «Легенда №8»), а с лета 2020 года – спортивный директор «Крыльев» Корниленко, которого на новый пост назначил лично губернатор Самарской области.

Граффити «Легенда номер 8» Фото: Андрей Захаров

«Отказаться от такого серьёзного предложения не в моем характере, – рассказал нам Корниленко, до этого работавший в тренерском штабе «Крыльев» у Божовича и Талалаева. – Когда пришёл в клуб, собрал всех мужиков-сотрудников: на часа полтора зарубились в футбол, потом я проставился в бане, сидели под «Жигулёвское», раки и мою любимую корюшку. В офисе могу зайти в любой кабинет, спросить: «Ну что, пацаны, вы как?» Со всеми завести разговор. А изменилось ли что-то с моим приходом, это у них надо спрашивать».

Ну что, пацаны, вы как? Перед вами – мужской монолог Корниленко про любимую Самару, работу без выходных, расслабление под американский хоккей и полгода в АПЛ. Прямо из кабинета на базе «Крыльев»: в окружении футбольных календарей и списка потенциальных новичков (не показали), в одном повороте от клубной столовой, где в день моего приезда давали борщ со сметаной, куриные ножки и гречку с кабачками.

Самара – особенная. Здесь спорят с болельщиками на ящик водки, а повара «Крыльев» оставляют мясо по-французски, если Корниленко опоздал на обед

«В «Крылья» я перешёл в 2011-м: помню, ночью приехал на базу, а утром отправился на первый матч в Казань. Неторопливо, словно течение Волги, знакомился с городом и скоро узнал, что летом Самара тёплая и весёлая, а зимой – когда сыро – становится похожей на остальные города. Волга – вот где место силы. Гуляю по набережной, заряжаюсь энергией. Стою и смотрю вдаль, пока ребёнок спит в коляске.



Самара сама по себе настоящая. Есть у неё характер. Как это объяснить? Не знаю. Здесь нужно просто пожить.

Сергей Корниленко (справа) Фото: Юрий Стрелец, «Чемпионат»

А ещё Самара – это дух футбола.



Вот команда хорошо идёт в ФНЛ, и всё равно есть претензии. Потому что мы здесь вообще быть не должны. После первого вылета в сезоне-2013/2014 было обидно до слёз, я тогда свалился на поле; потом поехал на базу, встречался с болельщиками: ко мне, конечно, тоже были вопросы, но то, что я вышел и пообщался, немного сгладило ситуацию.



Перед новым сезоном кто-то на встрече с болельщиками зарядил: «Спорим на ящик водки, что Корниленко не забьёт пять голов за сезон». Я ответил: «Давайте поспорим». Был вопрос – был ответ, я никакого значения этому не придал. Тот год получился тяжёлым: умер отец, тренер-бельгиец (Веркотерен. — Прим. ред.) не давал много игрового времени. Пятый забил только в последнем туре, и для меня было принципиально: вези ящик, раз пообещал. Бутылки приехали, я попросил, чтобы забрали обратно и раздали болельщиками.

«Крылья Советов»-2012 Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Несложно понять, что и внутри клуба болеют «Крыльями». Приходишь на базу после победы – все улыбаются, говорят «доброе утро», с хорошим настроением обсуждают матч. После поражения – все хмурые, пару дней раскачиваемся. У меня со многими сотрудниками клуба сложились семейные отношения, когда ещё был игроком. Всегда предлагают какую-то помощь, поддерживают. Например, повар Дина знает, что я люблю говядину с сыром, а если вовремя не приду на обед, то мне всегда придержат кусочек.



Когда команда вылетала, а у меня при этом были неплохие результаты, то каждый второй человек на базе спрашивал: «Серёж, хотя бы ты от нас не уйдёшь?» Я видел, как переживали не только за команду, но и за отдельных футболистов, и это очень приятно.

Перед «Крыльями» Корниленко играл в Англии: победил «Тоттенхэм», с тех пора не может смотреть другие чемпионаты

Правда, задержаться в «Блэкпуле» не получилось: всего шесть матчей. Приехал в последний день зимнего трансферного окна, когда в России шёл отпуск, был в разобранном состоянии и торопился привести себя в оптимальное. Несколько игр провёл на свежести – попал в яму – к концу сезона снова набрал форму, но команда к тому моменту вылетела в Чемпионшип. Многое было непонятно, я принадлежал «Зениту», после аренд в Томск, Казань и «Блэкпул» хотелось стабильности – закрепиться всерьёз и надолго. Таким клубом оказалась Самара, от чего я очень счастлив.

Сергей Корниленко (слева) — в «Блэкпуле» Фото: Jon Buckle /Getty Images

Англия – футбольная страна по атмосфере на стадионах, по отношению игроков к тренировкам, и людей в городе – между собой. На трибуне болеют все: не только активные фанаты, а весь стадион поёт, приветствует удачные действия. Или моей бабушке-соседке было за 80 лет, так после возвращения с выезда, где мне в стыке разбили голову, она положила под мою дверь письмо: «Сергей, это твоя соседка снизу. Как твоя голова?» Приятно! Меня также удивили трансляции – качество картинки Sky Sports не отличается от того, что видишь со скамейки, тяжело потом смотреть другие чемпионаты.



Я нормально общался с Чарли Адамом, перешедшим потом в «Ливерпуль» за 15 миллионов. Он был капитаном и много спрашивал про Россию: про чемпионат, про финансовые условия; и в шутку говорил, что переедет. В команде меня называли по имени: Сергей или Серж. У нас собралась самобытная банда из ноунеймов, которая начала показывать интересный футбол. В том чемпионате в нас многие влюбились из-за яркого футбола. 4:1, 4:2, 3:2 – выдавали такие счета.

Сергей Корниленко (в центре, на переднем плане) Фото: Clint Hughes/Getty Images

Тренер Иан Холлоуэй был поклонником испанского футбола. Во все паузы между играми он летал в Испанию, чтобы посмотреть их матчи; можно сказать, фанатик. Он очень эпатажный, много играл на публику, а его пресс-конференции или флеш-интервью превращались в рай для журналистов – всегда была какая-то хохма.



Когда побеждали большие команды, думал: «Мечты сбываются». Правда, выходя против «Арсенала» и «Тоттенхэма» (победили 3:1, Корниленко отдал предголевую пяткой. – Прим. «Чемпионата»), не до конца оценивал ситуацию. Ты просто пришёл в команду: всё нормально, но особенного счастья от матчей не испытываешь. Только через несколько лет, особенно когда закончил карьеру, понял: «Я же в АПЛ успел поиграть». Да, не слишком удачно, но оно того стоит.

Учёба в группе с Кержаковым и Березуцкими. Что Корниленко спрашивал у Мусаева и каким подарком удивил Спаллетти?

Весной 2019-го получил серьёзную травму и улетел на лечение в Германию – а впереди ещё год контракта! Заканчивался чемпионат, впереди шесть месяцев на восстановление, ещё три – на предсезонку и только два оставались на игру. На моё место легче было взять молодого воспитанника или сильного легионера, а тут председатель совета директоров клуба Александр Фетисов предложил войти в тренерский штаб. Божович был только за, так что я пошёл навстречу команде и закончил карьеру игрока.

К этому моменту у меня была лицензия категории А, на которую я отучился в Академии тренерского мастерства в группе с Березуцкими, Игнашевичем, Кержаковым, Осиновым и Калачёвым (с ним мы всю карьеру играли в сборной). Лентяев там не было: я не пропустил ни одного занятия, много вопросов задавал Саша Кержаков, в дискуссиях всегда участвовали Березуцкие, а наш куратор Андрей Владимирович Лексаков не только давал материал, но и интересовался нашим мнением по интенсивности тренировок или количеству выходных после сборов. Это всегда разворачивалось в горячее обсуждение.



Сейчас я учусь на категорию Pro, и мне интересно послушать Мурада Мусаева: как он с таким плотным графиком готовится к матчам, как восстанавливает команду, какие слова находит, сколько даёт теории. Что делать, если у тебя матч через два дня на третий, впереди Лига чемпионов, но вылетели три защитника. Тренерских секретов раскрыть не могу, это закрытая информация, но мне нравится учиться, это абсолютно новое ощущение. Теперь сессии проходят ежемесячно, учимся по «Зуму».



Перед матчем с «Торпедо» общался с Игнашевичем – он тоже делился опытом. Я постоянно учусь, нахожу особенное в работе каждого тренера. Например, на сборах Веркотерен устраивал командные активности: сплавлялись на байдарках, делали велосипедные тренировки. От Скрипченко слышал много мотивационных речей в раздевалке. Гаджиев скрупулёзно относится к каждому сопернику. Божович очень доверял игрокам, потом пришёл требовательный Талалаев с другими принципами игры.

Сергей Корниленко и Миодраг Божович Фото: kc-camapa.ru

Или Спаллетти – удивил внимательностью. Я сыграл за «Зенит» пару раз на Кубок и ушёл в аренду в «Томь», а команда без меня стала чемпионом. Но на матче «Зенита» в Томске мне передали чемпионский кулон из белого золота – такие Спаллетти дарил всем игрокам.

Спортивный директор «Крыльев»: сохранил Зиньковского, летает на все матчи и не пропускает ни одной тренировки

Просыпаюсь в семь утра: будит маленький сын. Завтракаю, иду на работу – и понеслась. Надо изучить потенциальных новичков и молодых ребят, разобраться с документами, перепроверить проблемные позиции и трансферы: кого продлить, кого подписать, что по местным воспитанникам. Общаемся с генеральным директором, решаем кучу вопросов с другими отделами и футбольными людьми. В день бывает по 20-30 звонков. Работы хватает.

Сергей Корниленко — спортивный директор «Крыльев» Фото: «Чемпионат»

Я не участвую в занятиях, не расставляю фишки, но постоянно нахожусь с игроками (думаю, в жизни мне это поможет). Почти не пропускаю тренировок главной команды и молодёжки, хожу на каждую игру «Крыльев Советов-2». Когда всю жизнь провёл на газоне, тебя тянет туда, к тому же приятно выйти из офиса и проветрить голову. Тренировка начинается в четыре, успеваю пообщаться с главным тренером Игорем Осинькиным: «Виталич, как дела, как прошла тренировка, чем помочь?»



Летаю на все матчи. Это необязательно, но мне хочется находиться на скамейке, как во времена тренерской работы. После назначения спросил Осинькина, могу ли остаться на скамейке, на что он ответил: «Ни в коем случае не покидай её». Значит, ему я тоже нужен. Оттуда я обращаю внимание на мелкие футбольные моменты: как тренер себя ведёт, чему уделяет внимание, как подсказывает.



С игроками могу спокойно пообщаться, но сыграть в карты – нет. У них свои темы для разговоров, которые они вряд ли обсудят при спортивном директоре. Когда кто-то травмирован, то подхожу, приободряю, спрашиваю про здоровье. Общаюсь с местными ребятами, говорю, что они наше будущее и на них рассчитываем.

Сергей Корниленко (в центре) Фото: Анна Шаймарданова, kc-camapa.ru

Заканчиваю работу в шесть-семь вечера, с базы увожу с собой удовольствие от общения и развития. Правда, не хотел бы заниматься цифрами – исключить финансовые вопросы было бы прекрасно. И выходных у меня нет, потому что на неделе в офисе, а в субботу-воскресенье с командой на выездных или домашних играх. Это непросто: надо перезагружать голову и отдыхать. Вечера и свободные дни полностью уделяю семье, сыну год и восемь месяцев. Хочется выключить телефон, но в силу работы это невозможно.



– Почему в клубе нет селекционного отдела? Будете ли над этим работать?

– Обязательно будем, ещё не всё успели. Помощник бы мне не помешал, объять всё одному невозможно.



– «Крылья» называют клубом агента Павла Андреева. Кабутов, Канунников, Дмитрий Комбаров, чертановские игроки – его клиенты. Селекционного отдела нет, но много футболистов от одного человека. Вас это не напрягает?

– Для меня важно, чтобы команда решала задачи. Главная из всех – выйти в Премьер-Лигу и закрепиться там. Если будет хороший футболист, то какая разница, какой у него агент? Важно качество футболиста и польза, которую он приносит команде.



Мы играем в хороший футбол, идём в лидирующей группе, больше всех забили и меньше всех пропустили. Давайте смотреть на качество игроков и на рынок, на наших молодых игроков. Их тяжело найти в России и ещё сложнее забрать к себе. Моя задача – делать для клуба то, что будет для него лучше.



– Летом в «Крылья» пришли восемь игроков «Чертаново». Со стороны похоже на оптовую закупку. Как так получилось? Не смущает ли это вас?

– Решение о переходе принимали до моего назначения на должность спортивного директора. Но если хотите услышать мою оценку этой ситуации – хорошо. Нужно учитывать, что сезон РПЛ завершился 22 июля, а уже 2 августа начиналась ФНЛ. Вылет в ФНЛ – это обычно если не целиком новая команда, то серьезные изменения в составе. У «Крыльев» была неделя, чтобы решить все вопросы по формированию. Неделя! Ничтожно малые сроки. Решение о переходе футболистов, которые играли в одной команде ранее, – логичный выход из сложной ситуации. Ребята из «Чертаново» здорово выступили в прошлом сезоне ФНЛ, это проверенный коллектив.

Роман Зобнин и Антон Зиньковский Фото: РИА Новости

– Ещё одного бывшего чертановца Зиньковского летом хотели клубы РПЛ. Как вы его удержали?

– Чтобы сохранить игрока, нужен ежедневный разговор, только живое общение. Мы с главным тренером долго беседовали с игроком. Уходить в последний день трансферного окна – не совсем правильное решение. Я сказал, что в «Крыльях» его любят и болельщики, и руководство, поэтому иногда клубу тоже нужно сказать «спасибо». В жизни тебе это вернётся.

Корниленко расслабляется под НХЛ, болеет за «Тампу» (всё про неё знает) и скучает по детству в Беларуси

Болею за «Тампу»: как-то играл на PlayStation в НХЛ, выбрал молодого Кучерова, так и начал следить. Скачал приложение лиги на телефон, смотрел обзоры, обсуждал результаты перед командными собраниями со Скрипченко и Тарасом Бурлаком (вот кто знает обо всём!). Ещё слежу за Андреем Кутейкиным из хоккейного «Спартака», с которым месяц провели на реабилитации в Германии.



Про «Тампу» знаю, что Василевский претендовал на «Везину», что Кучеров взял много призов, что у капитана Стэмкоса было много травм и в плей-офф все играли за себя и за него, что Хедман выдал один из лучших сезонов в не самом молодом возрасте, что Сергачёв – потенциальная звезда команды. Кучеров, помимо того что бомбардир, помогает обороне и выполняет много работы в качестве одного из капитанов. Профессионал, крутой игрок, поехал туда молодым и всем всё доказал, работает над собой, в гараже сделал себе ледяную площадку.

Никита Кучеров Фото: Getty Images

В пандемию матчи не смотрел, хоккей без болельщиков – не зрелище. Да и победу «Тампы» в Кубке Стэнли особо не праздновал – это просто хобби, голова отдыхает. В выходной, если нужно отдохнуть, посмотрю хоккей. Если нужно поработать – то футбол, хаха.



– Скучаете по родной Беларуси?

– У меня там мама (всю жизнь работала воспитателем в детском саду и недавно ушла на пенсию), сестра, племянник, похоронен отец, который всю жизнь много читал, мог поддержать абсолютно любой разговор и включиться в любую тему. Условно, он знал историю Витебской области вплоть до годов, дат и событий. Иногда я не верил каким-то фактам и тому, что он их знает – проверял информацию в интернете, а папа был прав.



Стараюсь на неделю заехать в родные края. Называть любимое место было бы неправильно – в первую очередь я еду к родным людям, а скучаю по детству, по бабушке, по каникулам и беззаботной жизни, когда ты сам себе предоставлен, накормлен и никуда не торопишься.



– Готовы обсудить ситуацию в Беларуси?

– Не готов, я уехал из дома в 2004 году. Очень легко там не находиться и рассказывать, какой я смелый, правильный, как всё плохо и что бы я делал. Это всё сослагательное наклонение. У матери и сестры всё нормально. Но эта страница истории пишется слишком дорогой ценой.



– Спортивно выглядите. Качаетесь?

– Просто хожу в тренажёрный зал: кручу велосипед, бегаю на дорожке, делаю стабилизацию, планки.



– В футбол играете?

– Я закончил полтора года назад и за это время играл совсем немного: пару раз в пандемию, когда можно было собираться небольшими группами. Больше не хочу, наигрался. Футбол мне не снится. В удовольствие футбол смотреть уже не могу – всё оцениваю профессионально. Тренироваться – точно нет. Легче просто побегать на дорожке.

Сергей Корниленко (на переднем плане) Фото: Анна Шаймарданова, kc-camapa.ru

– Какая у вас мечта как у спортивного директора?

– Максимально реализоваться в профессии. Чтобы «Крылья» вернулись в Премьер-Лигу и никогда не вылетали.



– А какая глобальная мечта?

– Чтобы в личной жизни было так, как сейчас, то есть хорошо. Хочу до конца дней прожить с женой Мариной, вырастить сына. И только потом уже работа».