«Залетело всё». Черчесов – о провале сборной России в Сербии

Сборная России крупно проиграла в Белграде – последний раз такое было 16 лет назад, когда нашу команду разгромила Португалия 7:1. Этот проигрыш стоил нам мест в Лиге А и второй корзине при жеребьёвке чемпионата мира-2022.

0:5 в Белграде – стыд. Но Заболотный мог забить больше, чем все сербы Безвыигрышная серия сборной России растянулась до шести матчей. Это кризис или наш реальный уровень?

Станислав Саламович, впрочем, был достаточно спокоен на пресс-конференции.

О матче с Молдавией

«Зачем задавать вопрос про Молдавию и отвечать на него, если эта игра стоит в календаре. Это не наша прихоть, я уже говорил про это. Все играют по три игры, какая проблема? Я вижу, что разница большая по движению в сравнении со Стамбулом, но это футбол».

Об игре

«Скажу банальность, но у Сербии всё залетело, а у нас — нет. Сербы были свежее, лучше и заслуженно выиграли. Сказали, что нет движения, а когда команда не готова физически, то мы и выглядим ниже уровня, который можем дать.



Во-первых, всегда есть 45 минут, которые дают возможность отыграться. Мы попытались, но нам не удалось, хотя моменты были. Гол престижа не забили, но моменты были. Нельзя по такой игре делать выводы по тому или иному игроку. Первый вопрос был о моём будущем, но на таком уровне у нас впервые не было такого количества игроков. Молодых надо вводить аккуратно, а сейчас они должны играть, потому что многих нет. С одной стороны, хочется выигрывать, а с другой – предъявлять претензии молодым игрокам, которые по разным причинам не могут дать результат — легкомысленно и неправильно. Теперь вам понятно, почему аккуратно вводили игроков? Сборная тоже команда. В Швеции у нас год-два назад было то же самое. Мы тоже живём своей жизнью, у нас есть устои, и сложно сыграть с листа. Теперь, надеюсь, меня поймут, почему я так делал всегда».

Сборная России впервые проиграла Сербии, а пять голов пропускала ещё только от двух команд – Бразилии и Португалии.

Об отставке

«Во-первых, это вопрос не ко мне. Во-вторых, мы хорошо начали турнир, но закончили его неважно. Сегодняшняя игра показала, что команда должна быть командой. У нас много молодых и сыграть всем с листа не удаётся.



Мысли уйти со скамейки? У вас какой-то настрой особенный? Следующий вопрос».

О замене Гильерме

«Замена Гильерме связана с неудачным первым таймом. Ни разу не выручил, поэтому посчитали нужным его поменять. Такие таймы бывают у каждого вратаря, зачем было его оставлять».

О Дзюбе

«Зачем возвращаться к вопросу, который мы спокойно закрыли. Мы об этом говорить не хотим, а вы опять педалируете. Дзюба добавляет многое нашей игре, но по той или иной причине его нет. Думаю, что невызов — правильное решение».