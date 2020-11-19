У Гвардиолы есть тысяча причин продлить контракт с «Сити». Но это всё равно грустно

Хосеп Гвардиола и «Манчестер Сити» отлично подходят друг другу. У клуба огромные амбиции и огромные возможности – поэтому логично, что проект возглавляет самый влиятельный тренер в мире в предыдущие 10 лет. И самый титулованный заодно. Более того, клуб готовился к приходу Пепа заранее. Возможно, вы помните: спортивный директор Чики Бегиристайн – давний друг тренера, а исполнительный директор всей сети клубов Ферран Сориано – ещё один каталонец и партнёр Гвардиолы по гольфу.

Как родилась главная команда последних 10 лет — «Барселона» Гвардиолы Почему Гвардиола избавился от Роналдиньо, что изменил в тактике и почему так долго выигрывал.

В «Сити» Гвардиола среди своих – во всех смыслах слова. Среди соотечественников и единомышленников. Поэтому его влияние на все процессы клуба трудно изменить только номинальными полномочиями, оно намного больше. Трансферную политику «Сити» последних лет трудно назвать целостной (например, на левом краю атаки нет ни одного левши), но у тренера есть право комплектовать состав строго по собственному усмотрению. А кроме огромного влияния, у него есть и огромные возможности.



Больше 200 млн евро на крайних защитников. Еще больше на центральных. За четыре года Пеп потратил почти полмиллиарда на укрепление линии, которая до сих пор вызывает вопросы (основной левый защитник – то ли вечно поломанный Менди, то ли правоногий Канселу, который играет на противоположном фланге). Иногда трансферы Гвардиолы трудно понять, но какие бы у него ни были требования, он всегда может получить игрока с наилучшими характеристиками.



Ни один другой клуб не предоставит такие возможности. С лета 2016 года баланс «Сити» между проданными и купленными игроками составляет -620 млн евро. Для сравнения: «Ливерпуль» за этот же отрезок ушёл в минус на 120 млн. Даже «Барселона», трансферная политика которой в последние годы стала мемом, тратит меньше: -360 млн за четыре года. В общем, возможности колоссальные.

Гвардиоле снова нужен крайний защитник. В «Сити» он уже потратил на них 200 млн Что-то не так.

Ещё одна огромная причина – отсутствие давления со стороны клуба. Трудно представить, чтобы «Сити» всерьёз рассматривал возможность увольнения Гвардиолы – наоборот, он, нужен. После подписания нового контракта, он сказал, что «чувствует себя желанным в клубе», имея в виду не только игроков и персонал, но и владельцев. Прекрасно, что его ценят – но вы ведь не забыли, что за четыре года в «Сити» он ни разу не попал в финал Лиги чемпионов? Или хотя бы в полуфинал?! Конечно, один матч не может быть показателем, в одном матче может случиться что угодно, но ведь проблемы Пепа в плей-офф турнира носят не случайный, а системный характер. И во многом он сам себе их создаёт. Он не перестаёт быть великим тренером – но если представить на его месте любого другого тренера, то четыре год в суперклубе без полуфинала главного турнира должны были поставить под угрозу его будущее. Как минимум, это плохо вяжется с продлением. Объяснить это можно только одним способом: клуб видит ситуацию глазами Пепа, то есть его влияние настолько велико, что, фактически, он сам решает, уходить ему, или оставаться, независимо от результатов.

Фото: Matt McNulty/Getty Images

Вы бы отказались от такой работы? Я точно нет. Осуждать это бессмысленно, можно только радоваться за тренера, у которого есть такие инструменты для реализации в профессии. Вот только это немного грустно. Потому что Гвардиола ведь не обычный человек. Не такой, как вы и я. И от него ждёшь другого.



Посмотрите на ситуацию с другой стороны. «Сити» дал Гвардиоле так много возможностей – неужели сам Пеп считает результаты команды достаточными?



Он выжимает максимум из удобных условий: тратит грузовики нефтеденег на малоизвестных игроков, подбирает футболистов-гиков, с которыми можно говорить о тактике и выдумывать новые роли на поле, ставит бесконечные эксперименты в важных матчах – он пользуется свободой настолько полно, насколько может. Другими словами, его достижения в «Сити» (огромные: вспомните чудо-сезон 2017/18) – это одновременно и его потолок.



Можно жаловаться на невезение в одном отдельно взятом матче с «Монако» или «Тоттенхэмом», но нельзя списывать на невезение, то, что даже игроки «Сити» устали от тактических переусложнений в важных матчах (спасибо жене Александре Зинченко, теперь мы знаем об этом точно). Гвардиола добился многого – но есть и чувство недосказанности. А ведь возможности конкретного клуба он уже исчерпал. Что ещё «Сити» может дать ему? Какие новые условия и преимущества, которых не дал до сих пор? Больше похоже, что вот в этом клубе с вот этой командой – это его максимум.



Гвардиола доказал своё величие, как тренера-концептуалиста, как строителя систем, но не выиграл всё, что можно. Оставаться и дальше и пытаться снова и снова делать одно и то же в прежних обстоятельствах и с теми же инструментами – это полагаться на случай. Может, рано или поздно действительно повезёт. Может, через год в «Сити» перейдёт Лео Месси, и окажется, что он – необходимый элемент для Пепа, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Ну, хоть так. Но.

Запрет на колу, ссора со Златаном и исцеление от тошноты. Так Гвардиола приручил Месси Евгений Марков (не из «Динамо») дебютирует на «Чемпе».

Уходя из «Барселоны», Гвардиола говорил, что за четыре года он устал от одинаковости: одни и те же лица вокруг, одни и те же разговоры. Сейчас пятый год его работы в «Сити». Видимо, он не устал. Но такой перфекционист как он, который раскладывает в идеальном порядке не только футболистов на поле, но и телефоны журналистов на пресс-конференциях, сам мог бы стремиться к большему. Жаль, что его всё устраивает.