«Нельзя убирать Дзюбу из состава — он энерджайзер!» 0:5 в Сербии — что это было?

Поражение сборной России от Сербии стало самым крупным с 2004 года. Болельщики в соцсетях и комментариях разносят команду, хотя глобально для неё меняется не многое – на Евро Россия вышла давно и достаточно уверенно, в группе B Лиги наций оставалась и раньше, да и Лига наций – полутоварищеский турнир. Да, при жеребьёвке ЧМ-2022 мы теперь в третьей корзине, но уровень соперников во второй и третьей корзинах примерно одинаковый. Так стоит ли считать поражение нашей команды позором, учитывая пропущенные пять мячей, или такими громкими словами бросаться рано? Капитан команды Джикия за белградский провал перед болельщиками уже извинился, но уничтожать сборную за вчерашний матч настроены далеко не все.

Руки прочь от Черчесова! Проигрыш Сербии – позор, но не показатель силы тренера и сборной Коуч сборной России заслужил право готовить команду к чемпионату Европы. И дело не только в том, что когда-то мы обыграли испанцев.

Экс-полузащитник сборной и «Зенита» Владислав Радимов, например, предлагает мыслить позитивно:

«Сразу кидать позором не хочется. Сербы были сильнее по всем статьям. Надо искать позитив. Год ужасный заканчивается, последний матч сборной, надо его забыть. Этот матч даст много пищи для размышлений. Надо будет задуматься игрокам, которых в РПЛ считают топовыми игроками. У нас не было многих ключевых футболистов. Те, кого вызвали, показали, что пока не готовы. Дивеев тот же в РПЛ хорошо смотрится, но к сборной пока не готов. Миранчук должен понимать, что не будет играть в старте «Аталанты», пока не будет вступать в отбор. Надо перевернуть страницу, 2020 год забыть и думать о здоровье. Перед чемпионатом мира тоже было всё плохо, а потом все от восторга прыгали».

Поддерживает его и бывший главный тренер команды Борис Игнатьев: «Я бы не говорил, что это позор. Но готовиться к таким матчам надо более тщательно. Меня обескуражила дисциплина и надёжность игры в обороне. Мы допускали такие ляпы, что хватит на 10 матчей. Это был не наш день. У нас, как принято говорить, всё валилось из рук, а у соперника больше получалось, особенно в атаке. Мы проиграли этот матч психологически. Создали много интересных моментов у ворот соперника, но реализовать их по разным причинам не получилось».

«Господи, когда я просил, чтобы сборная России играла, как Германия, я не это имел в виду» Соцсети кипят после позорного выступления сборной России в Сербии.

А вот легендарный Александр Мостовой защищать сборную не стал:

«Первый тайм был ужасным. Что произошло, говорить не нам, это вопрос к тренерскому штабу. Во втором тайме всё поменялось, были моменты, но сербы уже вели 4:0. Далеко не каждая команда после такого первого тайма выйдет на второй соперника добивать. Этой сборной уже пять лет, а мы ничего не выиграли и до сих пор гордимся ничьей с Испанией. Да, с Турцией недавно сыграли достойно, так я об этом и говорил. А сегодня результат печальный. Это позор, прежде всего – первый тайм. Всем пора призадуматься, в каком месте находится уровень нашей сборной и наших клубов».

Ветеран ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв высказался ещё жёстче: «Там уже Бесков и Якушин в гробу переворачиваются! Нужно сделать так — пас поперёк, штраф 100 долларов, хватит, всё. Нужно играть спиной к своим воротам, а не лицом. Вот тогда будет толк. Конечно, это позор, но они виноваты? Не умеют по-другому играть, не научились и не научили. Деньги получать научились, а футболу — нет».

«Залетело всё». Черчесов – о провале сборной России в Сербии Главный тренер национальной команды ответил про замену Гильерме, доверие молодым и возможную отставку.

Бывший полузащитник сборной и экс главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов провал признаёт, но о смене тренера призывает не думать: «Вчера была провальная игра. Я бы не стал сравнивать это с матчем против Португалии, но, повторюсь, провал по всем статьям: желание, самоотдача и всё остальное. Я бы не стал поднимать никакого вопроса о будущем Черчесова. Да, был провал, но это не означает, что сейчас в срочном порядке нужно менять главного тренера».

А известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский видит причины поражения в отсутствии Артёма Дзюбы:

«Уже назвали это позором, куда тут денешься. Поражение от Турции, а потом ещё и такая оплеуха! Печально. Руководство команды подготовилось плохо и ничего не смогло сделать. Нельзя накануне таких матчей убирать Дзюбу из состава. Он энерджайзер команды и создавал всегда настроение, это было видно ещё с чемпионата мира. Он является организаторским звеном. Печально, что так получилось и команду этого лишили. Остальное все всё прекрасно видели. Ну какой Джикия капитан? Он хороший игрок, но не капитан».

Комментатору и ведущему «Матч ТВ» Дмитрию Губерниеву тоже стыдно за такую игру России: «Мы после ряда успехов вышли обыгрывать сербов на классе. Зачастую нам фартило, но, видимо, заигрались. Мы средняя европейская команда, наши небольшие ошибки приводят к огромным оплеухам. Мы совсем не понимаем, в какой футбол играем. Вот совсем не понимаем. Если план «А» не выходит, плана «Б» у нас нет совсем. Закончился фарт, наша игровая схема не работает, игроки друг друга совсем не понимают. Мы слабая команда. Мне стыдно. Сегодня поражение — позор. Мы проиграли не Португалии или Испании, мы проиграли Сербии! Некоторые говорят, что Лига наций фигня? Тогда и товарищеский матч с Молдавией фигня, поэтому будем играть вничью 0:0».

Россия свалилась в третью корзину. С мечтой о ЧМ-2022 можно попрощаться? Провал в Белграде может иметь для нас очень неприятные последствия.

А вот в Сербии к оценке игры нашей команды отнеслись сдержанно, о чём рассказал экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов, проживающий там:

«Такие игры бывают у всех сборных, когда одна команда забивает всё, а вторая не реализует ничего. Но стоит говорить о сборной России в целом, ведь она не может победить уже несколько матчей, играет вничью с такими командами, как Молдавия. А матч с Сербией – жирная точка в серии неудачных игр. Только слово позор здесь и уместно. Что касается слов о сборной России, то все ведут себя корректно: тут говорят, что обыграли сильную сборную, что у России был просто неудачный день».

А что думаете по поводу результата сборной вы?