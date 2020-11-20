Вызов в сборную по блату и отсутствие прогресса: читатели «Чемпионата» о работе Черчесова

Мы попросили читателей поделиться мнением о периоде работы Станислава Черчесова в сборной России и рассказать, когда последний раз получилось порадоваться за игру нашей команды. Нам пришло более 600 самых разных ответов: в одно слово (задействован целый ряд синонимов — «дно», «бездарно», «плохо», «никак», «негатив», «ужас», «отстой») и в виде больших текстов, положительных и негативных, рациональных и эмоциональных – за всё это большое спасибо, нам приятна обратная связь.

Основные посылы откровений:



– большинство последний раз получили удовольствие от сборной на ЧМ-2018, но результат – залог везения и фарта;

– в игре сборной нет прогресса и внятной игры;

– раздражает тактика «бей-беги»;

– много вопросов к тому, почему в сборной нет молодых игроков;

– некоторые игроки попадают в сборную по блату;

– нужно менять курс и «курсовода».

Матч с Сербией – не позор, а аномалия. Давайте отбросим эмоции Оценивать конкретные 0:5 не стоит. Нужно задать правильные вопросы.

«Оценка 3 по 5-балльной системе. Выход из группы на ЧМ был воспринят как достижение, но были обыграны Саудовская Аравия и Египет. Аутсайдеры. Выход на Евро из очень простой группы – это норма. Никакого достижения. Сборной нужен новый тренер. Не должно быть кумовства и круговой поруки. В сборную упорно вызываются игроки, которых там не должно быть, которые постоянно косячат и привозят даже в своих клубах. Матч с Сербией показал реальный уровень тренера – он не для сборной».



«При Черчесове сборная не прогрессировала. Успех на ЧМ — стечение обстоятельств, поставленной игры не было и нет, только фрагменты и фарт. Многие действия Черчесова, связанные с тактикой, заменами, выбором состава, вызывают вопросы. Он очень средний специалист, которому надо сказать «спасибо» и проводить на заслуженный отдых».



«Черчесов показал наш реальный уровень. Мы далеко не топ-сборная. Наш уровень — борьба за 2-3-е место в Лиге наций в дивизионе B. А если оставить за скобками результаты, то по игре сборная России скатилась до дивизиона C или D. Абсолютно простая и не вариативная игра: навес на Дзюбу, борьба, удачная скидка, гол (именно на него, потому что без Дзюбы Черчесов пытается играть по-другому, и у него не получается). Такая игра мне ещё на ЧМ не нравилась. Сборная не развивается. Играют одни и те же. И если бы не травмы/короновирус/рукоприкладство/завершение карьеры, то Черчесов играл одним и тем же составом. Зато теперь, он бьёт себя в грудь, заявляя, мол, смотрите, вот ваши новички и молодёжь! …> Что мы имеем за 4 года? Если смотреть в общем, сборная России пока имеет результат, соответствующий уровню. Но при этом у команды нет игры и нет будущего».

С кем теперь Россия будет играть в Лиге наций. Полный расклад В следующей Лиге наций наша команда опять попытается пробиться в элиту.

«Оценка работы тренера – результат. Результата нет. Чем занимается тренерский штаб? Три последние игры ни мысли, ни идей, ни настроя, ни мастерства. Все вокруг заслуженные, с непомерными контрактами. Клуб по интересам имени Черчесова. Ни руководство РФС, ни тренер сборной не отвечают за результат. А за что они отвечают? Что является мерилом их работы? ..> Футбол — Игра. Вот только наши не играют, скорее работают. Работники по катанию мяча. Где импровизация, мысль, азарт?»



«Сборная не прогрессирует, не строится на будущее. Перспективные полируют лавку, в то время как «любимчики» или игроки, отобранные по принципу личной симпатии и зачастую без игровой практики, позорят раз за разом команду на поле. Сборная предсказуема и смотрится лишь в сильнейшем составе, что говорит о закостенелости мышления и отсутствии креатива у тренера».



«Я считал и продолжаю считать Станислава Черчесова довольно посредственным и слабым тренером. Во-первых, начну с того, что из бывших вратарей в принципе редко выходит хороших специалистов. Второе: достаточно посмотреть статистику по процентам выигранных и сыгранных матчей за всю карьеру Черчесова в качестве главного тренера. Она просто печальная. Идём дальше. Черчесов конфликтный тренер, который не умеет признавать своих ошибок и часто принимает неправильные (непонятные) решения».

Россия свалилась в третью корзину. С мечтой о ЧМ-2022 можно попрощаться? Провал в Белграде может иметь для нас очень неприятные последствия.

«На ЧМ было море позитива. Но он давно отыгран, а развития сборной нет. Нельзя вечно ехать на том старом багаже. Негативные эмоции. Спортивный застой. Отрицательный результат. Необходимость смены курса и курсовода».



«Отвратительно. Команда не сдвинулась ни на шаг. Игры нет, тактики нет, стиля нет — только БегиБейНаДзюбу. Такое разгромное поражение должно было однажды случиться, потому что запал ушел, мотивации такой, как на ЧМ уже нет, а в сухом остатке имеем лишь 11 неплохих игроков, которые абсолютно не понимают, что им вообще делать на поле и как взаимодействовать друг с другом».



«Если честно, я что до ЧМ, что сейчас не верю в сборную под руководством тренера, который не признаёт своих очевидных ошибок. Большинство его решений по вызову тех или иных футболистов вызывает вопросы (сразу вспоминается скандал с его другом Агузаровым, мол, кто из игроков с ним работает, будет регулярно вызываться – в чём мы, собственно, убедились. Я уверен, что нам нужен тренер европеец, молодой, со свежими взглядами, под руководством которого игроки будут получать удовольствие от игры.



Возможно, тогда и мы будет получать удовольствие от игры нашей сборной, а то такого не было очень давно».

Руки прочь от Черчесова! Проигрыш Сербии – позор, но не показатель силы тренера и сборной Коуч сборной России заслужил право готовить команду к чемпионату Европы. И дело не только в том, что когда-то мы обыграли испанцев.

Позитивные мнения тоже есть

«Хорошая работа, Черчесов очень умный человек!!! Пусть он останется у руля сборной России».



«Конечно же, больше позитива. Никто не заменит ту радость и гордость за нашу сборную на чемпионате мира. Последний раз команда порадовала в матче с Турцией. Несмотря на работу судьи, наши бились и забивали».



«Было больше позитивных моментов. Лучший результат чемпионатов мира. Черчесов вернул футболистам уверенность в себе. По мне так один из лучших тренеров сборной на ряду с Хиддинком. Не знаю, стоит ли его убирать. Ведь сколько уже тренеров было, тренировать-то им всё равно тех же футболистов. Удовольствие от матчей было до спада, наверное, а он идёт последние два сбора – череда травм, плюс спад у Дзюбы».



«Нормально работает. Хорошее – это ЧМ-2018, а особо плохого и не было. Позитива больше. Думаю, что Черчесов не сильно виновен в поражении с Сербией – просто уровень наших футболистов не позволяет нам мечтать о большем».



«Реальный прогресс в игре сборной на лицо, бывают неудачи, но значительно реже чем у его предшественников»

«Лучше, чем у многих предыдущих тренеров. Появилась дисциплина и система, у игроков видно желание, стремление. Откровенных позоров стало гораздо меньше. В целом плюс/минус результаты такие, какие и должны быть. Глупо требовать от сборной игры уровня Испании, Франции и пр., ежегодно проваливаясь в еврокубках. Таков наш уровень. Из отрицательного: игнорирование тренером игроков в хорошей форме».



«Было больше позитива, чем негатива. Проигрывают все, абсолютно все: и сборные, и клубы. У всех есть взлёты и падения. Отбросив эмоции в первые минуты после поражения, можно сказать, что нужно забыть этот результат и двигаться дальше с этим тренером, на голову лучше у нас точно нет».



«На мой взгляд, Черчесов тренер хороший. Он старается сделать чудо из того, что есть. чемпионат мира — 2018 доказал, что он тренер качественный и умеет добиваться результата».