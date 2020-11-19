Провал в Белграде может иметь для нас очень неприятные последствия.

Россия свалилась в третью корзину. С мечтой о ЧМ-2022 можно попрощаться?

До 80-й минуты матча Румынии и Северной Ирландии сборная России сохраняла место во второй корзине при жеребьёвке отбора на чемпионат мира-2022 – даже несмотря на поражение. Но у румын на замену вышел хорошо известный нашим болельщикам Эрик Бикфалви и забил гол, который позволил сохранить его команде очки и обогнать сборную России.

Расклад был такой:

– у нас было 1476 очков – для полного спокойствия за место в корзине нужно было либо побеждать, либо играть вничью (количество очков в таком случае остаётся неизменным);

– при проигрыше всё зависело от Румынии – ей даже ничья позволяла прыгнуть из третьей корзины во вторую. А всё потому, что за несколько часов до матча стало известно о решении УЕФА по несостоявшемуся матчу с Норвегией – игру отменили из-за коронавируса у норвежцев, за что они получили техническое поражение, а румыны ­– очки.

Поражение в Белграде стоило нам 15 очков и трёх строчек рейтинга (теперь мы 39-е). Рассказываем, как так получилось.

Фото: rfs.ru

– Рейтинг рассчитывается по системе Эло – этим же методом пользуются шахматисты. Суть вот в чём: допустим, сборная Сан-Марино (слабая команда) побеждает Россию (сильная команда) – за это она получит больше очков, чем Россия – за аналогичный результат. Или другой пример: Испания (сильная) проиграла России (слабая) – испанцы потеряют больше очков, чем Россия, если бы проиграла.

– Товарищеские матчи дают/отбирают меньше очков, чем официальные игры.

– Важнее (=больше очков) победы на стадии плей-офф, чем на групповых. При этом поражения в плей-офф очки не отнимают.

– Формула расчёта рейтинга такая: очки до матча + I *(результат матча – ожидаемый результат).

Где I — индекс важности игры:

I = 05 – товарищеские матчи вне официальных дат ФИФА

I = 10 – товарищеские матчи в даты, установленные ФИФА

I = 15 – матчи группового этапа Лиги наций

I = 25 – плей-офф и финал Лиги наций

I = 25 – отборочные матчи ЧМ, Евро, Кубка Америки и других континентальных турниров ФИФА

I = 35 – матчи континентальных турниров до стадии 1/4 финала

I = 40 – матчи континентальных турниров, начиная с 1/4; все матчи Кубка конфедераций ФИФА

I = 50 – матчи финальной стадии ЧМ до 1/4;

I = 60 – матчи финальной стадии ЧМ, начиная с 1/4.

Результат матча: 1 = победа; 0,5 = ничья; 0 = поражение.

Ожидаемый результат = 1 / (10^(-dr/600) + 1), где dr – разница в рейтиге = рейтинг команды А – рейтинг команды Б

Сейчас разберём на примере сборной России.

У нашей команды до игры с Сербией было 1469 очков, у Сербии – 1487, матч проходил в рамках группового этапа Лиги наций.

Составляем формулу для России: 1469 + 15*(0 – (1 /(10^(-(1487-1469) /600)+1)))

Разница в рейтинге = -18

Ожидаемый результат = 0,517

Подставляем полученное значение в формулу: 1469 + 15*(0 – 0,517) = 1461,245

Вот так мы и оказались в третьей корзине, а это значит, что на отборочном этапе у нас +1 сложный соперник.

7 декабря в Цюрихе 55 команд разобьют на 10 групп по 5-6 команд в каждой (Россию разведут с Украиной и Косово). Прямые путёвки получат победители групп, ещё три команды (Европа будет представлена на ЧМ-2022 13-ю странами) определятся во время стыковых матчей.

В стыках примут участие 12 сборных: 10 команд, занявших второе место по итогам группового этапа, а также два лучших победителя Лиги наций сезона-2020/2021 по рейтингу турнира. Те, кто уже пробился напрямую или попал в стыки, учитываться не будут.

В стыках будут три плей-офф, в каждом из которых пройдут полуфиналы из одного матча (24-25 марта 2022 года) и финал (28-29 марта). Победители трёх финалов поедут в Катар.