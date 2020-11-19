Шварц помог Тедеско лишиться работы. Отомстил за все прошлые обиды сразу!

В ближайшую субботу в матче «Спартака» и «Динамо» сойдутся два немецких тренера – Доменико Тедеско и Сандро Шварц. На родине, в Германии, они неоднократно играли друг против друга, когда Тедеско с переменным успехом тренировал «Шальке», а Шварц набирался опыта в родном «Майнце».

За два сезона Доменико с Сандро провели между собой четыре матча, три из которых закончились в пользу команды Тедеско. И лишь однажды Шварцу удалось победить — зато крупно! Рассказываем, как это было.

Противостояние Шварц – Тедеско

Шварц поиграл за «Майнц», а в 2013 году вернулся в клуб в качестве главного тренера команды до 19 лет. Спустя два года Сандро принял дублирующий состав у швейцарского специалиста Мартина Шмидта, который пошёл на повышение в первую команду. А летом 2017 года Шварц заменил его повторно — уже в основе, подписав контракт с клубом на три года.

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Тедеско пришёл в «Шальке», имея большой опыт работы с молодёжью в «Штутгарте» и «Хоффенхайме». Клуб из Гёльзенкирхена он тоже возглавил летом 2017 года и начал работу с места в карьер. В сезоне Бундеслиги-2017/18 «Шальке» Тедеско занял второе место, дважды обыграв «Майнц».

В девятом туре гёльзенкирхенцы, находясь на пятом месте в турнирной таблице, дома обыграли команду Шварца со счётом 2:0 благодаря мячам Леона Горецки и Гвидо Бургшталлера. Во втором круге Шварц вновь потерпел неудачу. На тот момент «Майнц» находился в зоне вылета и очень нуждался очках для того, чтобы уцелеть в Бундеслиге. Но гёльзенкирхенцы одержали минимальную победу в гостях после того, как ворота голкипера «Майнца» Флориана Мюллера распечатал Даниэль Калиджури.

По итогам чемпионата «карнавальникам» всё же удалось не вылететь из Бундеслиги, заняв 14 место в таблице. Уже в следующем сезоне Тедеско продолжил побеждать Шварца. В шестом туре «Шальке» дома вновь минимально обыграл «Майнц» благодаря голу Алессандро Шопфа с передачи Евгения Коноплянки. Таким образом гёльзенкирхенцы одержали первую победу в сезоне после пяти поражений в пяти стартовых турах чемпионата.

А вот во втором круге сезона-2018/2019 Сандро Шварцу удалось взять реванш за предыдущие поражения. После трёх неудачных матчей подряд в чемпионате его «Майнц» разгромил «Шальке» со счётом 3:0 благодаря дублю Карима Онисиво и голу Жана-Филиппа Матета.

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Уже в марте 2019 года «Шальке» уволил Тедеско после пяти поражений (в том числе и от «Майнца» Шварца) с общим счетом 4:21. По итогам сезона гёльзенкирхенцы заняли 14 место в турнирной таблице, а «Майнц» финишировал на 12-й позиции.

В ноябре того же года в отставку отправили и Сандро Шварца. Его «Майнц» скатился на 16-ю позицию и руководство «карнавальников» приняло решение расстаться с молодым тренером.

«Я слышал, что лучше с ним не общаться»

С первых дней в России Шварца начали расспрашивать про отношения с Доменико Тедеско.

«Я слышал, что лучше с ним не общаться (смеется). Мы знаем друг друга по Бундеслиге. Но мы не общались. Я говорил не с ним, а с Кевином Кураньи, который много времени провёл в «Динамо», — сказал немецкий тренер в интервью «СЭ» после приезда в Москву.

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Но уже в преддверии матча Шварц отметил, что Тедеско хороший тренер, и его рука видна в тренировочном процессе «Спартака». В свою очередь Доменико заметил, что «Динамо» было сильной командой и до Шварца. Также Тедеско ответил на слова главного тренера «Динамо», которые он произнёс на первой встрече с журналистами.

«Не видел эту пресс-конференцию и не знаю, какой был подтекст. Могу сказать, что мы знакомы по Бундеслиге. Три раза играли друг против друга в матчах «Шальке» и «Майнца». Он хороший, молодой, мотивированный тренер», — сказал Тедеско.

Спустя чуть больше полутора лет Тедеско и Шварц вновь встретятся лицом к лицу. «Спартак» и «Динамо» продолжают бороться за высокие позиции в РПЛ, поэтому матч точно вызовет ажиотаж среди болельщиков.