Перед «Арсеналом» Венгер заскочил в Японию. Белое пятно в карьере великого тренера

Три чемпионства АПЛ, по семь побед в Кубке и Суперкубке Англии, 828 матчей в АПЛ, 476 из которых – победные. Арсен Венгер – главная фигура в истории «Арсенала». Образ перспективного тренера он собрал в «Монако» и сразу же после ухода из него был близок к европейским топ-клубам. Но внезапно для всех выбрал Японию.

Рассказываем о странном повороте в карьере Венгера.

После полуфинала ЛЧ Венгеру звонили из «Баварии». Отказался, потому что ему не очень нравилась Бундеслига

«Монако» был первым серьёзным клубом в карьере Арсена Венгера. Семь сезонов, чемпионство в Лиге 1, победа в Кубке Франции-1990/1991. Но все запомнили его по Лиге чемпионов в сезоне-1993/1994.

Победы над «Спартаком» и «Галатасараем». Выход в полуфинал, где было поражение от «Милана» (который потом выиграл ту Лигу чемпионов). В 2008-м Венгер говорил:

«Я поблагодарил своих футболистов за выход в полуфинал – это была действительно очень классная работа. Я также попросил их не расстраиваться после серьёзного поражения от «Милана». Хотя сам пришёл в номер после матча и заплакал – это был один из самых болезненных проигрышей в моей карьере».

В 1994-м закончился семилетний отрезок карьеры Арсена Венгера в «Монако». Изначально Венгер связал это событие с неудачным началом сезона-1994/1995 – тогда его уволили в первый и единственный раз за карьеру. Но потом объяснил своё решение: в то время во Франции было много странных матчей, а чемпионство «Марселя» в 93-м до сих пор признают нечестным.

Кроме того, Венгер на тот момент работал во Франции уже 13 лет, поэтому резко задумался о переезде в другую страну. После полуфинала ЛЧ ему позвонила «Бавария». Венгер получил два предложения из Мюнхена, но отказался, потому что на тот момент его не привлекала Германия (хотя он свободно говорит на немецком).

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Ещё один вариант возник после вызова от «Блэкберна» – этот отказ Венгер аргументировал своей неготовностью к суровой АПЛ.

Переговоры с третьим клубом начались на конференции по развитию футбола от ФИФА в Эмиратах.

Переезд в Японию состоялся после случайной встречи с боссами «Тойоты»

Середина 90-х. В Японии местные предприниматели и инвесторы захотели построить мощнейшую футбольную лигу. Самый верный вариант – приглашать заслуженных старичков завершать карьеру игрока или начинать тренерские. Так практически одновременно в Японии оказались Дунга и Зико.

Венгер к этим переходам не имеет никакого отношения. Более того, его переезд в Японию случился совершенно случайно. 1994 год, Эмираты, конференция от ФИФА по развитию футбола (куда его пригласили как спикера от тренеров).

Там же Венгер встретился с представителями автогиганта «Тойота». В те времена «Тойота» управляла «Нагоей Грампус» и мечтала слепить из неё суперклуб хотя бы по меркам чемпионата Японии. Строительство перспективнейшего проекта автоконцерн начал с поиска крутого главного тренера.

Венгер появился в шорт-листе «Тойоты» случайно и стал третьим выбором (первые два, которые так и не назвали даже японские журналисты, отклонили офферы). Вместе с боссами на той встрече был председатель совета директоров «Нагои» Шоитиро Тодоя. Он сразу же сказал Венгеру, что хочет создать сильнейший японский клуб на 100 лет вперёд.

Венгер потом говорил: «На меня очень давили эти слова. Но в то же время они очень привлекали. Кому не захочется создать историю на 100 лет вперёд?»

Венгер думал полторы недели, после чего согласился. Бывший защитник «Нагои» Тецуо Наканиси говорил: «Сначала никто не доверял Арсену. Все думали: а, это всего лишь ещё один иностранец. Мы ошибались».

Венгер мыслил по-европейски. Тренеры в Европе привыкли, что футболисты в некоторых моментах действуют, исходя из собственных соображений. В Японии действовал строгий порядок: игроки придерживались плана; выполняли (или старались выполнять) все задачи, поставленные тренером; а импровизация не приветствовалась. Из-за этого в первые недели сотрудничества у Венгера возникло резкое недопонимание в отношениях с игроками.

Воспоминания Венгера:

«Между мной и футболистами «Грампус» была психологическая стена. Я привык работать в Европе, я привык к определённым правилам, которые соблюдали в командах топ-5 лиг. Но в Японии первое время меня не понимали.

Игроки хотели, чтобы я выдавал им инструкции чуть ли не на каждую минуту. В Европе привыкли к тому, что игроки очень часто берут на себя некоторые ситуации. Это была главная проблема в первое время – приходилось переучивать футболистов».

Венгер показал, что футболисты не должны играть с мышлением роботов. Он отрабатывал простейшие упражнения, чтобы развить в игроках чувство индивидуальности.

«Иногда у меня было ощущение, что Венгер нас заново учил ходить. Мы повторяли каждую тренировку очень простые приёмы, отрабатывали какие-то базовые тактические ситуации. У Венгера была команда, составленная из взрослых мужиков, но он возился с нами так, будто нам было по 8-10 лет», – говорил Наканиси.

Главные моменты из работы Венгера в «Нагое».

• Венгер каждый день до поздней ночи/раннего утра просматривал матчи соперников и другие игры в записи. Японские журналисты писали, что такой уровень вовлечённости в игру не демонстрировал ни один тренер до Венгера.

• Венгер научил общество, что тренер может контролировать деятельность клуба на всех уровнях. До Венгера в Японии действовало правило, что тренер решает только на поле. Венгер же вместе со своими аналитиками вмешивался в работу директоров «Нагои» по вопросам трансферов.

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В Европе такое поведение тренеров было обычным делом. В Японии тогда – новшеством.

• Венгер сильно влиял на жизнь футболистов вне поля. Диеты, строгий распорядок дня – в «Нагое» такое точно было впервые.

• В сезоне перед появлением Венгера «Нагоя» боролось за место в японской вышке. За год он поднял её на третье место, выиграл Кубок Императора и взял Суперкубок Японии.

«Невероятное время. Я абстрагировался от критики, потому что не понимал языка. Просил переводчика не читать мне газетные заголовки. Я стал сухим тренером, настроенным только на работу. Это сделало мой отрезок карьеры в Японии незабываемым».

Венгер получил предложение от «Арсенала», когда пил чай на заднем дворе дома. До этого полгода обсуждал футбол с одним из боссов лондонцев

Глен Ходдл – легенда «Тоттенхэма». С Венгером его свёл четырёхлетний период в «Монако», куда Ходдл перешёл после 12 лет игры за «Тоттенхэм». Венгер лично контролировал все этапы переговоров и за полгода обсуждений с его агентом – а тот плотно общался с членом совета директоров «Арсенала» Дэвидом Дейном.

Так через цепочку из двух человек Венгер познакомился с Дейном в середине 1995-го. С тех пор они часто общались. Дейн звонил Венгеру после каждого матча «Арсенала» и интересовался его мнением по игре. Дейн говорил:

«У мсье было собственное мнение по любому вопросу. Однажды мы в шикарном матче обыграли «Ньюкасл» (март 1996 года – «Арсенал» победил со счётом 2:0. – Прим. «Чемпионата»), и я позвонил Арсену. Я говорил ему: «Думаю, у вас не будет претензий к нам, мы действовали просто шикарно».

На что Венгер мне сказал: «Я видел этот матч в прямом эфире. Вы не могли действовать шикарно, потому что Деннис Бергкамп в этой встрече валял дурака».

Венгер часто общался с Дейном. Один раз пересеклись в отпуске – тогда несколько дней зависали на яхте Дейна вместе с Ходдлом и его агентом. Английские медиа пишут, что тогда Венгер получил первое предложение от «Арсенала», но отказался.

Второе и финальное предложение Венгеру поступило в июне 1996-го, когда он сидел в саду на заднем дворе дома в Японии и пил чай. Венгер говорил:

«Мне позвонил Дэвид Дейн: «Привет, как ваши дела?» Я ответил, что всё хорошо. Дейн не стал медлить: «Знаете, мы бы хотели видеть вас на месте главного тренера «Арсенала». Что скажете?»

Я очень удивился – это было крайне неожиданно. Я не отказался, но попросил неделю подумать. На второй день мне пришла мысль: «Арсен, если не сейчас, то, возможно, следующего приглашения придётся ждать ещё очень долго».

Так я сообщил о своём решении через два дня, нам понадобился месяц, чтобы утрясти все юридические проблемы».



***

Арсен Венгер мог вернуться в Японию, когда ещё тренировал «Арсенал». В автобиографии он писал, что в конце нулевых у него были предложения от «Реала», «ПСЖ» и сборной Японии – но он отказал всем.

Ещё одно предложение от японского клуба упало Венгеру на почту, когда он уходил из «Арсенала», – был конкретный интерес от «Виссел Кобе». Тогда Венгер хотел немного отдохнуть от футбола и просто не был готов ещё раз уехать из Европы в Японию.