«Спартак» наезжает на Черчесова. Неужели из-за сборной Соболев усугубил травму?

Из-за разгромного счёта в матче против Сербии многие болельщики забыли, с чего начинался матч для России. А на 40-й секунде счёт мог открыть Антон Заболотный, но отличный голевой момент он не реализовал. В первом тайме у Антона вообще хватало моментов, чтобы оформить хет-трик. Но забить хотя бы один в ворота сербов у нас так и не получилось. После матча некоторые снова припомнили Черчесову невызов в сборную Артёма Дзюбы. Но в сборной был ещё один нападающий, забивший в РПЛ больше голов, чем Заболотный, и уже отличившийся за сборную чуть больше месяца назад (в дебютном для себя матче). Александр Соболев так и не вышел на поле в игре с Сербией, и это решение возмутило многих болельщиков в соцсетях (преимущественно спартаковских). А сейчас из-за Соболева на сборную наехал и сам «Спартак». Рассказываем, что произошло.

0:5 в Белграде – стыд. Но Заболотный мог забить больше, чем все сербы Безвыигрышная серия сборной России растянулась до шести матчей. Это кризис или наш реальный уровень?

Соболев должен был заменить в сборной Дзюбу, но с Молдовой и Турцией отыграл всего 27 минут.

История взаимоотношений Соболева и сборной вообще получается немного сложной. Сначала, несмотря на успехи в «Спартаке», его не вызвали из-за конфликта с Дзюбой. Спорную ситуацию уладили, свой заслуженный вызов Александр получил и даже забил в первом для себя матче за Россию – в товарищеском матче пострадали шведы. После этого Соболев получил новый вызов в сборную – на матчи с Молдовой, Турцией и Сербией. И из-за отсутствия Дзюбы казалось, что именно сейчас Александр должен стать основным нападающим команды, тем более Черчесов любит играть с одним высоким форвардом в атаке.



Но в матче с Молдовой Черчесов предпочёл Соболеву Чалова (Александр вышел чуть меньше, чем на полчаса), а в игре с Турцией Александр и вовсе остался на скамейке запасных. Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов даже прокомментировал этот факт коллегам из sport24, заявив, что надеется на победный гол Соболева в ворота Сербии.

Соболев так и не вышел на поле в матче с Сербией, после матча стало известно о его повреждении.

Первым невыход Соболева в игре с Сербией объяснил журналист и бывший пресс-атташе сборной Илья Казаков в своём телеграм-канале:



– Насколько знаю, у него перед игрой возникли боли в колене. Даже не так — у него «защёлкнуло» колено. Заблокировало. Почему так случилось – это медицинский вопрос, не знаю. Анатомические особенности, неудачно наступил, подвернул? Не знаю.



Как и не знаю, почему после матча Черчесов не рассказал это, сняв бы сразу волну негатива. Вероятно, был на слишком сильных эмоциях, отвечал только на заданные вопросы. Можно ли было бы выйти на уколах? Думаю, что нет. Но, даже если да, в полную силу Соболев сыграть все равно бы не смог. А если бы вышел и получил травму…



Помните, как в такой ситуации Петров вышел за Краснодар и выбыл до конца года? У «Спартака» важный матч с «Динамо» в субботу. Соболев тот игрок, который делает разницу. В субботу он сыграть сможет. А сборной вчера не помог, увы. Тот самый день, когда все пошло не так.

Кто, если не Дзюба? У Черчесова осталось 2,5 варианта в атаке Есть два нападающих и один хитрый ход.

О травме Соболева на предматчевой пресс-конференции рассказал и главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско: «У Соболева были проблемы с коленом, которые тревожат его с первого вызова в сборную, но мы старались контролировать ситуацию. Когда пришёл вызов в последний раз, мы связались с врачами сборной и объяснили ситуацию. Они сказали, что всё понимают, но вызов всё равно поступил.



В сборной его захотели посмотреть, провести исследования, узнать, что именно его тревожит. Александр туда поехал, это нормальная ситуация. Он сыграл 30 минут с Молдавией, но сейчас у него есть проблемы. Завтра он вернётся в расположение команды, тогда и узнаем, как он себя чувствует».

После слов Тедеско с обвинением в адрес сборной выступил Газизов. Но в сборной нашли, что ответить.

Газизов тоже не стал молчать по ситуации с Соболевым. Но, в отличие от Тедеско, он выступил более жёстко: «Клуб информировал сборную о том, что у Соболева были проблемы с коленным суставом, – рассказал Газизов «Чемпионату», – мы направляли в штаб МРТ игрока. Александр сам жаловался на периодические боли, но, как ответственный человек, всё равно поехал в расположение основной команды. Мы крайне обеспокоены фактом, что, зная о проблемах Соболева, тренерский штаб подверг серьезной опасности здоровье нашего игрока. В настоящее время Александр проходит дополнительные обследования. О его готовности сыграть в ближайшем матче говорить преждевременно».



В сборной на такие обвинения не обратить внимание не могли, поэтому через час выпустили заявление, в котором медицинский штаб команды отдельно объяснил ситуацию с Александром:



– Александр Соболев был включён в заявку на матч, но участия в нём не принял. Это связано с блокадой коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом игроков на разминку. Вставая с кресла, игрок почувствовал дискомфорт. Подобная ситуация возникала у него и ранее в расположении клуба.



Вчера же блокада была оперативно устранена врачами сборной России. В настоящее время нападающий не испытывает лимитирующего дискомфорта. Необходимо отметить, что Соболев не пропустил ни одной восстановительно-поддерживающей тренировки ни на этом, ни на предыдущем сборе национальной команды и не предъявлял никаких жалоб.

«Нельзя убирать Дзюбу из состава — он энерджайзер!» 0:5 в Сербии — что это было? А стоит ли считать поражение сборной России позором?

Соболеву мы, безусловно, желаем здоровья. А вот ситуацию вокруг него здоровой назвать никак не получается – в «Спартаке» говорят, что тренерский штаб сборной подверг здоровье Соболева серьёзной опасности, в сборной – что Соболев ни на что не жаловался. А страдают в итоге все.