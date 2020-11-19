Соцсети кипят после позорного выступления сборной России в Сербии.

«Господи, когда я просил, чтобы сборная России играла, как Германия, я не это имел в виду»

Сборная России позорно проиграла команде Сербии в заключительном матче Лиги наций и не смогла выйти в лигу А. Это первое крупное поражение национальной команды за длительное время. Уже в середине первого тайма игра сборной России подверглась жёсткой критике со стороны болельщиков.

0:5 в Белграде – стыд. Но Заболотный мог забить больше, чем все сербы Безвыигрышная серия сборной России растянулась до шести матчей. Это кризис или наш реальный уровень?

Сборная России потерпела самое крупное поражение с 2004 года. Тогда подопечные Георгия Ярцева проиграли на выезде Португалии со счётом 1:7. Этот матч состоялся в отборочном цикле ЧМ-2006, по итогам которого команде не удалось отобраться на мундиаль в Германии.

Сейчас же сборная упустила прекрасную возможность занять первое место в квартете Лиги наций и получить путёвку в элитную группу. Как и в прошлом розыгрыше турнира, команда расположилась на второй строчке.

Конечно, болельщики не могли обойти стороной крайне неудачное выступление сборной Германии в матче с Испанией — 0:6.

Без упоминаний нападающего Антона Заболотного также не обошлось.

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